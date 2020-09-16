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Экономика
16 сентября 2020, 19:15

Власти Среднего Урала рассчитывают на то, что многие макроэкономические показатели в 2021 будут выше докарантинного уровня

график деньги

Фото: Алексей Кунилов

Министерство экономики и территориального развития региона опубликовало проект прогноза социально-экономического развития области на 2021–2023 годы, который должен быть одобрен правительством в ближайшее время. Вопреки непростой экономической ситуации, авторы документа считают, что многие макроэкономические показатели уже в 2021 году смогут превысить показатели 2019 года. Но произойдёт это лишь при условии, что не случится вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

Составители предлагают три варианта прогноза – пессимистичный (в случае, если нас ждёт вторая волна коронавируса и осложнение международной обстановки), консервативный (если восстановление мировой экономики затянется, а эпидобстановка останется тревожной) и базовый. Последний описывает наиболее вероятный сценарий развития региона с учётом мер поддержки экономики и ожидаемых внешних условий. Как заявила на днях замгубернатора – министр финансов области Галина Кулаченко, при формировании проекта бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов будет использоваться базовый вариант прогноза. В частности, на основе приведённых показателей будет рассчитываться прогноз по доходам казны.

Авторы прогноза отмечают, что в 2020 году в связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, в регионе замедлились темпы роста основных социально-экономических показателей, снизились доходы и покупательская способность населения, выросла безработица (к слову, предполагается, что к концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы может достигнуть 6 процентов – сейчас он оценивается в 5,6). И многие негативные тенденции, согласно базовому варианту прогноза, отразятся на ситуации в экономике 2021 года – значительно сократится по сравнению с докарантинным 2019 годом прибыль организаций, экспорт товаров, оборот малых и средних предприятий. При этом часть показателей превысят значения 2019 года – в частности, это валовый региональный продукт, объём отгруженных товаров собственного производства, индекс промышленного производства и оборот розничной торговли (см. таблицу).

«В 2021 году ожидается восстановление экономики и выход на траекторию устойчивого роста, который продолжится на среднесрочном горизонте. Восстановление инвестиционной активности государственного и частного секторов экономики обеспечит основу для увеличения темпов экономического роста», – сообщается в документе. При этом авторы прогноза предполагают, что темпы восстановления экономического роста после снятия пандемических ограничений могут оказаться недостаточно высокими. Ситуацию рассчитывают урегулировать за счёт системных мер поддержки экономики.

– Соглашусь, по итогам первого полугодия мы видим снижение прибыльности и инвестиционной активности предприятий. Эти базовые показатели говорят об ослаблении экономики. Но базовый прогноз привязан к стратегическим и нормативным документам более высокого уровня. Он подготовлен в русле федеральных трендов, – отмечает исполнительный вице-президент СОСПП, председатель общественного совета при минэкономики области Марина Вшивцева. – Мы понимаем, что, во-первых, были предоставлены меры поддержки, которые должны дать определённый эффект – отсрочка налоговых платежей, льготное кредитование. Некоторые – например, программа льготной ипотеки под 6,5 процента – должны поддержать сразу несколько разных отраслей. Во-вторых, мы ждём принятие общенационального плана восстановления экономики и перезагрузку нацпроектов, которые станут каналами для реализации этого плана.

ТОП-10 самых любопытных показателей

базового варианта прогноза социально-экономического развития области на 2021-2023 годы

Показатель

Единица измерения

2019 год (отчёт)

2020 (оценка)

2021 (прогноз)

2022 (прогноз)

2023 (прогноз)

  1. Валовый региональный продукт

Млрд руб.

2 409,0*

2 330,4

2 506,0

2 702,6

2 931,6

  1. Объём отгруженных товаров собственного производства

Млрд руб.

2 406,1

2 339,7

2 485,2

2 684,7

2 935,2

  1. Индекс промышленного производства

% к предыдущему году

101,3

97,5

103,4

103,4

104,2

  1. Оборот розничной торговли

Млрд руб.

1 196,9

1 162,3

1 284,6

1 378,0

1 477,2

  1. Прибыль организаций

Млрд руб.

527,7*

342,6

359,0

388,1

418,8

  1. Фонд начисленной заработной платы всех работников

Млрд руб.

732,7

715,0

775,8

832,8

 900,1

  1. Экспорт товаров

Млн дол. США

7 351,8

6 028,1

6 243,1

6 570,0

 6 992,6

  1. Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)

Тыс. единиц

93,7

82,5

96,7

91,7

98,8

  1. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия

Млрд руб.

1 718,9

1 375,1

1 553,9

1 626,9

1732,6

  1. Денежные доходы населения

Млрд руб.

2 019,9

2 021,9

2 098,7

2 189,0

2 294,0

* приведены данные по оценке министерства экономики и территориального развития области

ИСТОЧНИК: проект прогноза социально-экономического развития области на 2021-2023

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №172 от 17.09.2020 под заголовком «Оправданный оптимизм?».
Областная газета Свердловской области
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