Музыкальное достояние

В составе Уральского академического филармонического оркестра — 100 музыкантов и три дирижёра. Фото: Питер Адамик

Сегодня в России отмечается День работника культуры. Выпуск проекта «Мы с Урала» посвящаем музыкальному достоянию нашего региона.

«Оркестр давно завоевал звание одного из лучших в стране»

У Уральского государственного академического филармонического оркестра богатая и интересная история, замечательные музыканты, блестящая репутация. Его организатором был выпускник Московской консерватории – Марк ПАВЕРМАН, а новая глава в жизни оркестра началась с приходом Дмитрия ЛИССА. Сейчас УАФО известен по всей России и далеко за её пределами.

Музыкальный коллектив изначально был создан на базе Симфонического оркестра Свердловского областного радиокомитета. С 1936 года он стал Симфоническим оркестром филармонии. Первый концерт состоялся 29 сентября 1936 года. У истоков оркестра, уже в конце века переименованного в Уральский филармонический, стояли дирижёры Марк Паверман и Александр Фридлендер. Оба выпускники ведущих музыкальных вузов Советского Союза: Паверман – Московской консерватории, Фридлендер – Ленинградской.

В разные годы главными дирижёрами оркестра были Арнольд Маргулян, Нариман Чунихин, Валентин Кожин, Андрей Чистяков, Андрей Борейко.

В 1942 году с оркестром выступал великий Давид Ойстрах, а уже после войны, когда деятельность временно пришлось приостановить, были концерты с Михаилом Фихтенгольцем, Верой Дуловой, Марией Юдиной, Натаном Рахлиным, Мстиславом Ростроповичем.

С 1995 года Уральский филармонический оркестр возглавляет Дмитрий Лисс. Это, безусловно, стало новой страницей в истории коллектива.

– Так получилось, что сначала оркестр стал известен за рубежом, вот так у нас бывает… Как это достигалось? Планомерной многолетней работой, грамотно выстроенным менеджментом. Сначала с Александром Николаевичем Колотурским мы составили план сохранения и развития оркестра. Это были 90-е, время очень тяжёлое — и без этого плана оркестр можно было потерять, – вспоминает Дмитрий Лисс. – Годы ушли на то, чтобы сделать оркестр известным, но мы совершенно точно не собираемся останавливаться и будем двигаться вперёд во всех смыслах.

Дмитрий Лисс отмечает, что за рубежом часто говорят, что УАФО – нетипичный для русских оркестр.

– Есть и русский звук, и при этом оркестр может звучать абсолютно по-западному — культурно, собранно, прозрачно. Если говорить о личностных качествах музыкантов, то это интеллигентность и отсутствие, простите за грубое слово, жлобства, – добавляет маэстро.

Сейчас оркестр ежегодно представляет свыше 100 концертов и более 70 программ. Гастролировал в более чем 20 странах, выступая в лучших залах мира – в Берлинской филармонии, в Elbphilharmonie в Гамбурге, в венском Konzerthaus, в парижском «Плейель», в Кеннеди-центре (Вашингтон), а также в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. Чайковского, в Мариинском театре.

Валерий ГЕРГИЕВ - дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России так отзывается о коллективе: – Публика в Свердловской филармонии всегда очень искушённая, а Уральский академический филармонический оркестр давно завоевал звание одного из лучших в стране. Здорово, что на Урале есть такой крупный филармонический центр, который ведёт большую работу.

Оркестр сотрудничал с Дмитрием Китаенко, Геннадием Рождественским, Владимиром Федосеевым, Михаилом Плетнёвым, Юрием Башметом, Дмитрием Хворостовским, Денисом Мацуевым, Александром Князевым, Анной Нетребко, Борисом Березовским, Кшиштофом Пендерецким, Элиаху Инбалом, Лейфом Сегерстамом, Валерием Гергиевым и многими другими.

В составе оркестра — 100 музыкантов и три дирижёра. Семь из них – имеют звание заслуженный артист РФ. Художественный руководитель и главный дирижёр Дмитрий Лисс – народный артист Российской Федерации.

Единственная на Урале

Уральская музыкальная специальная школа (колледж) является уникальным учебным заведением не только для региона, но и для всего Урала, поскольку остаётся единственным на территории нашего федерального округа. Музыкальная десятилетка для одарённых детей была открыта в самое тяжёлое для страны время, в годы Великой Отечественной войны.

Конечно, одним из основных факторов появления в Свердловске такой школы стала эвакуация на Урал лучших музыкантов и педагогов того времени. Первое в СССР подобное учебное заведение для одарённых детей было создано в 1933 году знаменитым скрипачом Петром Столярским в Одессе. Затем музыкальные десятилетки появились в Москве и Ленинграде, а дальше эвакуированный Пётр Соломонович открыл такую школу, где музыканты получали сразу и специальное, и общее образование, в Свердловске.

Сейчас нашей стране действуют восемь подобных учебных заведений. Но специалисты всегда выделяют именно уральских педагогов и учеников. Почему? На этот вопрос периодически пробуют отвечать преподаватели с большим стажем, которые помнят ещё тех, кто создавал эту школу, своих наставников – первого директора школы Иосифа Глезера, того же Петра Столярского, Николая Бакалейникова, Вячеслава Щёлокова, Надежду Голубовскую и других. Формула успеха вроде бы проста, но не всеми достижима – талант, помноженный на желание отдавать ученикам всё, что знают и умеют сами. В Уральской музыкальной десятилетке всегда работали сверх академических часов, понимая, что одарённым детям требуется по-настоящему ювелирная огранка.

Фото: Владимир Мартьянов

На сегодняшний день школа-колледж имеет оркестры – камерный струнный, духовых и ударных инструментов, народный и симфонический. Кроме того, десятилетка давно сотрудничает с Всероссийским юношеским оркестром, создателем и руководителем которого является Юрий Башмет: уже 49 уральцев прошли школу оркестровой игры в этом коллективе. И в феврале нынешнего года Уральский юношеский симфонический оркестр (созданный несколько лет назад на базе школы-колледжа), первым в России получил статус филиала Всероссийского юношеского оркестра. Коллектив объединил молодых музыкантов из 21 территории УрФО.

Юрий БАШМЕТ, альтист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат четырёх Государственных премий РФ: – Уральский музыкальный колледж, если сравнивать по стране, лидирующий. Впервые собирая в России юношеский оркестр, я сам слушал молодых моих коллег во всех 39 городах России. И на первом месте был колледж в Екатеринбурге. В других городах есть отдельные инструменты, а у вас всё сбалансировано. Это зависит от фанатично преданного своему делу учителя. Где он живёт – там вдруг инструмент расцветает.

88 лет высшего уровня

Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского – старейший музыкальный вуз Урала и Сибири. Основанная в 1934 году, она до сих пор – важнейший музыкальный центр региона.

Консерватория, к слову, ещё и центр города. Двухэтажное здание, проект которого разработал Иоганн фон Баннер, строилось в 1736–1741 годах. В ходе реконструкции 1830-х годов под руководством архитектора Михаила Малахова был надстроен третий этаж, и здание изменило стиль на классицизм. Именно Михаил Малахов украсил двумя портиками коринфского ордера главный фасад, выходящий на проспект Ленина.

Свердловская консерватория открылась в 1934 году. Фото:

3 сентября 1934 года было принято постановление облисполкома об открытии Свердловской государственной консерватории. Газета «Уральский рабочий», правда, дату открытия в тот год называла другую – 1 ноября. Был объявлен приём на фортепианное, оркестровое (струнное и духовое) и вокальное отделения. Первым ректором Свердловской консерватории стал композитор и пианист Маркиан Фролов.

Именно он в первые годы сумел сплотить коллектив профессиональных преподавателей, приезжавших в Свердловск со всего Советского Союза. Существует версия, что Маркиан Фролов лично агитировал людей приезжать на Урал. В первые годы в консерваторию привлекли Егора Егорова, Михаила Лидского, Семёна Бендицкого, Николая Бакалейникова, Виктора Трамбицкого, Марка Павермана.

Основатели консерватории. Слева направо: Маркиан Фролов, Леонтий Крутиков, Берта Маранц, Генрих Нейгауз, Семён Бендицкий. Фото: Фотография из фондов Музея истории Уральской консерватории

За первые десять лет консерватория, которая на тот момент уже стала носить имя Модеста Мусоргского, выпустила свыше 150 музыкантов.

В сложные времена Великой Отечественной войны Свердловская консерватория получила мощную подпитку в лице эвакуированных на Урал специалистов. В Свердловск прибыли музыканты из Московской, Ленинградской и Киевской консерваторий. Работали Рейнгольд Глиэр, Дмитрий Кабалевский, Виссарион Шебалин, Александр Хессин, Наталья Позняковская и многие другие. Два года в этих стенах трудился даже ректор Московской консерватории Генрих Нейгауз. С начала войны до самой своей кончины в 1944 году работал знаменитый одесский педагог по скрипке Пётр Столярский, учивший в своё время Давида Ойстраха и Натана Мильштейна.

Во многом благодаря этому наша консерватория стала центром музыкальной культуры Урала и остаётся им до сих пор. В этом году ей исполнится 88 лет. Список музыкантов и преподавателей, прошедших через эти стены, велик. Консерватория обеспечивает профессиональными кадрами учебные заведения музыкального образования как в Свердловской области, так и в других регионах России. Выпускники работают в екатеринбургских музыкальных театрах, хорах, в оркестрах Свердловской государственной филармонии, также в музыкальных коллективах по всей стране и за рубежом. Среди них, например, Большой театр, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Мариинский театр. А лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов ежегодно становятся более ста преподавателей и студентов.

«Здание в центре города в 1943-м отдали не госпиталю, а музыкальной школе» Вольф УСМИНСКИЙ – сам достояние и гордость Среднего Урала. Он – легенда уральской струнной исполнительской и преподавательской школы. Вольф Львович был одним из первых учеников знаменитой музыкальной десятилетки, в школу он поступил в год её открытия. В 1955-м начал в ней преподавать, что и продолжает делать по сей день. Вольф Усминский является выпускником и профессором Уральской консерватории. А ещё этот музыкант и педагог – один из главных поставщиков рабочих кадров для оркестров Свердловской филармонии. Фото: Галина Соловьёва – Вольф Львович, как получилось, что вы попали в только что открытую музыкальную десятилетку в Свердловске, ведь жили, кажется, в Туринске? – Я родился в Белоруссии, в Полоцке. Мне было десять лет, когда началась война. В наш город немцы вошли уже 28 июня. Мы с мамой и маленькой сестрёнкой бежали. Нас сначала привезли в Свердловск, а уже вечером того же дня переправили в Туринск, где я пошёл в обычную школу. Моя мама устроилась работать счетоводом. И однажды в местную столовую приехал торговый начальник, он рассказал, что «кормит» Петра Столярского. Того самого, по чьим лекалам и были созданы все эти музыкальные специальные школы в стране. Этот торговый начальник услышал, как я играю, и повёз меня прямо к Столярскому в Свердловск. Тот жил по адресу Ленина, 5. Он послушал и взял меня. Другое дело, что его ученики из Москвы, конечно, играли уже на очень высоком уровне. Но ничего, я постепенно догонял. Было за кем тянуться. Всё это произошло за год до открытия в Свердловске музыкальной десятилетки, поэтому сначала мы занимались на Первомайской, в так называемой «группе особо одарённых детей». – Правда, что Пётр Столярский отказался от ордена перед Иосифом Сталиным, в пользу создания музыкальной школы? – Байки! Помню, тогда даже везде писали, что он орденоносец. С созданием школы дело было так. Поскольку в городе было много эвакуированных профессоров, известных педагогов из Московской консерватории, Ленинградской, Киевской, Одесской, Харьковской, они обратились к первому секретарю Свердловского обкома партии Василию Михайловичу Андрианову. И ни больше, ни меньше – под музыкальную школу отдали здание в центре города, на Ленина, 13. Представляете? Не госпиталю, а музыкальной школе. Открылась она 23 ноября 1943 года, мне было 13 лет, вошёл туда уже шестиклассником. Сначала учеников было немного, человек пятьдесят всего. Классы по фортепиано, скрипке и виолончели. И ещё были певцы, это старший класс – 17–18 лет… – Что там была за атмосфера? Ведь военное время, казалось бы, совсем не до искусства… – Знаете, учёба была лучше в миллион раз, чем сейчас. Всё было как положено, в том числе образовательные предметы. Но требования! Я в шестом классе мог заниматься на скрипке пять часов в день. Где это время сейчас взять? Сегодня всё разрослось вширь, а мы же были штучным товаром. Два раза в месяц, по воскресеньям, в три часа дня, в зале стелилась ковровая дорожка, приходила вся музыкальная знать, чтобы нас послушать. Профессора политехнического института, университета. Мы для них были богами. Преподавателя физики наш директор вообще пригласил в филармонии. Тот всегда сидел в восьмом ряду, с правой стороны. Директор подошёл к нему и сказал: «Я обратил внимание, что вы всё время ходите в филармонию, на все симфонические концерты. У нас есть одарённые дети, я вас приглашаю послушать». И он пришёл. Очень интересно преподавал физику, никто эти уроки не пропускал. Нам повезло. Сейчас детям, как ни странно, гораздо сложнее. – Эвакуация во время войны в Свердловск такого количества именитых музыкантов, профессоров, педагогов, безусловно, заложила фундамент музыкального образования в городе и на всём Урале. В том числе высшего образования, хотя Свердловская консерватория была открыта ещё в 1934-м. – Я поступил в консерваторию в 1948 году, в то время эвакуированные уже стали возвращаться домой из Свердловска, но кто-то и задержался. Кстати, многие считают, что я учился в столице, хотя это не так, просто мои профессора были из Москвы. Правда, приезжали они тогда на десять дней, а дальше мы самостоятельно занимались, готовились к их следующему визиту… Музыкальное высшее образование было уделом избранных, мы это прекрасно понимали. – А потом, с 1963 года, и сами стали преподавать в консерватории, организовали там первый на Урале камерный оркестр. – Да, и оказалось, что играть – это одно, а преподавать всё-таки несколько другое. Лучше всего, кстати, сочетать одновременно. Будучи концертмейстером оркестра нашего Оперного театра, я по десять дней в месяц сидел на уроках московских профессоров, а так бы преподавать никогда и не научился. Понял, что не обязательно учить играть, как я. Лучше как Жуковский с Пушкиным – ученик должен стать лучше педагога. – Кстати, об учениках. Вы как-то рассказывали, что однажды главный дирижёр Уральского академического симфонического оркестра Дмитрий Лисс на вашем дне рождения в шутку назвал себя вашим «паразитом», мол, слишком много ваших учеников он забрал потом себе. – Да, однажды он так сказал. Дима считает, что научил-то я, а пользуется он. Я повар – приготовил, а он ест (смеётся). Знаете, сколько было главных дирижёров в филармонии, со всеми мы дружим… И потом если говорить о роли личности, поверьте, до Александра Колотурского в филармонию музыканты приходили слушать музыкантов. Всё. А он меня однажды в зале филармонии взял за руку и спрашивает – «Посмотри, ты кого-нибудь знаешь?» Ни-ко-го. И много молодёжи, кстати. Правда, я сам чаще хожу на концерты Уральского молодёжного симфонического оркестра, потому что там много моих недавних учеников. *** 25 марта Оркестр «Лицей-камерата» под руководством Вольфа Усминского даст концерт «Приношение Баху» на сцене Свердловской филармонии. Досье «ОГ» Фото: Владимир Мартьянов Вольф УСМИНСКИЙ родился в 1930 году. Заслуженный артист России, лауреат премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» (2010), обладатель знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени (2020). С 1963 года и по настоящее время является заведующим струнным отделением Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), художественным руководителем и дирижёром оркестра «Лицей-камерата». За долгие годы через его оркестровую школу прошли более 850 музыкантов. В число его воспитанников входят всемирно известный скрипач Борис Белкин, лауреат 10 международных конкурсов, заслуженный артист России Граф Муржа, главный дирижёр Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, народный артист России Феликс Коробов и другие.