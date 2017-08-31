Тест-драйв лета: пять незабываемых историй

Выход на яхте под парусами - настоящая романтика! Фото: Владимир Мартьянов

Лето кончилось, но редакция «СверхНовой» предлагает сохранить солнечное настроение ещё на некоторое время. Делимся историями наших героев, которые провели это лето действительно необычно и незабываемо. Понравившиеся способы можно взять на заметку, в конце концов, до следующих каникул осталось всего-то 18 номеров «СверхНовой Эры».

Кстати, помимо этих пяти способов был ещё один – самый-самый. Делать этот номер «СверхНовой» – первая редакция первого номера уж точно никогда не забудет это лето. И, кстати, если выйти на яхте или пожить Робинзоном на острове осенью уже может быть затруднительно, то вот стать частью «СверхНовой» можно в любой момент. Тогда за незабываемым летом наступит незабываемая осень...

Лето на старте в космос

28 июля 2017 года в 18:41 участники Всероссийского детского космического фестиваля стали свидетелями пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём (ТПК) «Союз МС-05». На борту ТПК «Союз МС-05» члены длительной экспедиции МКС: командир корабля, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи. Фото: рдш.рф / Российское движение школьников

Этим летом в июле мне удалось побывать на Всероссийском космическом фестивале в Казахстане. Я всегда интересовалась темой космоса, поэтому, когда объявили конкурс проектов, главным призом которого была поездка на Байконур, я, конечно, загорелась этой мечтой. Вскоре моя работа, посвящённая созданию школьного радио, победила, и я отправилась на космическую стартовую площадку.

Но прежде мы побывали на пресс-конференциях с покорителями Вселенной Сергеем Рязанским и Александром Лазуткиным. Они рассказали нам о том, как живётся на борту космического корабля, что делать в чрезвычайных ситуациях, как стать космонавтом. Ещё встретились с министром образования Ольгой Васильевой, которую интересовали наши идеи развития космического движения. В одной из школ участникам устроили мастер-класс по моделированию ракет. Мы сделали копию «Союза» из пенопласта и картона и запустили её в небо.

Но самое долгожданное событие оставалось впереди – запуск реального «Союза». Смотровая площадка находилась довольно далеко, но разглядеть корабли было возможно. Все участники находились в предвкушении! Перед запуском, затаив дыхание, все стали всматриваться в даль. Потом раздались гулкие звуки, казалось, что земля содрогнулась под ногами, и ракета во главе с Сергеем Рязанским взлетела. После этого фестиваля осталось огромное количество ярких впечатлений. Думаю, мне будет что рассказать внукам.

Виктория Шанина, 16 лет, город Ревда

На воде что-то пошло не так…

Парусные яхты уральского класса «штурман» этим летом едва разошлись с плавучей верандой в акватории Нижнетагильского городского пруда. Фото: Ирина Дзюба

Яхты и паруса многие романтизируют, но на деле управление парусниками – не самое простое дело. Тем не менее оно привлекает многих, в том числе и ребят из отряда «Кречетъ». Благодаря им я узнала на собственном опыте, каково это – ходить на яхте.

Когда я пришла в отряд «Кречетъ», то очень удивилась тому, какие здесь добрые преподаватели и отзывчивые ребята. Я-то хотела только посмотреть, чем они занимаются, а мне сразу дали спасательный жилет и повели к яхтам. Пока все что-то делали, я просто наблюдала. А потом и меня позвали на яхту. Это было что-то! Мне нужно было не просто держать какие-то верёвочки со странным названием «шкоты», но ещё и управляться с ними.

Судно двигалось достаточно быстро. Ребята мне объясняли, что и как делать. Моему восторгу не было предела (я даже о страхе забыла, хотя иногда судно кренилось на один борт). Мы стали выходить из бухты. Яхта «Трэмп» ушла вперёд, за ним двигались «Ника» и наш экипаж на «Тильке». Вдруг мы увидели здоровенную плавучую махину. Судёнышки на полных парусах летели наперерез этой громадине. Я замерла. «Трэмп», подгоняемый ветром, пролетел под самым носом гиганта. Остальным яхтам пришлось отвернуть. До сих пор мурашки по телу бегают, когда вспоминаю этот момент.

Конечно, есть правило, что моторные суда уступают дорогу парусным, но что-то, видимо, пошло не так. Думаю, моряк должен быть готов ко всему, как наши рулевые, которые успешно разошлись с плохо управляемой плавучей верандой.

Александра Толова, 13 лет, Нижний Тагил, кандидат отряда «Кречетъ»

Взрыв эмоций для жителя города

Ледяная вода может закалить сталь и молодого казака – обливание холодной водой входит в летнюю программу подготовки кадет. Фото: Вадим Щукин

Многие из нас представляют казаков крупными мужчинами в папахе, с чубом и саблей наперевес. Это – устаревшие стереотипы. Этим летом я погрузился в атмосферу казачества, и это было незабываемо!

Наши кадетские классы в школе №4 были созданы казаками Исетской линии из хутора Невьянский Оренбургского войскового казачьего общества. Я решил поступить в кадеты, потому что наравне с учебной школьной программой хочу осваивать военное дело и в будущем мечтаю связать с ними жизнь.

Изучение флоры и фауны родного края - необходимая обязанность казака. Фото: Вадим Щукин

Лето у казаков проходит очень активно. Соревнования, сборы, войсковой праздник, ежегодный фестиваль «Казачий Спас» у Невьянской башни... В августе мы отправились в деревню Сербишино под городом Невьянском в эколого-краеведческую экспедицию. На берегу реки Нейвы мы изучали местную фауну, растительный мир и многое другое.

Это время для нас, жителей городов, просто взрыв эмоций: лесная жизнь, приключения, костёр под звёздным небом, ночные караулы, автомат Калашникова... С оружием в экспедиции мы не расстаёмся, казаки учатся его правильно носить и отвечают за снаряжение наравне со взрослыми. В Сербишино проходят тактические занятия с страйкбольным оружием.

Одни из важных навыков будущего защитника отечества - это обращение с оружием. Фото: Вадим Щукин

Казаки-исетцы из хутора Невьянский позаботились, чтобы в школе были борцовский ковер для занятий и проведения соревнований по самбо, различное стрелковое пневматическое оборудование.

Переходить вброд прохладную реку в жару - одна из многих радостей кадетов-казаков в летнем лагере. Фото: Вадим Щукин

Благодаря казачеству лето получилось очень насыщенным – вокруг так много интересного, что даже жаль тратить время на сон.

Иван Пшеницын, 16 лет, кадет невьянских казачьих кадетских классов

Стать Робинзоном на Урале

На таком гребном катамаране участники «уральской робинзонады» осваивают тонкости управления судном на Мариинском водохранилище под Ревдой. Фото: Елена Силина

Программа «Сам себе Робинзон» – это игра, которая происходит под открытым небом. Её называют лагерем самостоятельности. Двое суток ребята проводят без взрослых. С собой у них только еда и набор первой необходимости.

На Робинзонаду я поехала, не думая о последствиях принятого мною решения... Впереди меня ждали испытания, дающие повод для внутренних «загонов», срывы, из-за которых опускались руки. Но всё это компенсировалось удивительным общением с участниками и инструкторами, а также с природой.

Умение поймать рыбу в любом водоёме - необходимый навык любого Робинзона

Правила Робинзонады просты – ты выбираешь «игру», в которую хочешь сыграть, и едешь один или с компанией на определённый участок суши, называемый «островом». «Сам себе Робинзон» – это воплощение детской мечты об идеальном отдыхе. Здесь нет никаких правил, обязанностей, запретов. Есть только Семь жизнеобеспечивающих законов. В них написано про купание, костёр, выход за территорию, врача и прочее. Все остальные действия – по желанию: мы сами готовили, кололи дрова, управляли байдаркой.

Обойтись без привычной посуды, чтобы приготовить горячую еду, не очень сложно... Главное добыть огонь!

А инструкторы и стажёры за всё время нахождения на площадке почти не спят, сменяя друг друга в «оплывах» – каждые 2 часа дежурная байдарка проверяет все точки, где высаживаются ребята. Мариинское водохранилище, участок, где проходит программа, место очень «робинзонское». Уже не первый год изображения этих точек нанесены на карту и футболки выпускников программы.

Навык завязывания надёжных и специальных узлов отличает человека от обезьяны и обязательно пригодится в жизни.

На «островах» я почувствовала себя взрослой и самостоятельной.

Мария Черемисина 15 лет, город Тюмень

Пережить последнее лето детства

В этом году лета мне упорно не хотелось. Как так? Оказывается, довольно просто. В 2017-м я окончила школу. Поэтому лето сначала как будто и не наступило – те же экзамены, подготовка и стресс, что и в течение учебного года. К негодованию всех, я была рада дождю и холоду в первой половине июня. Готовиться было легче, чем в жару. Дни подготовки – это подъём в девять утра, параллельная зубрёжка сразу к трём экзаменам и вмятина на кровати, где я читала учебники.

Чуть позже – выпускной, планы на будущее, грустные разговоры, выбор вуза… Постэкзаменационная жизнь понемногу брала своё. На Урале как раз кончился дождь, выглянуло солнце – и всё это заставляло верить во что-то лучшее, во что-то большее. Дни после выпускного – это желание увидеть всех тех, с кем нас только что разлучили, это небольшой отдых и прогулки по двенадцать часов, это гнетущее настроение следующего тура экзаменов и поступления.

Моя маргинальность (ещё не студентка, уже не школьница) заставляла смущаться, пытаться скорее выбраться из этого состояния. Мне повезло, что я вовремя остановилась. Я поняла, что катится к закату моё последнее свободное лето. Моё последнее детское лето.

Мечты оборвались последним туром вступительных испытаний. Поездка в столицу. Москва – это музеи и театры, новые знакомства и встречи с друзьями, творческие испытания университетов (которые, к счастью, были гораздо интереснее ЕГЭ). Конечно же, страх. Волнение. Заполнение целой тонны документов. Бесконечные очереди.

И наконец-то – отдых. Начало августа – это дом, бабушкины блины, поступление в ГИТИС (и начало подготовки к учебному году), внезапные планы на последний месяц лета – мы с друзьями едем на Алтай, в горы. Алтай – это разговоры до рассвета, самые близкие люди рядом. Костёр, природа, река. Возможность насладиться жизнью и понять, сколько всего успело произойти за лето.

Дарья Колпакова, 17 лет, Екатеринбург, пресс-центр отряда «Каравелла»

Опубликовано в №1 от 01.09.2017

Лето кончилось, но редакция «СверхНовой» предлагает сохранить солнечное настроение ещё на некоторое время. Делимся историями наших героев, которые провели это лето действительно необычно и незабываемо. Понравившиеся способы можно взять на заметку, в конце концов, до следующих каникул осталось всего-то 18 номеров «СверхНовой Эры».

Кстати, помимо этих пяти способов был ещё один – самый-самый. Делать этот номер «СверхНовой» – первая редакция первого номера уж точно никогда не забудет это лето. И, кстати, если выйти на яхте или пожить Робинзоном на острове осенью уже может быть затруднительно, то вот стать частью «СверхНовой» можно в любой момент. Тогда за незабываемым летом наступит незабываемая осень...

Лето на старте в космос

28 июля 2017 года в 18:41 участники Всероссийского детского космического фестиваля стали свидетелями пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём (ТПК) «Союз МС-05». На борту ТПК «Союз МС-05» члены длительной экспедиции МКС: командир корабля, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи. Фото: рдш.рф / Российское движение школьников

Этим летом в июле мне удалось побывать на Всероссийском космическом фестивале в Казахстане. Я всегда интересовалась темой космоса, поэтому, когда объявили конкурс проектов, главным призом которого была поездка на Байконур, я, конечно, загорелась этой мечтой. Вскоре моя работа, посвящённая созданию школьного радио, победила, и я отправилась на космическую стартовую площадку.

Но прежде мы побывали на пресс-конференциях с покорителями Вселенной Сергеем Рязанским и Александром Лазуткиным. Они рассказали нам о том, как живётся на борту космического корабля, что делать в чрезвычайных ситуациях, как стать космонавтом. Ещё встретились с министром образования Ольгой Васильевой, которую интересовали наши идеи развития космического движения. В одной из школ участникам устроили мастер-класс по моделированию ракет. Мы сделали копию «Союза» из пенопласта и картона и запустили её в небо.

Но самое долгожданное событие оставалось впереди – запуск реального «Союза». Смотровая площадка находилась довольно далеко, но разглядеть корабли было возможно. Все участники находились в предвкушении! Перед запуском, затаив дыхание, все стали всматриваться в даль. Потом раздались гулкие звуки, казалось, что земля содрогнулась под ногами, и ракета во главе с Сергеем Рязанским взлетела. После этого фестиваля осталось огромное количество ярких впечатлений. Думаю, мне будет что рассказать внукам.

Виктория Шанина, 16 лет, город Ревда

На воде что-то пошло не так…

Парусные яхты уральского класса «штурман» этим летом едва разошлись с плавучей верандой в акватории Нижнетагильского городского пруда. Фото: Ирина Дзюба

Яхты и паруса многие романтизируют, но на деле управление парусниками – не самое простое дело. Тем не менее оно привлекает многих, в том числе и ребят из отряда «Кречетъ». Благодаря им я узнала на собственном опыте, каково это – ходить на яхте.

Когда я пришла в отряд «Кречетъ», то очень удивилась тому, какие здесь добрые преподаватели и отзывчивые ребята. Я-то хотела только посмотреть, чем они занимаются, а мне сразу дали спасательный жилет и повели к яхтам. Пока все что-то делали, я просто наблюдала. А потом и меня позвали на яхту. Это было что-то! Мне нужно было не просто держать какие-то верёвочки со странным названием «шкоты», но ещё и управляться с ними.

Судно двигалось достаточно быстро. Ребята мне объясняли, что и как делать. Моему восторгу не было предела (я даже о страхе забыла, хотя иногда судно кренилось на один борт). Мы стали выходить из бухты. Яхта «Трэмп» ушла вперёд, за ним двигались «Ника» и наш экипаж на «Тильке». Вдруг мы увидели здоровенную плавучую махину. Судёнышки на полных парусах летели наперерез этой громадине. Я замерла. «Трэмп», подгоняемый ветром, пролетел под самым носом гиганта. Остальным яхтам пришлось отвернуть. До сих пор мурашки по телу бегают, когда вспоминаю этот момент.

Конечно, есть правило, что моторные суда уступают дорогу парусным, но что-то, видимо, пошло не так. Думаю, моряк должен быть готов ко всему, как наши рулевые, которые успешно разошлись с плохо управляемой плавучей верандой.

Александра Толова, 13 лет, Нижний Тагил, кандидат отряда «Кречетъ»

Взрыв эмоций для жителя города

Ледяная вода может закалить сталь и молодого казака – обливание холодной водой входит в летнюю программу подготовки кадет. Фото: Вадим Щукин

Многие из нас представляют казаков крупными мужчинами в папахе, с чубом и саблей наперевес. Это – устаревшие стереотипы. Этим летом я погрузился в атмосферу казачества, и это было незабываемо!

Наши кадетские классы в школе №4 были созданы казаками Исетской линии из хутора Невьянский Оренбургского войскового казачьего общества. Я решил поступить в кадеты, потому что наравне с учебной школьной программой хочу осваивать военное дело и в будущем мечтаю связать с ними жизнь.

Изучение флоры и фауны родного края - необходимая обязанность казака. Фото: Вадим Щукин

Лето у казаков проходит очень активно. Соревнования, сборы, войсковой праздник, ежегодный фестиваль «Казачий Спас» у Невьянской башни... В августе мы отправились в деревню Сербишино под городом Невьянском в эколого-краеведческую экспедицию. На берегу реки Нейвы мы изучали местную фауну, растительный мир и многое другое.

Это время для нас, жителей городов, просто взрыв эмоций: лесная жизнь, приключения, костёр под звёздным небом, ночные караулы, автомат Калашникова... С оружием в экспедиции мы не расстаёмся, казаки учатся его правильно носить и отвечают за снаряжение наравне со взрослыми. В Сербишино проходят тактические занятия с страйкбольным оружием.

Одни из важных навыков будущего защитника отечества - это обращение с оружием. Фото: Вадим Щукин

Казаки-исетцы из хутора Невьянский позаботились, чтобы в школе были борцовский ковер для занятий и проведения соревнований по самбо, различное стрелковое пневматическое оборудование.

Переходить вброд прохладную реку в жару - одна из многих радостей кадетов-казаков в летнем лагере. Фото: Вадим Щукин

Благодаря казачеству лето получилось очень насыщенным – вокруг так много интересного, что даже жаль тратить время на сон.

Иван Пшеницын, 16 лет, кадет невьянских казачьих кадетских классов

Стать Робинзоном на Урале

На таком гребном катамаране участники «уральской робинзонады» осваивают тонкости управления судном на Мариинском водохранилище под Ревдой. Фото: Елена Силина

Программа «Сам себе Робинзон» – это игра, которая происходит под открытым небом. Её называют лагерем самостоятельности. Двое суток ребята проводят без взрослых. С собой у них только еда и набор первой необходимости.

На Робинзонаду я поехала, не думая о последствиях принятого мною решения... Впереди меня ждали испытания, дающие повод для внутренних «загонов», срывы, из-за которых опускались руки. Но всё это компенсировалось удивительным общением с участниками и инструкторами, а также с природой.

Умение поймать рыбу в любом водоёме - необходимый навык любого Робинзона

Правила Робинзонады просты – ты выбираешь «игру», в которую хочешь сыграть, и едешь один или с компанией на определённый участок суши, называемый «островом». «Сам себе Робинзон» – это воплощение детской мечты об идеальном отдыхе. Здесь нет никаких правил, обязанностей, запретов. Есть только Семь жизнеобеспечивающих законов. В них написано про купание, костёр, выход за территорию, врача и прочее. Все остальные действия – по желанию: мы сами готовили, кололи дрова, управляли байдаркой.

Обойтись без привычной посуды, чтобы приготовить горячую еду, не очень сложно... Главное добыть огонь!

А инструкторы и стажёры за всё время нахождения на площадке почти не спят, сменяя друг друга в «оплывах» – каждые 2 часа дежурная байдарка проверяет все точки, где высаживаются ребята. Мариинское водохранилище, участок, где проходит программа, место очень «робинзонское». Уже не первый год изображения этих точек нанесены на карту и футболки выпускников программы.

Навык завязывания надёжных и специальных узлов отличает человека от обезьяны и обязательно пригодится в жизни.

На «островах» я почувствовала себя взрослой и самостоятельной.

Мария Черемисина 15 лет, город Тюмень

Пережить последнее лето детства

В этом году лета мне упорно не хотелось. Как так? Оказывается, довольно просто. В 2017-м я окончила школу. Поэтому лето сначала как будто и не наступило – те же экзамены, подготовка и стресс, что и в течение учебного года. К негодованию всех, я была рада дождю и холоду в первой половине июня. Готовиться было легче, чем в жару. Дни подготовки – это подъём в девять утра, параллельная зубрёжка сразу к трём экзаменам и вмятина на кровати, где я читала учебники.

Чуть позже – выпускной, планы на будущее, грустные разговоры, выбор вуза… Постэкзаменационная жизнь понемногу брала своё. На Урале как раз кончился дождь, выглянуло солнце – и всё это заставляло верить во что-то лучшее, во что-то большее. Дни после выпускного – это желание увидеть всех тех, с кем нас только что разлучили, это небольшой отдых и прогулки по двенадцать часов, это гнетущее настроение следующего тура экзаменов и поступления.

Моя маргинальность (ещё не студентка, уже не школьница) заставляла смущаться, пытаться скорее выбраться из этого состояния. Мне повезло, что я вовремя остановилась. Я поняла, что катится к закату моё последнее свободное лето. Моё последнее детское лето.

Мечты оборвались последним туром вступительных испытаний. Поездка в столицу. Москва – это музеи и театры, новые знакомства и встречи с друзьями, творческие испытания университетов (которые, к счастью, были гораздо интереснее ЕГЭ). Конечно же, страх. Волнение. Заполнение целой тонны документов. Бесконечные очереди.

И наконец-то – отдых. Начало августа – это дом, бабушкины блины, поступление в ГИТИС (и начало подготовки к учебному году), внезапные планы на последний месяц лета – мы с друзьями едем на Алтай, в горы. Алтай – это разговоры до рассвета, самые близкие люди рядом. Костёр, природа, река. Возможность насладиться жизнью и понять, сколько всего успело произойти за лето.

Дарья Колпакова, 17 лет, Екатеринбург, пресс-центр отряда «Каравелла»