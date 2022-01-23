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23 января 2022, 12:00

Два кладбища и семейное захоронение в Екатеринбурге признали объектами культурного наследия

Надгробье

На кладбищах есть старинные захоронения. Фото: Галина Соловьёва

Два кладбища в Екатеринбурге включили в список объектов культурного наследия (ОКН). Также в перечень вошло семейное захоронение Агафуровых.

Соответствующие приказы подписал начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгений Рябинин. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Объектом культурного наследия стало кладбище XIX — начала XX веков в Зелёной роще. 

"Предмет охраны ОКН составляют: земельный участок в пределах границ территории объекта культурного наследия; культурный слой, погребения, погребальные конструкции (склепы), межмогильное пространство, артефакты, фиксируемые визуально, скрытые под землей, надмогильные камни и конструкции XIX — начала XX в., а также мемориальное значение объекта культурного наследия", — говорится в заключении экспертизы.

Второй объект — Второе немецкое (лютеранское) кладбище, которое теперь представляет собой небольшой парк на Блюхера. Здесь предметами охраны стали земельный участок, склепы, надмогильные камни и конструкции XIX — начала XX веков. Кроме этого, кладбище имеет мемориальное значение.

В список также попало семейное захоронение Агафуровых 1883–1918 гг. на татаро-башкирском кладбище.

Областная газета Свердловской области

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