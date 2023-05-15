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Общество
15 мая 2023, 12:08

В Екатеринбурге назовут самые эффективные уральские предприятия

  Олеся Касперович
Награды будут вручать по шести номинациям

Ежегодно оргкомитет премии отмечает самых ярких, эффективных и успешных представителей уральского бизнеса. Фото: пресс-служба Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей

Ежегодная премия уральских промышленников и предпринимателей "Номер один" состоится 26 мая. Эту награду вручают лучшим свердловским предприятиям, а сама премия приурочена ко Дню предпринимателя.

"Ежегодно оргкомитет Премии отмечает самых ярких, эффективных и успешных представителей уральского бизнеса. В этом году награды будут вручать по шести номинациям", — говорится в сообщении пресс-службы Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Номинации отличаются от прошлогодних. Неизменной остается лишь главная номинация "Гран-при", в которой премия вручается предприятию за наиболее значимый для Свердловской области и реализованный в 2022 году инфраструктурный проект.

Также в этом году определят предприятие, которое внесло значительный вклад в укрепление обороноспособности страны. Оно получит премию "Номер один" в номинации "Уральский промышленник — для нужд обороны страны".

В номинации "Номер один" за вклад в развитие Екатеринбурга премию вручат крупному промышленному предприятию, основные мощности которого находятся в столице Урала.

Также определят молодого предпринимателя Екатеринбурга "Номер один". Это молодой, до 35 лет, владелец предприятия, чей бизнес показал положительную динамику в 2022 году.

В номинации "Экспортер несырьевой неэнергетической продукции "Номер один" премия будет вручена предприятию, которое достигло значительных успехов в сохранении и наращивании объемов несырьевого неэнергетического экспорта в текущих условиях.

Также будет определено предприятие с корпоративной политикой, дружественной к семье. Премию вручат крупному предприятию Свердловской области, политика которого в 2022 году была направлена на поддержку семей работников, связана с федеральной и региональной демографической повесткой.

Организаторами мероприятия традиционно выступают СОСПП совместно с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП), а также Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Поддержку премии оказывает правительство Свердловской области.

Напомним, свердловские промышленники объединяются для выполнения поставленных президентом России задач.

Областная газета Свердловской области

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