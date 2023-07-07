«Титановая долина» Свердловской области в числе самых эффективных особых экономических зон

В Свердловской области благодаря «Титановой долине» создано 1 045 рабочих мест. Фото: Галина Соловьева

7 июля Минэкономразвития России опубликовало отчет о работе преференциальных территорий за 2022 год. Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» Свердловской области оказалась среди лидеров по количеству созданных резидентами и управляющей компанией новых рабочих мест, сообщил департамент информационной политики региона.

Ежегодно Минэкономразвития проводит анализ в соответствии с правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ, утвержденными постановлением Правительства России. Согласно анализу, в 2022 году в Свердловской области благодаря «Титановой долине» создано 1 045 рабочих мест.

«Лидеров эффективности среди ОЭЗ за 2022 год отличает выстроенная и проверенная временем система сопровождения инвесторов на протяжении всего "жизненного цикла" инвестиционного проекта, предполагающая, помимо льгот по обязательным платежам и аренде государственного имущества, информационную, административную и инфраструктурную поддержку бизнеса», — сказал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Дмитрий Вахруков добавил, что инвестиционная привлекательность площадок ОЭЗ с каждым годом растет, они остаются драйвером региональных экономик и точками притяжения инвестиций и стимулирования экономической активности.

Оценку эффективности функционирования ОЭЗ произвели по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по 6 расчетным показателям эффективности. Учитывались деятельность резидентов, рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и другие параметры.

«"Титановая долина" вошла в группу "эффективное функционирование" по итогам 2022 года и за весь период своего существования. Показатель превышает 92 и 93 балла из 100. За прошлый год резидентами нашей экономической зоны уплачено более полутора миллиардов рублей налогов и свыше 120 миллионов рублей таможенных платежей», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Отмечается, что вопросы развития промышленного и инвестиционного потенциала региона, в том числе путем расширения ОЭЗ «Титановая долина», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2022 году обсуждал с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.

Максим Решетников тогда подчеркнул, что Свердловская область, являясь лидером по объемам производства продукции в России, насыщает внутренний рынок и помогает укреплять технологическую независимость страны.

В конце мая 2023 года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило планировку третьей очереди особой экономической зоны «Титановая долина» в Алапаевском городском округе. Там планируется реализация инвестиционного проекта по строительству завода по производству мелящих шаров, что позволит создать еще 1,2 тысячи рабочих мест.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что в «Титановой долине» началось строительство завода по производству сжиженного газа.