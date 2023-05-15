На ИННОПРОМ в Екатеринбурге Беларусь представит большую линейку техники

Минский тракторный завод покажет несколько беспилотных моделей. Фото: Галина Соловьева

Заместитель министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик перед совещанием рабочей группы по подготовке к международной промышленной выставке ИННОПРОМ рассказал, что в Екатеринбурге будет представлена большая линейка техники. На национальной экспозиции планируется выставить более 20 единиц.

"Это МАЗ, МТЗ, АМКОДОР, Гомсельмаш и другие основные промышленные предприятия. Если мы говорим про МАЗ, то планируется выставить новый магистральный тягач, который оснащен более мощным двигателем экологического класса Евро-6 и роботизированной коробкой передач", — приводит слова Дмитрия Харитончика портал БЕЛТА.

По словам замминистра, также на экспозиции планируется представить пожарные машины, имеющие спрос в России. Минский тракторный завод покажет несколько беспилотных моделей, одна из которых будет экспонирована на улице в рабочем режиме. Отрасль станкостроения представит около 14 единиц оборудования.

"Кроме этого, планируется продемонстрировать большое количество двигателей, лифтовое оборудование и другую технику", — добавил Дмитрий Харитончик.

В рамках ИННОПРОМ пройдет белорусско-российский бизнес-форум, на котором выступят представители Минпрома, Национальной академии наук, Белорусской универсальной товарной биржи. По данным заместителя министра промышленности Республики Беларусь, наиболее актуальными темами для обсуждения станут: импортозамещение, кооперационное сотрудничество, перспективы совместного развития промышленности, новые тренды в экономике.

"ИННОПРОМ является главной площадкой в СНГ, которая собирает большое количество зарубежных гостей. Главная задача предприятий — искать новые связи", — отметил Дмитрий Харитончик.

Республика Беларусь впервые выступает в качестве страны-партнера выставки ИННОПРОМ. Это особый статус. Его главные преимущества: размер экспозиции не менее 3 000 кв. м, приоритетное расположение в выставочном павильоне, широкая поддержка со стороны организаторов, российских федеральных и региональных органов власти, повышенное внимание к экспозиции со стороны СМИ.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на ИННОПРОМ-2023 белорусские предприниматели познакомятся с малым бизнесом Свердловской области.

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