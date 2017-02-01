Областная газета
Спорт 1 февраля 2017, 15:58

Жена тренера УГМК Олафа Ланге о том, каково жить на три континента и работать на площадке с мужем

Сэнди серьёзная и сосредоточенная во время игры команды на поле, но улыбчивая и весёлая в жизни. Часто смеётся и шутит. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет

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  • Опубликовано в №19 от 02.02.2017

В кругу тех, кто увлечён баскетболом, спорят, кто круче – главный тренер баскетбольного УГМК Олаф Ланге или его жена Сэнди Бронделло. В нынешней конфигурации она его ассистент, но как профессионал ничуть не уступает мужу – трижды олимпийский призёр, ныне главный тренер американского клуба WNBA «Финикс», лучшая баскетболистка Австралии. Сэнди эти споры не трогают, она уверена, что семья – это одна команда. В Екатеринбурге пара живет с 2012 года, здесь их дети впервые увидели снег и научились играть в баскетбол. Каково это – работать на площадке с собственным мужем и жить на несколько континентов Сэнди рассказала в интервью «ОГ».

В зале ДИВСа заканчивается тренировка УГМК. Накануне на домашнем паркете команда разгромила турецкий «Хатай», а в день нашего интервью готовилась к матчу в Красноярске с местной командой «Енисей» (который, кстати, тоже выиграла). Когда с поля уходят «лисицы», там появляются два маленьких «лисёнка» – пока мы с Сэнди разговариваем на трибунах, их дети Джейда и Броди вместе с папой забрасывают мяч в баскетбольное кольцо.

Олаф Ланге, Главный тренер УГМК, Сэнди Бронделло, Баскетбол

Фото: Алексей Кунилов

– Ваши отношения с Олафом начались, когда вы играли в немецком клубе, а он был вашим тренером. Расскажите эту историю.

– В 1992 году я начала играть в немецкой команде, в 95-м Олаф пришёл к нам помощником тренера. Через год мы стали встречаться. Отношения начались не во время игрового сезона, а в то время, как Олаф в межсезонье приехал в Австралию на стажировку. Всё случилось довольно естественно, никто специально друг друга не завоёвывал. У нас появилась невербальная связь, и мы соединились сердцами. Олаф младше меня, но всегда выглядел старше своего реального возраста, мне с ним было интересно. Мы много общались и в какой-то момент поняли, что нам хорошо вместе, и это превратилось в любовь. Наши отношения никак не влияли на работу на площадке. Вопросов ко мне со стороны команды не возникало, поскольку я и так была одним из лучших игроков. Но Олаф сделал меня ещё лучше. Во всём я чувствовала его поддержку не только как тренера, но и как мужа.

– Вы – австралийка, Олаф – немец. Чувствуете ли вы разницу в менталитете?

– Я с 18 лет играла и жила в разных странах, поэтому некоторые мои национальные особенности стёрлись. Тем не менее Олаф долго привыкал к моему австралийскому сленгу и скорости речи. А я привыкала к его сухому немецкому, но противоположности притягиваются.

Баскетбол, Сэнди Бронделло, УГМК

Олаф был тренером Сэнди на протяжении семи лет. Фото: Алексей Кунилов

– Когда муж и жена не просто люди одной профессии, но ещё и вместе работают, они вынуждены обсуждать профессиональные темы дома. Вам это помогает или мешает?

– Мы ценим мнение друг друга, и поэтому нам интересно обмениваться мыслями по работе. Да, иногда они приходят внезапно посреди обеда, и мы начинаем их обсуждать, но в этом нет ничего страшного. Мы много работаем дома и не можем от этого никуда деться. Но всё же это происходит не 24 часа в сутки. У нас есть дети, какие-то ещё интересы, баскетбол – большая часть нашей жизни, но не вся.

– Как вы отнеслись к предложению работать в России? Знаю, что Олаф приехал в Екатеринбург чуть раньше.

– Нам предложили тренировать лучшую команду в Европе, это великолепная возможность. Естественно, мы согласились. Олаф привёз с собой сына Броди, я приехала после окончания сезона в Америке и привезла с собой дочку Джейду. У нас путешествующая семья, мы тренировали и жили в Австралии, затем в Америке, сейчас в России. И сейчас мы постоянно между тремя континентами.

Баскетбол, Сэнди Бронделло, УГМК, ОГ, Дарья Белоусова

Сэнди не говорит по русски. Общаться нам помогает переводчик баскетбольного клуба УГМК Катя Гатицкая.  Фото: Алексей Кунилов

– Вы тренируете ещё американскую команду, правильно?

– Два сезона перед приездом в Россию мы тренировали команду из Брисбена (Австралия). Олаф был главным тренером, я помощником. Потом нам пришло предложение из России, и мы переехали. В Австралии сезон начинается в то же время, что и у вас, поэтому совмещать было невозможно. Сейчас я главный тренер в «Финиксе» (баскетбольная команда WNBA в США). Зимой мы живём в Екатеринбурге, а на лето уезжаем в Штаты.

– В одном интервью Олаф назвал вас баскетбольными путешественниками.

– Так и есть. Я живу таким образом уже почти 30 лет. Иногда мы устаём от перелётов, но другой жизни мы не знаем. Я тренирую круглый год без остановки. Как только заканчивается сезон в России, я сажусь в самолёт, и на следующий день я уже работаю в «Финиксе». Я играла в баскетбол 18 лет, Олаф помог мне совершить этот переход из игрока в тренеры, создать свою философию. Он тренировал очень много, поэтому сейчас ему не так интересно тренировать круглый год. А мне интересно. У меня сейчас подъём в тренерской работе, и останавливаться не хочется.

Баскетбол, Сэнди Бронделло, УГМК, Олаф Ланге, Семья, главный тренер УГМК, Джейда, Броди

Сэнди, Олаф и их дети – Джейда и Броди. Фото: Алексей Кунилов

– Дети все это время с вами?

– Первые три года дети постоянно жили с нами, здесь у нас была няня из Америки, она учила их на дому, на четвёртый сезон они летали в Америку, какое-то время учились там в школе. В этом году, когда они прилетели в Екатеринбург в середине декабря, им так не хотелось уезжать, что мы решили оставить их здесь до конца сезона. Сейчас прилетит няня с учебниками. Пока няни нет, мы занимаемся с ними сами.

– Как им русская зима?

– И Джейда, и Броди (им 6 и 10 лет) впервые увидели снег в России. В первую зиму Броди подбегал к окну, как только просыпался, и спрашивал, когда же снова пойдёт снег. Они постоянно с нами, постоянно путешествуют. Для них это огромный опыт, они встречались со многими игроками, видели много городов и стран. И я думаю, что для них это отличная возможность развиваться как личности.

– Они играют в баскетбол?

– Джейда начала играть только в этом году. Броди играет уже давно, ходил в екатеринбургскую ДЮСШ. У него было три разных русских тренера.

– Где вы любите проводить время вместе?

– Мы любим путешествовать, но у нас нечасто появляется возможность выбраться в отпуск. На это Рождество съездили в Рим всей семьёй.

– Есть ли у вас любимые места в Екатеринбурге?

– Ресторан «Su Mo» и спа в «Хайятте». Дети любят батутный парк «Разгон». Но иногда нам нужно время для самих себя. Олаф любит шахматы, а я ненавижу. Я предпочту посмотреть сериал. Нам важно проводить время как вместе, так и по отдельности.

– В России дети довольно плотно общаются с бабушками и дедушками, а у вас так не принято?

– Да, у нас немного по-другому. К тому же родители Олафа говорят только понемецки, а дети знают лишь несколько базовых выражений, поэтому общение происходит тяжело. Мои родители в Австралии, и мы с ними говорим только по телефону. Но наши дети очень коммуникабельны, они могут поговорить с любым человеком, поэтому недостатка в общении у них нет.

Баскетбол, УГМК

Дети Олафа и Сэнди отлично ладят с баскетбольной командой. Фото: Алексей Кунилов

– Всегда хотела спросить: баскетболистки любят платья?

– Летом в США, где я главный тренер, я всегда на игру надеваю платье. У меня есть специальный человек, который заботится о моём гардеробе в Штатах. В России холодно, поэтому в платьях не очень комфортно.

– Участниц нашего проекта я всегда спрашиваю: в чём ваша женская мудрость?

– Первое и самое важное – нужно прежде всего заботиться о себе. Вы выходите замуж, чтобы быть счастливыми. В браке вы должны в первую очередь быть собой, развиваться как личность, а потом уже заботиться о муже. И второе не исключает первое – вы должны быть командой. Любить себя и работать друг на друга. Мы независимые личности, но при этом мы одно целое. Мы команда. В июне будет 21 год, как мы вместе.

– Отмечаете годовщины?

– Очень редко. Когда были моложе, отмечали, а сейчас у нас соревнование, кто первый вспомнит.

Баскетбол, Сэнди Бронделло, УГМК

Фото: Алексей Кунилов

– Сколько вы планируете ещё пробыть в России?

– Кто знает. Но здесь нам очень комфортно как в профессиональном плане, так и в личном.

– Сейчас Олаф главный тренер, а вы ассистент, но было и наоборот. В какой конфигурации работать проще?

– Мне комфортно в обеих ситуациях. Возможно, сейчас лучше, когда я ассистент. Я думаю, что быть главным тренером – это всё-таки мужская работа.

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