На Среднем Урале стартовал отбор компаний для участия в выставке "ИННОПРОМ. Казахстан"

Свердловские компании смогут бесплатно представить свою продукцию на стенде региона в Астане. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области начался отбор экспонентов Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Казахстан". Мероприятие пойдет в Астане с 25 по 27 сентября 2023 года.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, компании смогут бесплатно представить свою продукцию на стенде региона в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Участвовать в отборе могут компании, которые зарегистрированы в Свердловской области, выпускают высокотехнологичную продукцию и используют принципы умного производства. В приоритете предприятия, которые работают в следующих отраслях:

транспорт,

авиационное и энергетическое машиностроение,

химическая промышленность,

металлургия,

промышленные IT,

станкостроение,

медицинское оборудование.

Кроме того, производитель должен уже поставлять или быть готов поставлять продукцию в страны Центральной Азии. Подробные условия опубликованы на Инвестиционном портале Свердловской области.

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области принимает и обрабатывает заявки предприятий на участие в выставке. Выбирать экспонентов будет специальная межведомственная комиссия. Она определит 7 компаний, которые бесплатно представят свою продукцию на стенде региона.

Заявки на экспонирование промышленных компаний Свердловской области принимаются до 31 июля 2023 года. Результаты отбора будут известны до конца августа.

На выставке "ИННОПРОМ. Казахстан" будут представлены ведущие компании стран ЕАЭС, Пакистана, Турции, Индии, Ирана, Азербайджана. Площадь экспозиции — 12 тысяч квадратных метров. На площадке пройдет Российско-Казахстанский промышленный форум с участием глав делегаций и специализированные сессии по темам цифровизации промышленности, кооперации в машиностроении, технологий для больших городов.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские предприниматели при господдержке участвовали в международной выставке ИННОПРОМ в Узбекистане.