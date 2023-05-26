Евгений Куйвашев отметил производственные достижения и социальную ответственность свердловского бизнес-сообщества

Евгений Куйвашев отметил, что деятельность предпринимателей всегда связана с риском и огромной ответственностью. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в День российского предпринимательства, 26 мая, вручил награды заслуженным предпринимателям региона и поздравил лауреатов премии "Номер один". Глава региона отметил производственные достижения и ответственную социальную позицию уральских промышленников и предпринимателей.

Евгений Куйвашев отметил, что деятельность предпринимателей всегда связана с риском и огромной ответственностью. От их управленческих решений, дальновидности и мудрости зависит благополучие сотрудников и их семей, поддержание созидательного настроя в обществе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В свою очередь, правительство Свердловской области всегда будет оказывать поддержку бизнесу, формировать благоприятный инвестиционный климат, расширять поле возможностей для роста деловой активности, снижать административные барьеры, содействовать подготовке кадров и продвижению уральской продукции", — сказал глава региона.

Евгений Куйвашев также отметил, что сегодня общая задача — в полной мере задействовать промышленный, научный и инвестиционный потенциал для укрепления технологического и экономического суверенитета государства, а также обеспечить ускоренное внедрение инноваций в производство для насыщения внутреннего рынка, своевременную реализацию значимых проектов развития.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА стала обладателем премии "Номер один" в номинации "За корпоративное укрепление семейных ценностей". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона присвоил почетное звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области":

коммерческому директору компании "Планкомплект" Илье Бориско,

генеральному директору компании "Спецавтотехника" Александру Николашкину,

учредителю компании "ОМЕГА-93" Владимиру Смирнову.

В торжественной церемонии вручения наград приняли участие первый заместитель президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также представители 28 компаний, которые вошли в шорт-лист премии "Номер один". На главную номинацию претендовали 10 предприятий. Победители определены в 6 номинациях.

В торжественной церемонии вручения наград приняли участие губернатор Евгений Куйвашев и председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Екатеринбургский транспортный терминал стал обладателем Гран-при за проект "Транспортно-логистический центр "Уральский". Номинация присуждается за наиболее значимый для Свердловской области и реализованный инфраструктурный проект в период с 2022 года по первый квартал 2023 года.

По словам генерального директора компании "Фининвест" Александра Кахидзе, в кратчайшие сроки была создана уникальная инфраструктура. Проект был осуществлен благодаря взаимодействию с руководством региона и со Свердловской железной дорогой. Транспортно-логистический центр даст возможность увеличить объемы обрабатываемых грузов на Среднем Урале, сделает регион крупнейшим хабом, создаст новые рабочие места.

"Мы не подведем Свердловскую область. Центр будет развиваться, и через него будут строиться новые большие логистические проекты", — отметил Александр Кахидзе.

Екатеринбургский транспортный терминал стал обладателем Гран-при. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Обладателями премии "Номер один" стали:

Корпорация ВСМПО-АВИСМА — в номинации "За корпоративное укрепление семейных ценностей";

машиностроительный завод имени М. И. Калинина — за вклад в развитие Екатеринбурга (к 300-летию столицы Среднего Урала);

"Уралмашзавод" — в номинации "Экспортер несырьевой продукции";

конструкторское бюро "Новатор" — в номинации "Предприятие оборонно-промышленного комплекса";

производственно-коммерческая фирма "Саотрон" — в номинации "Молодой предприниматель".

Почетными грамотами губернатора Свердловской области награждены:

президент ООО "БиГранд" Татьяна Деменок;

индивидуальный предприниматель Константин Дрыгин;

генеральный директор ООО "Молочная благодать" Александр Жуков;

директор ООО "Инжиниринговая компания "Энергософт" Василий Кузовков;

временно исполняющий обязанности директора ООО "Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат" Вячеслав Лобанов;

заместитель генерального директора ООО "Гидронт" Алексей Матанцев;

генеральный директор ООО "УНИКОМ" Алексей Солодовников;

генеральный директор ООО "Первоуральский агрегатный завод" Андрей Стариков.

Благодарственными письмами награждены:

исполнительный директор ООО "Уральский центр сантехнической комплектации "Сантехкомплект-Урал" Лариса Катаева;

председатель комитета по информационным технологиям Свердловского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", директор инжиниринговой компании "Энергософт" Василий Кузовков.

Исполнительный директор ООО "Уральский центр сантехнической комплектации "Сантехкомплект-Урал" Лариса Катаева награждена благодарственным письмом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Премия "Номер один" призвана консолидировать усилия уральского бизнеса для развития в Свердловской области комфортной деловой среды, продвижения предприятий на общероссийском и глобальном уровнях, а также поддержания баланса интересов государства, бизнеса и общества. Учредителями премии являются Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, Уральская торгово-промышленная палата при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатор проекта — Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства.

Ранее "Областная газета" писала, что в Нижнем Тагиле предприниматели получили награды губернатора Свердловской области.

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