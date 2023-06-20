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20 июня 2023, 13:06

Свердловских предпринимателей проконсультируют федеральные эксперты по развитию отношений с Китаем

Офис, люди за столами

В числе спикеров — эксперты с большим опытом реализации внешнеэкономических проектов. Фото: сайт проекта "Екатеринбург международный"

В Екатеринбурге 4 июля в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" стартует проект "Екатеринбург международный" с участием федеральных экспертов. Образовательное мероприятие адресовано свердловским компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность. Темой консультаций станут отношения с Китаем, ввоз и вывоз продукции.

В числе спикеров эксперты с большим опытом реализации внешнеэкономических проектов: вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер, а также основатель сервисно-консалтинговой компании "ООО "Камертон+" Ирина Заседатель, основатель и исполнительный директор китайского торгового дома RUSFAIR (Шанхай), эксперт в международном маркетинге Валерий Кайгородов и секретарь генерального совета Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, председатель Дома российско-китайской дружбы Максим Спасский.

В рамках первой встречи дискуссии пройдут по следующим темам:

  • "Как подружиться с драконом",
  • "Может ли Китай заменить Европу?",
  • "Гид для Поднебесной".

Будут освещены последние тренды в коммуникации с китайскими контрагентами, особенности составления внешнеторгового контракта, инструменты защиты от неплатежей, тонкости параллельного импорта и многое другое.

"Помощь экспортно ориентированным компаниям из числа малого и среднего бизнеса входит в число приоритетных направлений поддержки бизнеса. Мы рассчитываем, что новый образовательный проект поможет свердловским предпринимателям выйти на зарубежные рынки", — приводит слова министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова департамент информационной политики региона.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес") Валерия Пиличева, в рамках проекта "Екатеринбург международный" на протяжении 2023 года пройдет пять событий.

"4 июля разберем ВЭД с Китаем, на полях выставки ИННОПРОМ обсудим экспорт в Белоруссию. В августе подробно поговорим о Турции как внешнеэкономическом партнере, в сентябре в повестке будет Армения, а в ноябре — Вьетнам", — рассказал Валерий Пиличев.

Участие в мероприятии в рамках нацпроекта бесплатное, но необходимо пройти  предварительную регистрацию.

Проект "Екатеринбург международный" организован министерством инвестиций и развития Свердловской области, администрацией Екатеринбурга, СОФПП, Центром поддержки экспорта Екатеринбургского центра развития предпринимательства, Российским экспортным центром.

Ранее "Областная газета" писала, что соглашение о создании в Екатеринбурге Российско-китайского промышленного центра будет подписано в рамках ЭКСПО.

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