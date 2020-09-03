Курс рубля упал после новости об отравлении Навального «Новичком»

Фото: Галина Соловьёва.

В среду вечером курс рубля ослаб. По данным Московской биржи на 20:30 (Екб), стоимость доллара составила 75,58 рубля (рост на 2,07 рубля), евро – 89,39 (рост на 1,55 рубля). Случилось это на фоне ситуации с Алексеем Навальным. 2 сентября власти Германии опубликовали заявление о том, что в организме российского оппозиционера найдено отравляющее вещество из группы «Новичок».

Объяснений от Москвы потребовали канцлер ФРГ Ангела Меркель, британский премьер Борис Джонсон и Парламентская ассамблея Совета Европы. Представитель Кремля пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России анализы никаких отравляющих веществ не выявили.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 июля на авиарейсе Томск – Москва. Он был госпитализирован в тяжёлом состоянии в омскую токсикореанимацию. 22 августа его перевезли в одну из берлинских клиник.

Отметим, что в четверг 3 сентября на 15:45 курс доллара составил 75,39, евро – 89,08.