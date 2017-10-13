Сергей Карякин, к доске!

Сергей Карякин отвечал у доски без заминок и с располагающей улыбкой на лице. Фото: Всеволод Доможиров

«СверхНовая Эра» начинает новый интерактивный проект «К доске …!» Мы приглашаем интересных взрослых собеседников в нашу студию, оформленную под школьный класс. А потом «вызываем» наших гостей к доске, чтобы они ответили на все интересующие подростков вопросы. Первым к доске пойдёт Сергей Карякин – чемпион ралли «Дакар-2017».

Урок «Труда»

– Как вы начали заниматься квадроциклами?

– С детства хотел скорости, адреналина, начал с мопедов. Но я всегда мечтал о мощном мотоцикле. А родители запрещали. Они посчитали, что квадроцикл – безопаснее, но со временем я убедился, что это не так.

– Уральская погода отличается от африканской, сложно ли тренироваться в нашем климате?

– Приходится исходить из того, что есть. Для гонщиков, живущих в жарких странах, климат привычнее, чем для меня. Однажды я показал им ролик, на котором гонял по снежной трассе. У них был такой восторг, они никогда не видели снега!

– Сергей, расскажите, пожалуйста, о своей первой гонке.

– Мне было 13 лет, я приехал без напарника, а в команде должно быть два гонщика. У меня получилось присоединиться к команде, как потом я узнал, самой сильной. Но сразу после этой гонки со мной попрощались, я был слишком мал. Пришлось ждать 16-летия.

– Приходилось ли вам кому-либо помогать во время соревнований?

– Для меня моральные устои важнее результата. Я знаю, что если остановлюсь, время мне не вернут, но зато я смогу выполнить свой человеческий долг.

– Сергей, а есть ли у вас кумир?

– Нет, я всегда стараюсь идти своей дорогой. Но при общении с людьми всегда стремлюсь чему-то у них научиться.

– Ралли «Дакар» – это очень опасное испытание, как вас отпустили туда родные?

– Они знают, что это – моя жизнь, спорт для меня – возможность отвлечься. Нужно отдыхать морально от работы, и ралли для меня – это то, что нужно.

Сергей Карякин и юные журналисты «СверхНовой Эры» после контрольной. Фото: Всеволод Доможиров

Урок «Истории»

– Сергей, как вы живёте вне гонок, чем занимаетесь?

– Абсолютно простая жизнь: в будни работаю, на выходных отдыхаю. У меня есть жена и двое детей, отцом я стал уже в 21. С семьёй мы стараемся проводить как можно больше времени вместе. Даже когда еду на соревнования, стараюсь брать их с собой.

– Большинство наших читателей учится в школе, и у всех есть любимый учитель и предмет. Какие они были у вас?

– Я очень любил физику, и хотя не всегда получал высокие оценки, понимал её. Кстати, высшее образование у меня связано с этой дисциплиной: я инженер-проектировщик газотурбинных и газоперекачивающих комплексов, к сожалению, это сейчас не востребованная специальность. Поэтому советую грамотно подойти к выбору профессии.

– Неинтересный уроки часто прогуливали?

– В школу ходил всегда, но на некоторых занятиях занимался своими делами, спал. Я был не самым прилежным учеником, но закончил школу без троек, ЕГЭ сдал сам и поступил на бюджет. Я всегда старался не заучить, а понять. Кто-то из преподавателей это ценил, кто-то не особо.

– Случалось ли вам драться?

– Очень редко. Драка бессмысленное занятие, а зачастую и опасное.

– В школе у многих случается первая любовь, помните ли вы девочку, которая вам нравилась?

– Это было классе в первом. Сейчас эта девочка живёт неподалёку от меня. В любви я ей, конечно, так и не признался. Это было детское, наивное чувство.

– А чем вообще привлекали вас девочки? Красотой?

– Красота вообще очень относительна. Связи между внешним видом и чувствами нет. Даже самую красивую девушку не получится полюбить, если она не подходит тебе по характеру.

– Какие советы давали вам старшие? Прислушивались ли вы к ним?

– Зачастую я никого не слушал… Наверное, если бы не пропускал рекомендации мимо ушей, то достиг бы большего. Не встречал людей, которые учатся на чужих ошибках, хотя качество это очень полезное.

– Имеется ли у вас особый ритуал перед началом гонки? Как поддерживаете себя?

– Если честно, нет никакого ритуала. Просто проверяю, всё ли сделал, ничего ли не забыл. Настраиваюсь мысленно, восстанавливаю дыхание перед стартом, что немаловажно. Стараюсь максимально сконцентрироваться на гонке.

Уральские школьники усадили чемпиона ралли «Дакар» за парту и завалили вопросами. Фото: Всеволод Доможиров

Контрольная работа (в форме блиц-опроса)

– Играете ли в компьютерные игры?

– Раньше много посвящал этому времени, помню такую игру – «Герой меча и магии», безумно любил её. И сейчас очень хочу поиграть, даже купил себе PlayStation, но включил его только три раза. На большее времени так и не хватило.

– Что бы выбрали: театр или клуб?

– Остался бы дома и никуда не пошёл. Но раньше в театр с родителями ходил постоянно, но только потому, что мама делала мне во время спектакля массаж рук.

– Существует ли Дед Мороз?

– Я заказываю его детям, стоит он порядка пяти тысяч рублей. Сказка – это всегда хорошо, и верить в неё нужно до последнего, ведь рано или поздно окунёшься в реальность.

– Пригодилась ли вам в жизни какая-нибудь школьная формула?

– Для меня важны не расчёты, а понимание процессов работы и устройства. Мне не нужны цифры. Если что-то будет нужно, я открою учебник и посчитаю. А учить все формулы абсолютно бесполезно, я считаю.

– Что важнее, чувства или разум?

– Это всегда работает вкупе. Жить, опираясь только на расчёт – бессмысленно. Если не относиться к делу с эмоциями, то ничего хорошего из него не получится.