Жена Генконсула Великобритании в Екатеринбурге о путешествиях как образе жизни

Сюжет «Замужем за...»

Интервью с женами известных свердловчан.

За 12 лет совместной жизни Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер и его жена Юлия сменили четыре страны. Познакомились в Белоруссии, потом переезжали на Гибралтар, в Великобританию, Туркменистан. Полтора года назад Екатеринбург стал их пятым домом. Здесь пошёл в школу их сын Оливер, а Юлия научилась не переживать о будущем, а жить и наслаждаться настоящим. О свадьбе в одном загсе с Джоном Ленноном, свекрови – британской леди и путешествиях как образе жизни супруга дипломата рассказала в интервью «ОГ».

Нашу встречу Юлия назначает в резиденции Генерального консула, мы проходим через пост охраны, поднимаемся на лифте и попадаем в их просторную квартиру. Элегантный интерьер, мебель в английском стиле.

– Это резиденция – не только дом, но и место для проведения официальных мероприятий. Приёмы – часть нашей жизни, – говорит Юлия, приглашая нас выпить кофе с белорусскими конфетами, которые она привозит со своей родины, и рассказывает, как они с мужем познакомились.

В резиденции Генерального консула Великобритании в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

– Мы работали вместе в посольстве Великобритании в Минске. Мартин приехал в конце 2000-го и три года был заместителем главы миссии. Сама я по образованию лингвист, окончила университет, преподавала деловой английский.

– Вы понимали, что связав свою жизнь с дипломатом, вы обрекаете себя на переезды?

– Я даже об этом не думала, хотя я очень домашний человек. У меня близкие отношения с моей семьей в Минске, мы часто видимся и каждый день разговариваем по скайпу. Но тогда меня ничто не остановило, ведь найти свою вторую половинку – большая редкость. Если так повезло, то совсем не важно, где вы живёте. А частые переезды я воспринимаю как приключение. Конечно, это сложно – упаковка вещей, адаптация к новому месту и климату. Пока познакомишься с новыми людьми, пока найдёшь друзей – уже пора уезжать. Но этот образ жизни мне доставляет радость. Мы уехали из Минска на Гибралтар в начале 2004 года, там поженились, причём в том же загсе, где заключили свой брак Йоко Оно и Джон Леннон. Это маленький полуостров, но жизнь там исключительно многообразная и полная. Британский менталитет там сочетается со средиземноморским образом жизни.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

– Сколько всего мест жительства вам пришлось сменить?

– На Гибралтаре мы пробыли довольно долго – 4 года. Потом жили в Великобритании. После поездок за рубеж дипломат, как правило, возвращается на родину, это предусмотрено для того, чтобы не терять связь со своей страной. Затем последовали три года в Туркменистане. И вот мы уже полтора года на Урале.

Фото: Алексей Кунилов

– Насколько я знаю, до встречи с вами ваш муж работал ещё в нескольких странах?

– До Минска Мартин работал в Великобритании, а перед этим в Иране, Нигерии, Польше, Гане, Франции. Мартин карьерный дипломат – он начал свою карьеру в 18 лет. Но и до этого их семья часто переезжала – папа был военным, начальником инженерного отделения в звании подполковника королевских ВВС Великобритании. Мартин обожает Африку. У нас дома есть карта, где муж обозначает все страны, которые посетил. Белых мест там не так уж и много.

– То есть лучший отдых для вас это опять же путешествие?

– Путешествия – это наша семейная традиция, хобби, работа и жизнь. Я занимаюсь разработкой технической стороны – увязываю 7–8 перелетов, выбираю, где остановиться. Наш сынишка тоже обожает путешествовать. Когда ему было три года, мы поехали в большое путешествие по Австралии, Новой Зеландии и заодно посетили остров Фиджи. С тех пор мы уже не останавливались. Очень понравилось в Японии, Китае, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке. Я бы хотела, чтобы такая возможность была у всех. Посмотреть страны, попробовать местную еду. Но когда мы переезжаем на более длительный срок, это уже совсем другая история, мы узнаём страну изнутри – это то, что туристу не видно.

Фото: Алексей Кунилов

– Чему вас научила каждая из стран, где вы жили?

– На Гибралтаре я поняла, как можно разнообразить свою жизнь даже в стеснённых условиях. Территория острова малюсенькая – всего 6 квадратных километров, и это несколько ограничивает. Период в Великобритании закалил нас как семью: у нас родился Оливер, мы купили дом. В Великобритании изобилие выбора – и это тоже испытание, ты учишься взвешенно принимать решения. Это проявляется даже в элементарных вещах: как подключить телефон, электричество, Интернет. В Туркменистане я научилась радоваться медленному течению жизни, возможности остановиться и осмотреться.

– В чём это выражалось?

– До рождения Оливера я всегда работала, и потом мне очень не хватало профессиональной деятельности. Но один мудрый человек мне подсказал, что наступило время, когда мне это не нужно. Так закончились мои сомнения. Я перестала чувствовать себя виноватой, что занимаюсь только семьей. На самом деле это большая радость и счастье. И если такая возможность есть, ею надо воспользоваться. Карьеру у нас выстраивает мой муж, я обеспечиваю всё, чтобы ему было комфортно в новом месте и он не тратил сил на какие-то бытовые мелочи.

Годы жизни в Туркменистане были очень спокойным временем. Там никто никуда не торопится. Меня же всегда выдавала быстрая походка (смеётся). Там было не так много возможностей куда-то пойти, но нас выручало сплочённое международное сообщество. Книжный клуб, благотворительные проекты. Раз в месяц мы собирались на ланчи, и каждый приносил какое-то новое блюдо. В Великобритании на завязывание дружбы, добрых человеческих взаимоотношений требуется больше времени. Центральная Азия стала для меня новой неизведанной землёй. Это одно из самых солнечных мест в мире, там вас сопровождает ощущение постоянного солнца.

Фото: Алексей Кунилов

– Не было грустно потом на Урале?

– Нам очень нравится снег. Мой сын очень переживал, когда снег в октябре начал таять. Он думал, что на этом зима закончилась. Но это было только в первый год, потом он понял, что зима – это надолго. Для меня Екатеринбург тоже совершенно новая страничка в нашей жизни. Более ответственная, потому что Мартин здесь Генеральный консул. Надеюсь, что именно здесь я научусь не только загадывать желания, но и их реализовывать: ведь можно не просто захотеть научиться рисовать, а пойти и записаться в студию. Все возможности здесь есть.

– Для вас Россия привычнее, чем для Мартина?

– Любое новое место, новый город – это всё равно новая жизнь. Мне легче, потому что нет языкового барьера. В Екатеринбурге я обожаю старые дома на набережной, хотя я не уверена, что их восстановят. Минск был практически полностью разрушен во время войны, и таких зданий там почти нет. Это чудо, к сожалению, не всегда можно сберечь. Я слышала, что раньше таких зданий в городе было гораздо больше. Интересно было бы посмотреть на улицу Гоголя десять лет назад.

Раньше нам бы никогда в голову не пришло, что через 12 лет мы окажемся на Урале. Вот в чём прелесть работы дипломата – ты оказываешься в самых неожиданных местах.

Оливер Феннер читает книги на двух языках. Фото: Алексей Кунилов

– В переездах есть элемент неожиданности?

– Никакого, всё планируется заранее. Более чем за год подаются документы на новую работу. Срочные назначения бывают только в критических ситуациях. По плану мы уедем из Екатеринбурга через полтора года в Великобританию.

– Вы контактируете с родителями мужа?

– Конечно. К сожалению, папа Мартина умер уже очень давно. А с его мамой мы общаемся регулярно, она сама освоила скайп. А вообще она настоящая британская леди, которая у меня вызывает искреннее восхищение. В свои 83 года она водит машину, регулярно посещает парикмахера. Ходит на лекции для так называемого «третьего возраста». Для пожилых людей Великобритании есть масса интересных занятий, в этом плане быть пенсионером там интереснее, чем в СНГ. С ней интересно общаться не только когда мы говорим о прошлом – мы с ней во многом очень совпадаем. Она очень тёплый, открытый человек, наверно, поэтому у нас всё так удачно совпало.

– Что вам нравится в Мартине?

– Мне с ним весело. Качество, характерное для британцев, – это драйв: прыгнуть с парашютом, заняться картингом. Мне бы это просто не пришло голову. Меня восхищает их желание пробовать, осваивать новые территории. Мне нравится, когда люди осмеливаются прыгнуть на голову выше.

Юлия Феннер. Фото: Алексей Кунилов

– Вы чувствуете, что это человек с другим менталитетом?

– Британцы, несмотря на любые жизненные сложности, всегда остаются очень терпимыми и дружелюбными, вам всегда улыбнутся.Иногда это лишь внешне, тем не менее этому можно поучиться. Открывать дверь, пропускать человека, уступать ему место – элементарные вещи. Кроме того, образование, которое он получил, значительно отличается от того, что было возможным в бывшем СССР. Например, британское образование предполагает знакомство с самыми разными видами спорта. Кроме лёгкой атлетики Мартин попробовал хоккей на траве, регби, гольф, спортивную стрельбу, сквош. Мартин любит играть в сквош и сейчас, но не в каждой стране, где мы живём, это возможно.

– Не могу не спросить, на этой барабанной установке (стоит в комнате) тоже играет ваш муж?

– Да, это барабанная установка Мартина – у него нет музыкального образования, но он сам научился. Правда, при гостях не играет, стесняется.

– Насколько это сложно – в новом месте окружить себя людьми? На мой взгляд, взрослые люди больше сосредоточены на своей семье, не стремятся завязывать новые контакты, быть открытыми, поэтому дружба редко возникает уже в зрелом возрасте.

– Мне кажется, наоборот. Когда в семье есть маленький ребёнок – это открывает множество дверей. Это круг родителей в школе или детском саду, учителя музыки, тренеры. Нам повезло, Оливер нас познакомил с очень интересными людьми. Дети не усложняют переезд, а помогают. Для них дом там, где мы.

– Оливер здесь ходит в школу?

– Да, в «Согласие». У нас прекрасный учитель, и в школу мы ходим вприпрыжку. Оливер хорошо говорит по-русски, справляется со всей программой. Кроме того, у нас в школе есть американский учитель, который учит нескольких деток из дипломатических семей. Я хотела бы, чтобы мой сын достиг хорошего разговорного уровня, полюбил читать на русском языке.

– Он с детства разговаривал на двух языках?

– У него доминировал английский, потому что до двух лет он жил в Великобритании. Это годы, когда у ребёнка закладываются основы языка, но нам повезло, что потом мы переехали в русскоязычную страну.

В детской Оливера Феннера висит карта мира, во многих странах на ней он уже был. Фото: Алексей Кунилов

– Чем увлекается Оливер?

– У современных мальчиков есть одно общее увлечение – это Лего. Ещё он любит создавать лабиринты. Мне кажется, всё это началось тогда, когда мы ехали в поезде десять часов и его нужно было чем то занять. С тех пор он рисует карты местности, лабиринты и ловушки. Пробуем разные виды спорта. Для нас важно найти такой, которым мы могли бы продолжать заниматься дальше. Хоккей и коньки – не для Англии. Хотя Оливер с удовольствием катается на коньках.

– Жены дипломатов дружные?

– Очень. Когда в город приезжает кто-то новый, мы сразу стараемся поделиться информацией, чтобы человек побыстрее освоился. У кого-то на это три года, у кого то два. Нельзя терять время.

Фото: Алексей Кунилов

Резиденция Генконсула Великобритании в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

- В связи с постоянными переездами, наверно, стараетесь не обрастать вещами?

– Мы стараемся покупать только те вещи, которые напоминают о стране. В Туркменистане это ковры. Если у нас есть сомнения, мы не покупаем. Честно говоря, я очень люблю книги, шуршание бумажных страниц, но книги тяжело перевозить, поэтому меня выручают электронные. Но в этом есть свой плюс – электронная книга даёт возможность прочитать самых разных авторов, не всё ты стал бы покупать в бумажном варианте. Кстати, в книжном клубе в Туркменистане я рекомендовала именно русскую литературу. Всем очень понравился Булгаков. А вот юмор «12 стульев» был сложен для понимания. Приходилось объяснять все бытовые вещи. Из британских писателей мне нравится Кен Фоллетт, его трилогия «Падение гигантов». Мартин любит серьёзные исторические книги, военные книги, книги о технике.

– Европейская черта, которая пришла в Россию – носить на безымянном пальце два кольца – обручальное и помолвочное. Вижу у вас третье, что оно значит?

– Оно тоже подарено мужем. Третье – означает вечность. Это символ вечной любви.

– Всё же вы ощущаете, где ваш дом?

– Наш дом в Великобритании. Туда мы возвращаемся после всяких назначений и там мы планируем жить. Хотя жизнь меняется настолько быстро, что мы далеко не всегда можем быть уверенными, где мы будем через 10 лет. Поэтому именно здесь, в Екатеринбурге, научилась не переживать о том, что будет через два года или год. Я буду рада снова вернуться в Великобританию, но думаю, что за те шесть лет, что мы там не живём, она изменилась и нас там ждут новые открытия.