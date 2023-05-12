На ИННОПРОМе-2023 белорусские предприниматели познакомятся с малым бизнесом Свердловской области

Реверсная бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта. Фото: Галина Соловьева

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023, которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, бизнесмены Республики Беларусь посетят малые и средние предприятия Свердловской области. Реверсная бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес") в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, сейчас формируется состав участников бизнес-миссии. Запрос отправлен в Торговое представительство РФ в Республике Беларусь. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Параллельно ведем работу с нашими экспортерами, принимаем от них запросы. В большинстве случаев после таких визитов заключаются сделки, и наши производители выходят на новые рынки", — отметил Валерий Пиличев.

Центр поддержки экспорта не ограничивает сферы деятельности компаний. Главное условие поддержки для свердловских экспортеров — статус субъекта малого и среднего предпринимательства, а также заинтересованность в экспорте продукции или услуг в Белоруссию.

Напомним, в феврале 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой обсудили в Екатеринбурге развитие кооперации в промышленности, а также предстоящую выставку ИННОПРОМ-2023, страной-партнером которой выступает Республика Беларусь. В этом году ее главная тема — "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Центр поддержки экспорта Свердловской области оказывает экспортерам около 20 различных услуг. В их числе: софинансирование логистических затрат, содействие в поиске иностранного партнера, организация выставочной деятельности, сертификация продукции. По итогам 2022 года инструменты поддержки позволили свердловским предпринимателям заключить контракты с зарубежными партнерами на сумму 83,4 миллиона долларов.

Ранее "Областная газета" писала, что товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь достиг исторического максимума.

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