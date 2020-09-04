«Маски никогда не перекроют рост металлургии»: что необходимо для восстановления уральской промышленности?

Виктория Акбердина руководит отделом региональной промышленной политики и экономической безопасности института экономики УрО РАН и является заместителем председателя общественного совета минпромнауки области. Фото: Алексей Кунилов

Весной, когда в России был объявлен режим нерабочих дней в связи с пандемией коронавируса, власти региона разрешили работу крупных металлургических и машиностроительных заводов, а также предприятий, которые производят медоборудование и продукты питания. Во многом это помогло свердловским промышленникам, от которых серьёзно зависит наполняемость бюджета и уровень занятости свердловчан, удержаться на плаву. О том, с какими проблемами столкнулись предприятия региона и что необходимо для восстановления ситуации в отраслях, «Облгазета» поговорила с заместителем директора Института экономики УрО РАН, доктором экономических наук Викторией АКБЕРДИНОЙ.

Производство превысило отгрузку

– Виктория Викторовна, сегодня среди экономистов есть мнение, что ситуация в промышленности региона несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, достаточно стабильная. В качестве обоснования приводтся данные Свердловскстата, согласно которым индекс промышленного производства только в мае оказался ниже аналогичного показателя 2019 года. И всего на 3 процента. Насколько это оправданный оптимизм?

- Действительно, если сравнивать ситуацию в нашей области с ситуацией в России, всё достаточно неплохо. Если в России в целом промышленность упала на 3,5 процента, то в Свердловской области, наоборот, выросла на 3,8 процента. При том, что обычно мы всегда были чуть хуже, чем Россия в целом. На мой взгляд, причина удержания темпов – структура промышленности региона. У нас преобладают металлургия (её доля – 52,8 процента) и машиностроение (19,4 процента). В машиностроении – оборонка, которая госзаказ не потеряла и продолжила стабильно работать. Металлургам непрерывность работы обеспечили долгосрочные контракты. Но помимо индекса промышленного производства есть и другой важный показатель – объём отгруженных товаров. Здесь ситуация хуже, хотя опять же показатели выше, чем в целом по России. За первое полугодие объём отгруженной продукции наших обрабатывающих производств снизился на 1,2 процента.

– Получается, промпредприятия во время коронавирусных ограничений работали на склад?

- Да, таким образом крупные предприятия поддерживают занятость. Пока это удаётся делать за счет резервов оборотных средств и полученных авансов от заказчиков. Но, если посмотреть на статистические показатели, индекс промышленного производства по итогам июня составил 104,8 процента (к аналогичному показателю 2019 года), а темп роста отгруженной продукции (по отношению к июню 2019 года) – 98,8 процента. То есть предприятия хорошо работают, но мало продают. Это плохо, разрыв достаточно большой, и даже страшно представить, что будет дальше. В благополучные годы индекс отгрузки всегда был выше, чем индекс производства.

– Сегодня многие предприятия входят в состав холдингов и госкорпораций. Помогло ли это им как-то пережить пандемию?

- Холдинги очень эффективны, когда кооперационные цепочки хорошо отлажены. Но предприятия холдингов обычно разбросаны по всей России, и заводам из разных регионов приходится взаимодействовать между собой несмотря на то, что в их родном регионе есть производители аналогичной продукции. А во время пандемии возникла необходимость кооперироваться в рамках региона или федерального округа. Поэтому холдинги в этой ситуации показали себя достаточно жёсткой структурой.

– Какие отрасли экономики просели за время пандемии больше всего?

- Если выделять топ-3 – это производители пищевых продуктов, мебели и предприятия химической промышленности, следом за ними идут металлурги. Первые две отрасли пострадали из-за падения платёжеспособного спроса – у них короткий цикл производства, производство падает вслед за снижением спроса. Химпром и металлургия – это две экспортные отрасли. Но если у металлургов контракты долгосрочные и серьёзных проблем пока не возникло, то у предприятий химической промышленности контракты краткосрочные – с этим и связан заметный провал. С металлургией сегодня связаны и риски промышленности в целом: если отрасль начнёт падать – мы все почувствуем негативные последствия. Это и снижение темпов роста промышленности, и возрастающий дефицит областного бюджета, и снижение занятости.

Фото: Алексей Кунилов

Если говорить об отраслях, которые растут – это, как бы удивительно не звучало, производство бумажных изделий, группа «производство прочих готовых изделий», а также производство лекарственных средств и материалов. Если говорить о машиностроении – они пока удерживают крепкие средние позиции.

На что надеемся?

– Какие отрасли могут выступить драйверами восстановления экономики?

- Сегодня часто говорят, что это могут быть отрасли, связанные с пандемией. Это три вида деятельности – производство текстильных изделий (в том числе масок), производство лекарственных препаратов и производство медтехники. Все они демонстрируют стремительный рост. Но драйверами восстановления экономики они стать не могут, потому что доля в объёме производства региона очень маленькая. Текстильные изделия занимают всего 0,1 процента в сегменте обрабатывающих производств. Маски никогда не перекроют рост металлургии. Определённые надежды связывают с производством медтехники, но рост спроса на неё временный. Сейчас мы оснастим оборудованием все лечебные учреждения, школы – бактерицидными лампами. В итоге рынок насытится и спроса не будет. Поэтому наше всё – это всё-таки металлургия и машиностроение. Даже небольшой рост в этих отраслях может изменить ситуацию в лучшую сторону.

– Наверняка вы поддерживаете контакты и с руководителями предприятий, и с минпромом. Что, на ваш взгляд, сегодня реально может сделать региональная власть для поддержки промышленности?

- Мы видим, что среди пострадавших отраслей есть потребительский сегмент, поэтому важно поддержать внутренний спрос. Министерство промышленности тоже сторонник этой идеи. Рано или поздно предприятия начнут замедлять темпы производства, потому что склады переполняются. И возникнет острая проблема сбыта. Тут региональные власти могли бы помочь с налаживанием внутриобластной кооперации. У нас самый большой потенциал для кооперации в машиностроении, приборостроении и металлургии (в первую очередь речь о предприятиях – поставщиках металлопроката).

Есть ещё такой тренд, как работа по тендерным закупкам. Нижегородская область недавно доказала, что можно выстроить работы так, чтобы региональные предприятия получали первоочередное право на закупку. У них в регионе есть экспертный совет, который собирается перед крупной закупкой, просматривает, есть ли в регионе компании, которые производят такую номенклатуру. Потом подключается профильное министерство и решается вопрос на уровне региона. Наш минпром эту идею сейчас подхватил и начал активно работать в этом направлении.

Фото: Алексей Кунилов

– А как быть с химпромом?

- Здесь всё сложнее. Если мы говорим о нефтехимии, такие предприятия сильно завязаны на поставках сырья. У нас в России в принципе проблемы с обеспеченностью сырьём химических предприятий. На фоне большого потенциала роста спроса на полимеры, синтетические каучуки и продукцию органического синтеза есть огромный дефицит мощностей производства мономеров – этилена и пропилена. Соответственно, наши предприятия очень много импортируют сырья, внутренняя кооперация сильно осложнена дефицитом пиролизных мощностей в России.

Ещё один вид поддержки, в котором сейчас заинтересованы промышленники, – это сохранение субсидий Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. В условиях, когда стремительно растут убытки промышленных предприятий, высока вероятность заморозки инвестпроектов. И чем крупнее инвестиционные проекты и чем выше финансирование за счёт средств предприятия – тем эта вероятность выше. Субсидии ФРП – это возможность хоть как-то эти проекты реализовать. Ещё одним шагом навстречу промышленникам могло бы стать смягчение условий получения такой поддержки.

– Последнее время много говорят про нацпроект по повышению производительности труда. Насколько он актуален в сложившихся экономических условиях?

- Если финансирование по нацпроекту не секвестируют – это было бы большое подспорье для предприятий. Потребность в нём существенно возросла: если на конец 2019 года в проекте участвовало 66 предприятий (большинство – обрабатывающие производства), то за последний год только количество желающих войти в проект возросло в два раза. Это возможность бесплатно получить помощь высококвалифицированных консультантов, чтобы повысить эффективность использования существующего оборудования, без затрат на модернизацию. Но все усилия по улучшению производства будут работать только при наличии эффективного менеджмента предприятия. Подразделения, отвечающие за продажи, должны дополнять эффект от бережливого производства.

– На ваш взгляд, когда промышленность региона сможет оправиться от сложившейся ситуации в экономике?

- Всё зависит от того, будет ли вторая волна распространения коронавируса. Если она будет – тогда проблемы, которые уже начали накапливаться, усугубятся. При благоприятном стечении обстоятельств промышленность сможет полностью восстановиться к концу 2021 года.

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