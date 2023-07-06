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Общество
6 июля 2023, 11:04

Евгений Куйвашев оценил эффект от проведения ИННОПРОМ в 500 миллиардов рублей

иннопром

Евгений Куйвашев предварительно оценил эффект от проведения выставки ИННОПРОМ в Свердловской области в 500 миллиардов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о подготовке региона к XIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023, темой которой станет «Устойчивое производство: стратегии обновления», и VII Российско-Китайскому ЭКСПО. Мероприятия состоятся в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» с 10 по 13 июля. 

Евгений Куйвашев предварительно оценил эффект от проведения выставки ИННОПРОМ в Свердловской области в 500 миллиардов рублей. По словам губернатора, это только прямой экономический эффект от соглашений, сообщает департамент информационной политики. Основные заявления главы региона:

Про эффект от соглашений, подписанных в ходе выставок ИННОПРОМ

«Количество подписанных на ИННОПРОМе соглашений приближается к 400. Эффект, по предварительным данным, оценивается почти в 500 миллиардов рублей. Это только прямой экономический эффект от соглашений. Есть еще мгновенный эффект: поддержка и развитие индустрии гостеприимства, гостиниц и ресторанов, сферы обслуживания. Конечно же, это те соглашения, которых достигают участники выставки вне рамок подписанных соглашений на ИННОПРОМе», — отметил Евгений Куйвашев. 

Несмотря на то, что 2022 год был достаточно сложным в части привлечения инвестиций, их привлекли на 12% больше —  543 миллиарда рублей. А в этом году по итогам первого квартала уже на 5% улучшили те показатели, которые были в прошлом году.

Про участников выставки ИННОПРОМ в 2023 году

«Сегодня палитра участия несколько изменилась. Некоторые делегации приезжают в первый раз, некоторые — второй или третий. Например, ЮАР, Королевство Бахрейн. Таджикистан очень хочет вступить с нами в кооперацию. Узбекистан, Казахстан — речь идет о сотрудничестве в сфере науки, образования, геологоразведки. Спектр самый широкий — от станкостроения до крупного машиностроения, я имею в виду шагающие экскаваторы и все то, что мы производим. Участников интересует производство наших электровозов, вопросы, связанные с поставками вагонов и полувагонов, наша микроэлектроника и электроника, наши IT-компании и их разработки. Эффект совершенно точно будет, и он точно будет не меньше, чем в прошлый год», — сказал губернатор об участниках выставки. 

О реализации проекта «Сухой порт»

«В полтора триллиона рублей мы оцениваем инвестиции сегодня в существующих соглашениях и намерениях инвесторов. Мы также рассчитываем и налоговый эффект, рассчитываем получение такого эффекта через налоговые льготы», —  отметил губернатор. 

Про сотрудничество со страной-партнером — Республикой Беларусь

«Наше сотрудничество действительно расширяется. Помимо выставки они везут ярмарочную программу. Это будет ярмарка для того, чтобы изучить спрос для дальнейшего углубления сотрудничества и торговли. А где позволит финансовая модель — и размещать здесь совместное производство, такие задачи мы ставим себе. Вопрос 250 миллионов долларов для такой широкой программы сотрудничества — это вопрос года или полутора. [В течение этого времени] мы к такой цифре придем, я такую тенденцию вижу».

О сотрудничестве с Китайской Народной Республикой

«Дикий ажиотаж. Раз в год проходит Российско-Китайское ЭКСПО. В этом году целый павильон ушел полностью под китайцев. Им крайне интересно, они поддерживают нас и в текущей работе с нашими компаниями, и развивают новую промышленность», — рассказал Евгений Куйвашев. 

Ранее «Областная газета» сообщала, что на Среднем Урале стартовал отбор компаний для участия в выставке «ИННОПРОМ. Казахстан». 

Областная газета Свердловской области

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Евгений Куйвашев оценил эффект от проведения ИННОПРОМ в 500 миллиардов рублей