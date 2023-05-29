Свердловские предприниматели активно регистрируются на платформе "Мой экспорт"

Более тысячи компаний УрФО уже зарегистрировались на портале. Фото: Александр Зайцев

Российский экспортный центр открыл доступ к цифровой платформе "Мой экспорт", являющейся комплексной экосистемой. Ее цель — предоставить бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам, которые сопровождают выход компаний на внешние рынки.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, уже более тысячи компаний Уральского федерального округа зарегистрировались на портале. Платформа "Мой экспорт" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр отметил, что на платформе зарегистрировано более 13,5 тысяч компаний со всей страны. Общая сумма поддержки внешнеторговых сделок через цифровую экосистему составила 57,7 миллиона долларов.

"Закономерно, что и наибольшие объемы торговли приходятся на регионы, представленные наибольшим количеством предпринимателей. И немаловажную роль, конечно же, играет активность зарегистрированных пользователей, которые заказывают цифровые услуги", — рассказал Алексей Скляр.

Наиболее востребованные услуги: участие с господдержкой в международных выставках и ярмарках, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, оформление сертификата свободной продажи и компенсация части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса и промышленной продукции.

По данным портала Российского экспортного центра, цифровая платформа "Мой экспорт" адресована как потенциальным и начинающим экспортерам, так и тем, кто уже имеет опыт ведения внешнеэкономической деятельности. Цель платформы — упростить российским предпринимателям выход на внешние рынки. Экосистема обеспечивает "бесшовное" взаимодействие между компаниями, государством и другими участниками внешнеэкономической деятельности. Зарегистрироваться на платформе "Мой экспорт" можно с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации или усиленной квалифицированной электронной подписи.

Ранее "Областная газета" писала, что точкой входа в Урало-Сибирский регион для турецких бизнес-партнеров может стать Свердловская область.

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