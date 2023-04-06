Товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь достиг исторического максимума

Заметно возрос импорт белорусской продукции в сферах машиностроения и станкостроения. Фото: Алексей Кунилов

Товарооборот Свердловской области и Белоруссии в 2022 году вырос на 52,1% и составил порядка 754,7 миллиона долларов, сообщил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин на пресс-конференции.

Замминистра отметил, что в целом белорусский экспорт увеличился на 63,1%, а импорт — на 39,1%. Заметно возрос импорт белорусской продукции в сферах машиностроения и станкостроения. Средний Урал активно закупал белорусские тракторы и общественный транспорт.

Кроме того, Олег Александрин подвел итоги визита делегации Свердловской области в Республику Беларусь, который состоялся в рамках задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Потенциал региона продемонстрировали представители 21 предприятия. Свердловская область готова поставлять инструменты и оборудование для модернизации и оснащения производственных цехов Республики Беларусь. Интерес у партнеров вызывают предложения свердловских компаний по поставкам современного металлообрабатывающего оборудования, импортозамещающие решения в области производства металлорежущего инструмента.

Также делегаты Свердловской области представили свои предложения по взаимодействию в сфере построения токопроводных систем, выразили намерение открыть в Республике Беларусь инженерный центр, поставлять электротехническое оборудование, системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также предложили обучение белорусских специалистов в данных сферах, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

Важными для обеих сторон стали также договоренности о продолжении сотрудничества в рамках предстоящей международной выставки ИННОПРОМ-2023, которая пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО".

Напомним, Республика Беларусь станет ключевым партнером выставки в этом году.