Хлебокомбинат «СМАК» заработал после пожара

Пожар произошёл в цехе, где производят булочки. По понятным причинам в магазинах в ближайшие дни их может не быть. Фото: Владимир Мартьянов

В минувший понедельник на хлебокомбинате «СМАК» в Екатеринбурге произошёл пожар, площадь которого оценивается в 800 квадратных метров. По предварительным данным, загорелась проводка в цехе, где пекут булочки. С учётом того, что хлебокомбинат «СМАК» занимает около трети рынка хлеба и хлебобулочных изделий в нашем регионе, ситуация всерьёз обеспокоила многих свердловчан.

Вечером того же дня ситуацию прокомментировали в минагропроме области. В ведомстве пообещали, что дефицита хлеба в магазинах и соцучреждениях не будет. Однако уже на следующий день в сетевых магазинах Екатеринбурга можно было заметить, что продукции на полках стало на порядок меньше, чем обычно. А стеллажи с ценниками продукции СМАК и вовсе пустуют. Неужели всё скупили на фоне новостей о пожаре?

– Честно могу сказать, что ажиотаж есть, – говорит начальник службы маркетинга хлебокомбината Наталья Кузьмина. – Люди присылают нам фотографии, что скупают бородинский хлеб. Хотя у нас с подовыми хлебами вопросов не было – там ничего пожаром не задето. Молочный батон, который пользуется большой популярностью, сейчас выпускаем на 60–70 процентов от существующей мощности. Единственное – есть проблемы с производством мелких булочек, но они не являются основными в корзине наших потребителей. Поставки хлеба в торговые сети налажены. Думаю, что в ближайшие два-три дня мы начнём работать в полную силу.

ЦИФРЫ Как сообщили «Облгазете» в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, в регионе работают более 20 крупных и средних хлебокомбинатов и более 200 пекарен. Кроме этого, хлебобулочные изделия производят пекарни Облпотребсоюза и производства при магазинах и объектах общественного питания.

Специально созданная комиссия пока оценивает объёмы ущерба от пожара. Но уже сейчас понятно, что восстанавливать здание 1930-х годов постройки нецелесообразно. Тем более что ещё в мае прошлого года руководство хлебокомбината заявило о своём намерении построить новую производственную площадку в районе посёлка Кольцово и удвоить объёмы производства. Запуск новой площадки планировался в 2021 году. В понедельник гендиректор «СМАКа» Владилен Фуфаров обратился к властям области с просьбой ускорить подключение к заводу ключевых коммуникаций, в частности, электричества и газа.

– Речь идёт не о каких-то дополнительных преференциях, а о том, чтобы ускорить процесс согласования. Владилен Владимирович считает, что определённый задел времени есть. Подрядчики, которые работают на площадке, готовы оптимизировать свою работу для того, чтобы хлебокомбинат мог быстрее переехать в новые помещения, – сообщила Наталья Кузьмина.

Как ранее писала «Облгазета», руководство хлебокомбината планирует перевести на новую площадку все три цеха – по производству хлеба, французских булочек и хлебов для тостов, а также мелкоштучных хлебных изделий (булочек с начинкой). Сейчас на «СМАКе» работают более пятисот человек – численность сотрудников на новой площадке увеличится на 10 процентов.

Площадку действующего завода планировали отдать под строительство жилого комплекса «Екатерининский парк», который также расположится на бывшей территории завода «Уралтрансмаш». Сообщается, что инвестором проекта выступит Русская медная компания.

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