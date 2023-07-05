Свердловские предприятия с господдержкой смогут принять участие в медицинской выставке в Баку

В отборе могут принять участие компании, которые производят товары или оказывают услуги для медицинской отрасли. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале стартовал отбор компаний для участия в III Азербайджанской международной выставке медицинских инноваций Medinex. Мероприятие пройдет в Экспо Центре Баку 2–4 ноября 2023 года.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, 10 производителей смогут бесплатно представить свою продукцию на стенде региона. Это способствует решению задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В отборе могут принять участие компании, которые зарегистрированы в Свердловской области, производят товары или оказывают услуги для медицинской отрасли. Предприятия должны поставлять или быть готовыми поставлять продукцию в Азербайджан. Подать заявку на участие в отборе можно до 25 июля.

Отбор проводит Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Условия опубликованы на сайте. Комиссия из представителей органов исполнительной власти и институтов развития Свердловской области определит перечень экспонентов. Результаты будут объявлены в конце августа.

Medinex — комплексное мероприятие в сфере медицины и здравоохранения в Азербайджане. Здесь встречаются производители, дистрибьюторы и профессионалы отрасли. Выставка будет включать секторы информационных технологий в медицине, лекарственных препаратов, витаминов и БАДов, медтехники, оптики, лабораторного оборудования, медицинского туризма и другие.

Ранее «Областная газета» писала, что свердловские предприятия презентовали свой потенциал на рынке Ирана.

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