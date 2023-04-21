Центр поддержки экспорта помог уральским предпринимателям найти иностранных партнеров в 14 странах мира

Предприятия, планирующие экспортировать свою продукцию, получают комплексную господдержку. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские экспортеры в первом квартале 2023 года заключили контракты на сумму более 20,3 миллиона долларов. С начала года Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) помог 189 уральским компаниям, а 29 из них нашли новых иностранных покупателей для своей продукции.

"Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу помогать экспортно ориентированным предприятиям как системно, так и в ручном режиме. В настоящее время меняются экспортные направления, и мы помогаем в перестройке логистики и продвижении на новые рынки", — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

По информации департамента информационной политики региона, ЦПЭ, являясь подразделением Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), оказывает свердловским предприятиям более 20 различных услуг, включая поиск иностранных партнеров, софинансирование логистических затрат и другое. И здесь важен именно комплексный подход. Так, 12 компаний, обратившихся за содействием в поиске иностранного покупателя, получили, кроме помощи в подборе покупателя, поддержку в подготовке грамотного коммерческого предложения, а также в переводе материалов и сопровождении переговоров. 14 предприятий прошли обучение в акселераторе "Экспортный форсаж". Пять предприятий получили помощь в сертификации продукции, а одна компания при содействии ЦПЭ зарегистрировала в КНР свой товарный знак.

Центр по итогам первого квартала занял третье место в стране среди аналогичных институтов развития экспортеров. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" экспортные контракты были заключены с 14 странами, включая Казахстан, Турцию, Чехию, Корею.

Добавим, что 8 июня для всех начинающих и действующих экспортеров состоится ежегодный форум "Экспортный марафон". Участники получат ценную информацию о перспективах работы на иностранных рынках, разберутся в вопросах логистики и финансов при работе с другими странами.

Напомним, в России открыли первый офис регионального отделения Клуба молодых промышленников, который создали на базе Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей.