Научись завязывать морские узлы

Фото: Денис Неугодников

Я занимаюсь парусным спортом 5 лет и знаю, что один из основных навыков яхтсмена — это умение быстро вязать морские узлы. На сегодняшний день известны более трёх тысяч узлов, и некоторые из них служат нам в обычной жизни. Например, узел для завязывания шнурков — или по-морскому — рифовый.

Поскольку его знают все, остановлюсь на более интересных узлах, с помощью которых вы легко сможете привязать что угодно к чему угодно.

«Беседочный» узел

Это незатягивающаяся петля, которая обязательно поможет вам в жизни или даже спасёт её! Чтобы завязать «беседку», надо взять коренной конец, сделать на нём петлю, затем, взяв ходовой конец, продёрнуть его через петлю, обнести вокруг коренного и вновь продернуть через петлю… Затяните узел!

«Беседку» (или «булинь») можно использовать для разных нужд: привязывать что-либо, имеющее отверстие, обвязывать себя в опасной ситуации, закрепив корневой конец к надёжному предмету.

«Беседка» была известна ещё древним египтянам, то есть ей уже больше пяти тысяч лет.

Фото: Всеволод Доможиров

«Штык»

Пригодится для привязывания верёвки к недвижимому предмету. Вязать его очень просто: обнесите или продёрните ходовой конец вокруг или через предмет, наложите верёвку на коренной конец и продёрните снизу вверх через образовавшуюся петлю, повторите последнюю операцию ещё два раза. Должно получиться как на картинке.

«Простой штык» на берегу можно использовать во всех случаях, когда трос надо временно (а этот нехитрый узел легко развязать даже после значительной нагрузки) закрепить к какому-то предмету для сильной тяги. Например, при буксировке автомобиля, а в комплекте с «беседкой» вы сможете крепко стянуть груз или любой предмет.

Фото: Всеволод Доможиров

«Констриктор»

Если его правильно завязать и затянуть, то развязать его уже будет практически невозможно. Как кольца змеи, он обвивает предмет и надёжно держит! Чтобы его завязать, придётся постараться…

Итак, ходовым концом обносим предмет, на котором вяжем «удава», затем снова обносим предмет так, чтобы ходовой конец наложился на коренной, далее повторно накладываем ходовой на коренной и продёргиваем его сквозь весь узел. Должен получиться простой узел, поперёк пересечённый верёвкой, как на схеме и фото. Если не получилось, смотрите дополненную реальность.

«Констриктор» получил своё название от зоологического названия удава — «Боа констриктор»

Констриктор используется для закрепления чего-либо, например, для завязывания мешков, или для изготовления жгута, чтобы перетянуть раненную конечность или обжать протекающий шланг… В общем, этот узел по-своему незаменим!

Фото: Всеволод Доможиров

Теперь вы немного приобщились к морскому делу и тысячелетней истории, а также освоили три узла, с которыми ваша жизнь станет легче!

Словарик Коренной конец Часть верёвки, которая закреплена на каком-то предмете, то есть его нельзя обнести или продёрнуть в петлю.

Ходовой конец Свободный конец верёвки, которым вяжут узел, его можно обносить и продёргивать в петлю.