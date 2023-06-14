Российско-китайский промышленный центр появится в Екатеринбурге

Центр даст предприятиям возможность продемонстрировать свои компетенции в различных сферах. Фото: Алексей Кунилов

В ходе переговоров между правительством Свердловской области и правительством провинции Хэйлунцзян участники встречи выразили взаимный интерес к созданию на Среднем Урале российско-китайского промышленного центра.

Заместитель начальника департамента промышленности и информационных технологий провинции Хэйлунцзян господин Ван Бин рассказал о создании в Харбине центра промышленных инноваций. Инициаторами выступили китайские высокотехнологичные компании.

Центр дает предприятиям возможность продемонстрировать свои компетенции в сфере промышленной роботизации, автоматического проектирования и промышленного интернета. Китайские предприятия заинтересованы в открытии такого же центра в Екатеринбурге. Правительство провинции Хэйлунцзян поддержало эту инициативу. Об этом сообщает пресс-служба министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Сейчас ведется подбор подходящей площадки. Ожидается, что подписание документов о создании промышленного центра пройдет в рамках седьмого Российско-Китайского ЭКСПО, который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

"Мы надеемся, что заинтересованные ведомства Свердловской области смогут принять активное участие в подготовке и функционировании центра, чтобы в полной мере использовать роль научных и технических инноваций в расширении возможностей реального сектора экономики и стремиться к достижению новых целей, привлекать к работе центра высококвалифицированных специалистов", — рассказал господин Ван Бин.

Он также добавил, что провинция Хэйлунцзян и Свердловская область станут образцом промышленного сотрудничества между Китаем и Россией, а также связующим звеном для обслуживания других областей провинции и мира.

Проект создания центра поддержал и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

"Создание такой площадки в Свердловской области будет содействовать с одной стороны доступу свердловских промышленных предприятий к современным технологиям проектирования и роботизации, а также современному оборудованию для нужд промышленности. В то же время создание такого центра у нас в регионе — это возможность для научной кооперации и трансфера технологий", — отметил Вячеслав Ярин.

Китайская Народная Республика — один из ключевых внешнеторговых партнеров Свердловской области. За последние 5 лет товарооборот с этой страной вырос более чем в 2 раза и превысил 3 млрд долларов США. Экспорт из Китая в Россию в марте вырос в 2,4 раза, до $9 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по март китайский экспорт увеличился на 47,1%, до $24,07 млрд. Импорт российских товаров в Китай также вырос на 32,6%, до $29,77 млрд. За март объем торговли между Россией и КНР составил $20,06 млрд. В общей сложности товарооборот двух стран с января по март вырос в годовом исчислении на 38,7%, до $53,84 млрд.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские компании смогут бесплатно экспонироваться на выставках в Китае.

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