Свердловские производители нефтегазового оборудования примут участие в выставке в Туркменистане

В отборе могут принять участие компании, которые производят продукцию или оказывают услуги для нефтегазовой или нефтехимической отраслей. Фото: Алексей Кунилов

Уральские производители оборудования для нефтегазовой отрасли, а также поставщики услуг примут участие в XXVIII Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана — 2023». Мероприятие пройдет в Ашхабаде 25–27 октября 2023 года.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, власти региона обеспечат бесплатное экспонирование десяти компаний в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Участвовать в отборе могут компании, которые зарегистрированы в Свердловской области, производят продукцию или оказывают услуги для нефтегазовой или нефтехимической отраслей. Они должны уже поставлять товары в Туркменистан или быть готовыми начать это делать. Условия отбора опубликованы на инвестиционном портале региона. Подать заявку на участие можно до 25 июля.

Отбор проводит Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Результаты будут объявлены в конце августа.

«Нефть и газ Туркменистана» — крупный специализированный форум и выставка. Ежегодно его организуют концерны «Туркменгаз» и «Туркменнефть», государственная корпорация «Туркменгеология» и торгово-промышленная палата Туркменистана. В 2022 году площадку посетили 500 делегатов из 45 стран мира.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские предприятия с господдержкой смогут принять участие в медицинской выставке в Баку.

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