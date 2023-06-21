Свердловские предприятия презентовали свой потенциал на рынке Ирана

Совместные проекты с иранскими компаниями готовы реализовать предприятия Свердловской области. Речь идет о сотрудничестве в области производства медицинской техники, промышленного оборудования, в сферах энергетики и туризма.
Об итогах бизнес-миссии в Иран, прошедшей в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", рассказал заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов.
"Среди 14 свердловских компаний, которые провели более 150 деловых встреч с представителями иранских компаний и органов власти, производители горнопромышленного, энергетического и медицинского оборудования, труб и керамических изделий. Во внешней торговле с Ираном у Свердловской области колоссальный потенциал. Речь идет не только о нашем экспорте, но и об импортных поставках комплектующих и других товаров. Мы намерены всемерно углублять наше сотрудничество, реализовывать совместные проекты в сферах энергетики, медицины, туризма, организовать тематические выставки в Свердловской области и в Иране на паритетной основе", — отметил Василий Козлов.
Оператором визита выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области. Участники бизнес-миссии представили технологические возможности резидентам иранского технопарка "Пардис", крупнейшему энергетическому холдингу Ирана — MAPNA Group и главной автомобилестроительной компании Iran Khodro, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Сторонам удалось достичь определенных договоренностей. Холдинг MAPNA Group рассмотрит предложение свердловской компании "Лаборатория будущего", которая производит роботизированную технику для диагностики и обслуживания линий электропередачи.
Продукцию друг друга изучат предприятие "Вектор-медицинские системы" и иранская компания Fantom. Уральцам предоставили образцы товаров, которые они презентуют свердловским врачам. Пробную партию техники уральское предприятие "Аспект Медикал" поставит иранской торговой компании Araya Trade. Также потенциальные дилеры в Иране появились у свердловского производителя защитных и теплоизоляционных покрытий для оборудования и труб "Специальные технологии".
"Уверена, Иран и Россия могут плодотворно сотрудничать в разных сферах. В частности, в медицинской. Мы готовы поставлять в Иран наше уникальное медицинское оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья и познакомить иранских коллег с особенностями работы с аппаратурой", — сказала участник бизнес-миссии, исполнительный директор компании по производству медицинского оборудования "Аспект Медикал" Мария Поздеева.
Как подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, следующим этапом в развитии взаимовыгодных отношений станет подписание соглашения между правительствами Свердловской области и провинции Маркази, которая является индустриальным лидером этой страны.
Напомним, с 10 по 13 июля в Екатеринбурге состоится международная промышленная выставка ИННОПРОМ, участие в ней планирует принять иранская делегация. В этом году страной партнером на ИННОПРОМе выступает Республика Беларусь.
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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».