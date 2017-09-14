Высокая успеваемость: как планировать своё время, чтобы всё успевать

Рисунок: Максим Смагин

Обсуждая тему номера, редакция «СверхНовой» поделилась на два непримиримых лагеря. Одни — за «классику» — лучший органайзер — школьный дневник, если его не хватает — стильный ежедневник, который не только позволит расписать все планы на день, но и подчеркнёт стиль. Кроме того, он никогда не разрядится, а писать на бумаге — это отдельное удовольствие. А ещё можно рисовать на полях, и в этот момент в голову приходят гениальные мысли.

Другие — за инновации. Бумагу долой, это прошлый век. Учитывая, что значительную часть дня мы проводим в пути от дома до школы, до тренировок (а некоторые — ещё и до редакции «СверхНовой»!), таскать с собой «кирпич» — это издевательство. В телефоне сегодня — вся наша жизнь, он не только поможет всё спланировать, но и сам напомнит. А ещё приложения обладают удобным интерфейсом и позволяют совмещать календарь, планнер, напоминалку, блокнот и список покупок. А ежедневник можно подарить бабушке.

Примерно такие мнения столкнулись на планёрке в редакции, после чего мы решились на эксперимент. Настя искала идеальное мобильное приложение, Алиса жила по старинке. Что из этого получилось?

Заметки на полях

В современном мире люди всё чаще стараются использовать Интернет и мобильные приложения для планирования дня. Бесспорно, это отличная идея как для занятого школьника, так и для загруженного делами бизнесмена. Однако мы становимся зависимыми от смартфона: как быть, если забыл зарядник от своего устройства дома, нет «пауэрбанка»? Я решила оценить все наиболее эффективные способы планирования дня традиционными методами.

Календарь

Поначалу я считала этот метод скучным и неэффективным. Я была уверена, что календарь точно не сможет мне помочь в планировании дня. Тем не менее я всё же решила попробовать: наконец купила небольшой календарь, повесила его над рабочим столом и расписала планы на ближайшую неделю. Каждое утро я вставала и смотрела на своего бумажного друга. Признаюсь, это помогло мне не забыть про самые важные моменты.

Небольшой календарик — отличный способ планирования дня для несильно загруженных людей. Пожалуй, главный его плюс в том, что заполнение календаря, в отличие от блокнота, отнимает совсем немного времени. Плюс памятные даты на неделю всегда на виду. Но несмотря на это, вы вряд ли сможете брать его с собой, поэтому рассчитывать придётся исключительно на зрительную память. Значит — это не самый лучший вариант для студента и школьника, у которого мало времени. Однако календарь — неплохое средство запомнить только самое важное.

Для меня этот метод не стал продуктивным из-за довольно напряжённого графика, я не могу опускать даже самые мелкие моменты в расписании. Но именно он помог мне вспомнить про важные контрольные и не опоздать с подготовкой. Поэтому ещё раз хочется отметить — этот способ подойдёт только для самых неотложных дел!

Ежедневник

Наверное, это самый простой метод из всех возможных. Но, как мне показалось, самый эффективный. На протяжении нескольких недель я вела записи и составляла план дня именно в ежедневнике. До этого эксперимента я никогда не думала, что обычный блокнот сможет настолько облегчить мою жизнь.

Конечно, заполнение ежедневника требует немало времени и усидчивости. Сначала именно этот факт заставил меня засомневаться в эффективности данного метода, так как для достижения хорошего результата было важно продумать каждую минуту грядущего дня, что отнимало много сил. Зато я заметила, что стала более организованной и больше успевать.

Многие отказываются от этого способа, так как часто забывают взять с собой своего помощника. Пожалуй, такая проблема действительно существует. На протяжении всего эксперимента я столкнулась с такой ситуацией несколько раз. Однако я заметила: когда пишешь от руки в ежедневнике, сразу запоминаешь написанное (в отличие от дел, занесённых в мобильный календарь). Так что все записи обязательно будут всплывать в вашей памяти на протяжении дня.

Интересно также и то, что абсолютно каждый может подобрать ежедневник для себя. Существуют и новые разработки блокнотов, в которых вы найдёте таблицы для неотложных дел и дел, которые можно отложить, ежедневники для творческих людей — с картинками, наклейками и узорами. К тому же ежедневник — это отличный способ расставить приоритеты дня и настроить себя на работу мотивирующими фразами или стикерами. Более того, если ваш бумажный друг всегда с вами, то вы можете записывать в него не только планы, но и другую важную информацию. Например, расписание уроков или дополнительных занятий. А также интересные идеи, которые могут возникнуть в вашем сознании в любую секунду. И будьте уверены, что теперь вы точно ничего не забудете. Ежедневник стал для меня самым продуктивным методом, помог наладить график и не забыть даже самые незначительные моменты в моём расписании!

Фото: Владимир Мартьянов

Школьный дневник

Это, пожалуй, один из самых простых методов планирования дня. Так как дневник есть абсолютно у всех школьников, это неплохой вариант. Если вы хотите записать расписание уроков, дополнительных занятий, даже каких-либо личных дел, бесспорно, он заменит любые мобильные приложения и ежедневники. Тем не менее в обычных школьных дневниках не так много места, чтобы спланировать весь день до мелочей. У меня получается отражать в своём дневнике только значимые моменты. Поэтому данный способ не самый лучший, если вы собираетесь досконально продумать план дня.

Однако из этой ситуации легко найти выход. Ведь существует много интересных дневников как для занятых школьников, так и для творческих учащихся. Каждый год я стараюсь выбирать нестандартные дневники, в которых можно встретить отдельные страницы с расписанием звонков и дополнительных занятий. А также пустые — для хобби или творчества.

Для меня этот метод был, возможно, не самым эффективным, но самым привычным. На заполнение дневника я редко трачу много времени, и он выручает меня в сложных ситуациях. Ведь я могу забыть телефон, ежедневник и часы, но я знаю, что обычный школьный дневник всегда со мной!

Этот эксперимент помог мне осознать, насколько важно уметь качественно планировать своё время. Ведь зачастую именно от этого зависит распределение времени и приоритетов не только на завтрашний день, но и далеко вперёд. Когда я стала планировать день, у меня появилось время на себя, семью и друзей. Эксперимент позволил мне убедиться, что гаджеты выручают далеко не всегда, а «классические» планировщики дают разнообразные возможности для творчества. Кроме того, существует ещё один важный аргумент в пользу бумаги: тексты и символы на электронных устройствах запоминаются человеком хуже, чем в записных книжках или дневниках. В этом я убедилась лично.

Алиса Тарасенко

Новая эра в планировании дел

На рынке имеется огромное количество приложений, со слов разработчиков, «облегчающих нашу жизнь, помогающих не забыть важное и сконцентрироваться на выполнении». Помогут ли они мне? И что из этого разнообразия самое лучшее, самое эффективное и удобное для меня, подростка и творческого человека, который вечно не успевает и опаздывает? В каком из них больше всего «продвинутых функций», которые будут мотивировать меня во время учёбы и поднимать настроение? Все приложения есть в App Store и Google Play.

Any.Do

Это приложение меня словно перенесло в будущее, в «СверхНовую Эру», где техника преобладает и занимает ведущую роль в жизни человечества, когда печатать можно на клавиатуре в воздухе, ездить не по трассе, а по небу, а телевизоры прозрачны…

Почему? Просто Any.do становится твоим другом! Приложение каждое утро приветствовало меня интерактивным уведомлением, а также напоминало в течение дня, сколько запланировано и что нужно выполнить в ближайшее время. Когда я открывала план на день, приложение встречало мелодией и плавной презентацией списка дел. После тех или иных действий с задачами — приложение всегда желает хорошего дня/вечера/ночи. И как верный и очень любезный друг делает комплименты, мотивирует на ещё большие свершения и ждёт следующей встречи.

Синхронизация с календарём позволяет на заблокированном экране смартфона видеть календарь и одновременно планы на любой день месяца. Мне важно знать, на какой день недели выпадает та или иная дата, ведь каждый будний день расписан, а выходные я посвящаю себе и своей семье.

Рисунок: Анастасия Колясникова

К ежедневной задаче можно добавить аудиофайлы, учебные материалы и держать всё в одном месте. И если у вас айфон, попросите Siri «Напомнить мне…», и она добавит его в Any.do. Меня это спасало в условиях школы, когда в руках тяжёлая сумка, тетрадки, и телефон нет возможности включить. Голосовой набор — лайфхак месяца для меня! Также полезной оказалась функция интеграции с «контактами». Чтобы не забыть сделать важный звонок, записываю в планы на день и выбираю нужный контакт, при нажатии этой задачи — идёт звонок!

Пожалуй, после эксперимента это приложение я оставлю.

ToDoist

Это приложение просто создано для командной работы! Я как раз работала в школе с ребятами над одним проектом. Приложение позволило расширить наши задачи в приложении классному руководителю — и она знает, над чем мы работаем. Удобная цикличность задач помогает организованно выполнять рутинные дела и не пропускать дедлайны. Можно отслеживать свою продуктивность на графике и получать за завершённые дела баллы одновременно на десяти платформах. Очень удобно, когда руководитель видит продуктивность текущего проекта!

В общем, это приложение для тех, кто работает в команде. Нескучное оформление — это возможность организовать свои задачи с помощью цвета, меток, категорий, использование 10 цветных тем, подходящих под настроение и тип личности, и многое другое.

CAL

Этот помощник — образцовый для меня как для творческой личности.

Каждый мой день в календаре CAL сопровождается красивой тематической иллюстрацией, которую я могу подобрать индивидуально! Снимки очень вдохновляют и поднимают настроение, отличный способ переключиться на хорошее в течение трудного дня с плотным графиком.

Обратите внимание, что приложение на английском языке. Для меня это плюс, я изучаю язык, и многие термины для меня новые — работа с этим приложением стала отличной возможностью обогатить свой словарный запас.

И ещё классная фишка — интеграция с такси и картами. Запланировав встречу, мне не приходилось звонить в такси, благодаря синхронизации с Uber, я вызвала его, не выходя из CAL, а чтобы узнать точный адрес, я ввела его в назначенной задаче, которая синхронизировалась с Any.Do и сразу перешла в «Карты».

Умные приложения — вот что в тренде!

ToRound

У этого приложения своя интересная фишка, которую я не могла оставить без внимания.

Каждое дело помещено в шарик: задать цвет подходящей категории и изменить его размер в зависимости от значения задачи ты можешь сам! После выполнения этого дела шарик скатывается в корзину. Мне понравился такой нестандартный подход, я всегда стараюсь сконцентрироваться на выполнении важных задач, а в ToRound было легко отслеживать их количество из-за размера шариков. Шариками с делами можно жонглировать или перекатывать их по экрану, наклоняя смартфон из стороны в сторону.

Меня очень спасла функция «Возвращение к завершённым задачам», я рассеяна и часто забываю, сделала я то или иное дело или нет. Список выполненных дел за несколько недель всегда находится на отдельном экране приложения. Вернуться к завершённым задачам можно в любое удобное время.

В общем, по итогам эксперимента некоторые приложения я решила оставить. А ещё все командные проекты в школе мы сейчас будем делать с их помощью. Умные приложения с синхронизацией и удобным интерфейсом, на мой взгляд, современному человеку необходимы, и они совершенно точно вытеснят бумажные ежедневники через некоторое время.

Анастасия Шурмина