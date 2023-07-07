Завершается строительство крупнейшего хладотерминала Свердловской области площадью 17 тысяч квадратных метров

Так будет выглядеть хладотерминал «Восток», когда его строительство закончится. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Подходит к концу строительство крупнейшего в Свердловской области хладотерминала «Восток», его планируют открыть 1 августа. Он станет частью проекта «Сухой порт», который инициировал глава региона Евгений Куйвашев. Площадь транспортно-логистической площадки — 17 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области уверены, что эта площадка будет востребована как у импортеров, поставщиков овощей и фруктов из стран ближнего зарубежья, так и у местных производителей продуктов.

«Сегодня в регионе нехватка площадей для хранения продуктов, особенно холодильных складов с разнотемпературным режимом. Большая потребность в них есть у импортеров плодоовощной продукции и у молочных заводов. Многие молокопроизводители находятся в области, чтобы оперативно доставлять свежую продукцию в Екатеринбург, им нужна именно такая площадка. Например, они смогут привозить товары ночью, а уже утром развозить по торговым сетям», — считает заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова.

В течение весны и первых месяцев лета 2023 года в комплексе установили холодильное оборудование и подготовили складские и офисные помещения «под ключ». У хладотерминала уже имеется благоустроенная парковка, КПП и дороги для движения грузовиков. На данный момент рабочие заканчивают устройство выезда на дублер Сибирского тракта с учетом особенностей местности и ближайших строений. Когда объект будет сдан, на фасаде установят рекламные щиты арендаторов. В темное время суток здание будет подсвечиваться.

Проект «Сухой порт» должен стать мультимодальным звеном: он свяжет Северный морской путь и Транссиб с Западным Китаем и Каспийским морем. Эта востребованность уже ощущается на этапе строительства терминала «Восток» — застройщик, завершая строительство комплекса, ведет переговоры с потенциальными арендаторами. Хладотерминалом заинтересовались дистрибьюторы мяса и овощей из других регионов, а также федеральная логистическая компания. У половины площадей уже есть арендаторы, с которыми достигнута предварительная договоренность.

Напомним, строительство хладотерминала — инвестиционный проект, реализуемый при поддержке Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. На время стройки «Стройтэк» создал 100 рабочих мест, в готовом комплексе будут работать 150 сотрудников. «Восток» станет вторым мультитемпературным хладотерминалом застройщика. Аналогичный комплекс «Север» успешно работает с 2006 года. С 2024 года «Стройтэк» планирует оказывать арендаторам комплекса «Восток» 3PL-услуги: помогать им с упаковкой и доставкой товаров.

Отметим, с ноября 2022 года успешно работает один из ключевых объектов «Сухого порта» — транспортно-логистический центр «Уральский», в котором обрабатываются все виды грузов, проводится комплексное терминальное обслуживание. Планируется, что следующим шагом станет строительство ТЛЦ «Екатеринбург» в Сысертском городском округе, ежегодная пропускная способность которого должна составить 9,1 миллиона тонн к 2035 году. Реализация в Свердловской области мероприятий проекта «Сухой порт» предполагает и развитие железнодорожной инфраструктуры.

Ранее «Областная газета» писала о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил инвестиции в проект «Сухого порта» в полтора триллиона рублей.