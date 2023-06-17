Свердловская область определила перспективные направления сотрудничества с Республикой Беларусь в сфере агропромышленного комплекса

Поставка белорусской техники уральским агропредприятиям была и остается важным направлением взаимодействия. Фото: Галина Соловьева

Свердловская область и Республика Беларусь будут развивать связи в области сельхозтехники, овоще- и семеноводства, поставок текстильной продукции и продуктов питания. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова подвела итоги рабочего визита в Белоруссию. Об этом сообщает департамент информационной политики.

Как отметила Анна Кузнецова, сегодня сотрудничество ведется по нескольким стратегическим направлениям. Это развитие торговли, семеноводства, товарооборота, поставок продуктов питания.

"Ни для кого не секрет, что Россия славится своим картофелем. И если мы себя им обеспечиваем на 100%, то, например, по овощам открытого грунта — это свекла, морковь, капуста, так называемый "борщевой набор" — ситуация хуже. И наша стратегическая задача состоит как раз в увеличении производства этой категории товаров. Здесь нам есть, чему поучиться у партнеров из Беларуси, а они с радостью делятся с нами своими знаниями, опытом и семенным материалом", — рассказала глава регионального минАПК в эфире Областного телевидения.

Она также добавила, что перспективным направлением также является поставка на Средний Урал белорусской продукции текстильной промышленности.

На ярмарке-фестивале "От всего сердца", которая пройдет в Екатеринбурге с 7 по 11 июля, Республика Беларусь представит свердловчанам полюбившиеся продукты питания, изделия легкой промышленности и товары, которые еще не привозили в Свердловскую область. Мероприятие пройдет в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ, соорганизатором которой в этом году выступает Белоруссия.

"У наших белорусских партнеров на ИННОПРОМе достаточно большой стенд, они будут представлять свою продукцию, в том числе продукты питания и товары народного потребления, и на этом стенде, на площадке выставки", — отметила Анна Кузнецова.

В числе ключевых направлений сотрудничества Анна Кузнецова также назвала поставку ветеринарных препаратов. По ее словам, в Белоруссии есть ряд качественных препаратов, которые способны заместить препараты западного производства.

Поставка белорусской техники уральским агропредприятиям была и остается важным направлением взаимодействия. Как отметила глава регионального минАПК, техника из Белоруссии очень востребована. Более половины от свердловского тракторного парка и четверть парка комбайнов произведены там.

"Покупка нашими сельхозпредприятиями белорусской техники, наряду с российской, субсидируется. <...> В этом году мы уже закончили прием заявок на субсидирование техники. Но эта субсидия ежегодная, поэтому если у аграриев есть планы по покупке техники и оборудования производства Беларуси — а мы субсидируем весь спектр сельскохозяйственной техники и оборудования, позволяющего выполнять основные механизированные работы — то они могут купить технику в период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года и в будущем получить субсидию", — рассказала Анна Кузнецова.

Ранее "Областная газета" писала, что Дни белорусской кухни прошли в столице Урала.

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