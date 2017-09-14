Новая эра 14 сентября 2017, 19:01

Как сделать штатив для видеосъёмки из настольной лампы

Фото: Всеволод Доможиров

Фото: Всеволод Доможиров

У каждого начинающего видеоблогера рано или поздно (чаще, конечно, рано) возникает сложность — как снять то, что делаешь своими руками. Авторы «СверхНовой Эры» тоже столкнулись с этой проблемой и нашли решение.

Самодельный штатив для мобильного телефона вы легко можете сделать из настольной лампы и ручной быстрозажимной струбцины, при этом лампа останется в целости и сохранности.

Итак, сначала убедитесь, что ваша настольная лампа похожа на штатив, то есть надёжно крепится к столу и имеет хорошую подвижность и охват, а также съёмное крепление плафона. У меня плафон снимается путём откручивания барашковой гайки. При этом плафон остаётся висеть на проводе, и им можно осветить объект предстоящей съёмки.

Далее идём в ближайший строительный магазин, где покупаем небольшую быстрозажимную струбцину, похожую на пластмассовые плоскогубцы из детского набора «Столяр». Обычно она стоит в пределах 50–100 рублей.

Дома сверлим отверстие в ручке струбцины диаметром, равным диаметру винта, которым плафон крепится к лампе, и прикручиваем на его место нашу струбцину. Аккуратно зажимаем мобильник в струбцину так, чтобы не перекрывать зоны сенсоров управления камерой. Плафон подвязываем верёвками так, чтобы он не попадал в кадр или чтобы освещал зону съёмки.

Готово! После окончания видеотрансляции или съёмки прикрутите плафон на место и используйте лампу по назначению.

  • Опубликовано в №2 от 15.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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