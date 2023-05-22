В Свердловской области стартовала Уральская бизнес-неделя

В этом году Гран-при премии "Номер один" будет присужден компании за реализацию крупных инфраструктурных проектов. Фото: Алексей Кунилов

В рамках Уральской бизнес-недели пройдет чествование заслуженных бизнесменов. Промышленникам и предпринимателям будет вручена премия "Номер один", а также присвоено почетное звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области". Всего запланировано около 50 бесплатных мероприятий.

Уральская бизнес-неделя реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы традиционно проводим в мае Неделю предпринимательства, девиз которой: "Не словом, а делом". Губернатор Евгений Куйвашев уделяет серьезное внимание вопросам поддержки малого бизнеса", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его данным, на Среднем Урале растет число занятых в сфере предпринимательства. За первые 4 месяца 2023 года количество субъектов увеличилось на 6 000 единиц и составило 207 000. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства выросло на 32 000 и составило 936 000 человек, в том числе 207 000 самозанятых.

Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов сообщил, что в этом году Гран-при премии "Номер один" будет присужден компании за реализацию крупных инфраструктурных проектов.

"Мы посмотрели, что в 2022 году и в первом квартале 2023 года было запущено значительное количество инфраструктурных проектов, поэтому сочли правильным сделать такую номинацию", — отметил Александр Породнов.

По его словам, есть и другие интересные номинации: "За укрепление семейных ценностей", "Лучший экспортер", "Молодой предприниматель", специальная премия к 300-летию Екатеринбурга за вклад в развитие города за последние 10 лет.

В рамках Уральской бизнес-недели также пройдут:

форум "Грабли для бизнеса", где предприниматели узнают, как превратить неудачи в успех;

бизнес-завтраки в муниципалитетах с представителями региональной и муниципальной власти;

приемы уполномоченного по защите прав предпринимателей;

тренинг-интенсивы для производственных компаний Свердловской области;

круглые столы и вебинары на актуальные для предпринимателей темы.

Организаторами Уральской бизнес-недели выступают: министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, бизнес-объединения "Деловая Россия", "Опора России".

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что у премии "Номер один" появилась новая номинация — "За вклад в развитие Екатеринбурга".

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