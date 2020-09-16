Власти Среднего Урала рассчитывают на то, что многие макроэкономические показатели в 2021 будут выше докарантинного уровня

Министерство экономики и территориального развития региона опубликовало проект прогноза социально-экономического развития области на 2021–2023 годы, который должен быть одобрен правительством в ближайшее время. Вопреки непростой экономической ситуации, авторы документа считают, что многие макроэкономические показатели уже в 2021 году смогут превысить показатели 2019 года. Но произойдёт это лишь при условии, что не случится вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
Составители предлагают три варианта прогноза – пессимистичный (в случае, если нас ждёт вторая волна коронавируса и осложнение международной обстановки), консервативный (если восстановление мировой экономики затянется, а эпидобстановка останется тревожной) и базовый. Последний описывает наиболее вероятный сценарий развития региона с учётом мер поддержки экономики и ожидаемых внешних условий. Как заявила на днях замгубернатора – министр финансов области Галина Кулаченко, при формировании проекта бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов будет использоваться базовый вариант прогноза. В частности, на основе приведённых показателей будет рассчитываться прогноз по доходам казны.
Авторы прогноза отмечают, что в 2020 году в связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, в регионе замедлились темпы роста основных социально-экономических показателей, снизились доходы и покупательская способность населения, выросла безработица (к слову, предполагается, что к концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы может достигнуть 6 процентов – сейчас он оценивается в 5,6). И многие негативные тенденции, согласно базовому варианту прогноза, отразятся на ситуации в экономике 2021 года – значительно сократится по сравнению с докарантинным 2019 годом прибыль организаций, экспорт товаров, оборот малых и средних предприятий. При этом часть показателей превысят значения 2019 года – в частности, это валовый региональный продукт, объём отгруженных товаров собственного производства, индекс промышленного производства и оборот розничной торговли (см. таблицу).
«В 2021 году ожидается восстановление экономики и выход на траекторию устойчивого роста, который продолжится на среднесрочном горизонте. Восстановление инвестиционной активности государственного и частного секторов экономики обеспечит основу для увеличения темпов экономического роста», – сообщается в документе. При этом авторы прогноза предполагают, что темпы восстановления экономического роста после снятия пандемических ограничений могут оказаться недостаточно высокими. Ситуацию рассчитывают урегулировать за счёт системных мер поддержки экономики.
– Соглашусь, по итогам первого полугодия мы видим снижение прибыльности и инвестиционной активности предприятий. Эти базовые показатели говорят об ослаблении экономики. Но базовый прогноз привязан к стратегическим и нормативным документам более высокого уровня. Он подготовлен в русле федеральных трендов, – отмечает исполнительный вице-президент СОСПП, председатель общественного совета при минэкономики области Марина Вшивцева. – Мы понимаем, что, во-первых, были предоставлены меры поддержки, которые должны дать определённый эффект – отсрочка налоговых платежей, льготное кредитование. Некоторые – например, программа льготной ипотеки под 6,5 процента – должны поддержать сразу несколько разных отраслей. Во-вторых, мы ждём принятие общенационального плана восстановления экономики и перезагрузку нацпроектов, которые станут каналами для реализации этого плана.
ТОП-10 самых любопытных показателей
базового варианта прогноза социально-экономического развития области на 2021-2023 годы
Показатель
Единица измерения
2019 год (отчёт)
2020 (оценка)
2021 (прогноз)
2022 (прогноз)
2023 (прогноз)
Млрд руб.
2 409,0*
2 330,4
2 506,0
2 702,6
2 931,6
Млрд руб.
2 406,1
2 339,7
2 485,2
2 684,7
2 935,2
% к предыдущему году
101,3
97,5
103,4
103,4
104,2
Млрд руб.
1 196,9
1 162,3
1 284,6
1 378,0
1 477,2
Млрд руб.
527,7*
342,6
359,0
388,1
418,8
Млрд руб.
732,7
715,0
775,8
832,8
900,1
Млн дол. США
7 351,8
6 028,1
6 243,1
6 570,0
6 992,6
Тыс. единиц
93,7
82,5
96,7
91,7
98,8
Млрд руб.
1 718,9
1 375,1
1 553,9
1 626,9
1732,6
Млрд руб.
2 019,9
2 021,9
2 098,7
2 189,0
2 294,0
* приведены данные по оценке министерства экономики и территориального развития области
ИСТОЧНИК: проект прогноза социально-экономического развития области на 2021-2023
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
- Опубликовано в №172 от 17.09.2020 под заголовком «Оправданный оптимизм?».