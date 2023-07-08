Будущий резидент «Титановой долины» запустит производство тормозных дисков в Верхней Салде

Запуск производства запланирован на IV квартал 2024 года. Фото: Андрей Мальцев

Экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина» Свердловской области одобрил инвестиционный проект по созданию завода по производству автокомпонентов. Производство полного цикла, начиная от плавки исходного сырья до упаковки готовой продукции, планируется разместить на площадке в Верхней Салде. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Запуск производства запланирован на IV квартал 2024 года. Предприятие разместят на участке площадью 9,86 гектара. Объем инвестиций оценивается в размере более 9,3 миллиарда рублей. При реализации проекта будет создано 487 новых рабочих мест.

«Технологический суверенитет — приоритетное направление государственной политики и ключевая задача по развитию экономики, которую ставит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Выпуск запасных частей на площадке особой экономической зоны позволит снизить зависимость страны от иностранных производителей запасных частей. Регион получит дополнительные компетенции в сфере автомобилестроения, а также нового работодателя и надежного плательщика налогов», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Инициатором проекта является компания «РП1», учредителем которой выступает холдинг Rossko — один из крупнейших дистрибьюторов запасных частей в РФ (ООО «Росско-К», г. Новосибирск).

В ближайшее время с компанией будет заключено соглашение об осуществлении деятельности. Документы направят в Минэкономразвития России для присвоения официального статуса резидента ОЭЗ «Титановая долина».

Ранее «Областная газета» рассказывала, что «Титановая долина» Свердловской области в числе самых эффективных особых экономических зон.