Свердловские предприятия презентовали свой потенциал на рынке Ирана

Предприятия Свердловской области и иранские компании готовы реализовать совместные проекты. Фото: Алексей Кунилов

Совместные проекты с иранскими компаниями готовы реализовать предприятия Свердловской области. Речь идет о сотрудничестве в области производства медицинской техники, промышленного оборудования, в сферах энергетики и туризма.

Об итогах бизнес-миссии в Иран, прошедшей в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", рассказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.

"Среди 14 свердловских компаний, которые провели более 150 деловых встреч с представителями иранских компаний и органов власти, производители горнопромышленного, энергетического и медицинского оборудования, труб и керамических изделий. Во внешней торговле с Ираном у Свердловской области колоссальный потенциал. Речь идет не только о нашем экспорте, но и об импортных поставках комплектующих и других товаров. Мы намерены всемерно углублять наше сотрудничество, реализовывать совместные проекты в сферах энергетики, медицины, туризма, организовать тематические выставки в Свердловской области и в Иране на паритетной основе", — отметил Василий Козлов.

Оператором визита выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Участники бизнес-миссии представили технологические возможности резидентам иранского технопарка "Пардис", крупнейшему энергетическому холдингу Ирана — MAPNA Group и главной автомобилестроительной компании ­Iran Khodro, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Сторонам удалось достичь определенных договоренностей. Холдинг MAPNA Group рассмотрит предложение свердловской компании "Лаборатория будущего", которая производит роботизированную технику для диагностики и обслуживания линий электропередачи.

Продукцию друг друга изучат предприятие "Вектор-медицинские системы" и иранская компания Fantom. Уральцам предоставили образцы товаров, которые они презентуют свердловским врачам. Пробную партию техники уральское предприятие "Аспект Медикал" поставит иранской торговой компании Araya Trade. Также потенциальные дилеры в Иране появились у свердловского производителя защитных и теплоизоляционных покрытий для оборудования и труб "Специальные технологии".

"Уверена, Иран и Россия могут плодотворно сотрудничать в разных сферах. В частности, в медицинской. Мы готовы поставлять в Иран наше уникальное медицинское оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья и познакомить иранских коллег с особенностями работы с аппаратурой", — сказала участник бизнес-миссии, исполнительный директор компании по производству медицинского оборудования "Аспект Медикал" Мария Поздеева.

Как подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, следующим этапом в развитии взаимовыгодных отношений станет подписание соглашения между правительствами Свердловской области и провинции Маркази, которая является индустриальным лидером этой страны.

Напомним, с 10 по 13 июля в Екатеринбурге состоится международная промышленная выставка ИННОПРОМ, участие в ней планирует принять иранская делегация. В этом году страной партнером на ИННОПРОМе выступает Республика Беларусь.

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