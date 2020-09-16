Власти Среднего Урала рассчитывают на то, что многие макроэкономические показатели в 2021 будут выше докарантинного уровня

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Министерство экономики и территориального развития региона опубликовало проект прогноза социально-экономического развития области на 2021–2023 годы, который должен быть одобрен правительством в ближайшее время. Вопреки непростой экономической ситуации, авторы документа считают, что многие макроэкономические показатели уже в 2021 году смогут превысить показатели 2019 года. Но произойдёт это лишь при условии, что не случится вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

Составители предлагают три варианта прогноза – пессимистичный (в случае, если нас ждёт вторая волна коронавируса и осложнение международной обстановки), консервативный (если восстановление мировой экономики затянется, а эпидобстановка останется тревожной) и базовый. Последний описывает наиболее вероятный сценарий развития региона с учётом мер поддержки экономики и ожидаемых внешних условий. Как заявила на днях замгубернатора – министр финансов области Галина Кулаченко, при формировании проекта бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 годов будет использоваться базовый вариант прогноза. В частности, на основе приведённых показателей будет рассчитываться прогноз по доходам казны.

Авторы прогноза отмечают, что в 2020 году в связи с ограничениями, введёнными из-за коронавируса, в регионе замедлились темпы роста основных социально-экономических показателей, снизились доходы и покупательская способность населения, выросла безработица (к слову, предполагается, что к концу 2020 года уровень зарегистрированной безработицы может достигнуть 6 процентов – сейчас он оценивается в 5,6). И многие негативные тенденции, согласно базовому варианту прогноза, отразятся на ситуации в экономике 2021 года – значительно сократится по сравнению с докарантинным 2019 годом прибыль организаций, экспорт товаров, оборот малых и средних предприятий. При этом часть показателей превысят значения 2019 года – в частности, это валовый региональный продукт, объём отгруженных товаров собственного производства, индекс промышленного производства и оборот розничной торговли (см. таблицу).

«В 2021 году ожидается восстановление экономики и выход на траекторию устойчивого роста, который продолжится на среднесрочном горизонте. Восстановление инвестиционной активности государственного и частного секторов экономики обеспечит основу для увеличения темпов экономического роста», – сообщается в документе. При этом авторы прогноза предполагают, что темпы восстановления экономического роста после снятия пандемических ограничений могут оказаться недостаточно высокими. Ситуацию рассчитывают урегулировать за счёт системных мер поддержки экономики.

– Соглашусь, по итогам первого полугодия мы видим снижение прибыльности и инвестиционной активности предприятий. Эти базовые показатели говорят об ослаблении экономики. Но базовый прогноз привязан к стратегическим и нормативным документам более высокого уровня. Он подготовлен в русле федеральных трендов, – отмечает исполнительный вице-президент СОСПП, председатель общественного совета при минэкономики области Марина Вшивцева. – Мы понимаем, что, во-первых, были предоставлены меры поддержки, которые должны дать определённый эффект – отсрочка налоговых платежей, льготное кредитование. Некоторые – например, программа льготной ипотеки под 6,5 процента – должны поддержать сразу несколько разных отраслей. Во-вторых, мы ждём принятие общенационального плана восстановления экономики и перезагрузку нацпроектов, которые станут каналами для реализации этого плана.

ТОП-10 самых любопытных показателей

базового варианта прогноза социально-экономического развития области на 2021-2023 годы

Показатель Единица измерения 2019 год (отчёт) 2020 (оценка) 2021 (прогноз) 2022 (прогноз) 2023 (прогноз) Валовый региональный продукт Млрд руб. 2 409,0* 2 330,4 2 506,0 2 702,6 2 931,6 Объём отгруженных товаров собственного производства Млрд руб. 2 406,1 2 339,7 2 485,2 2 684,7 2 935,2 Индекс промышленного производства % к предыдущему году 101,3 97,5 103,4 103,4 104,2 Оборот розничной торговли Млрд руб. 1 196,9 1 162,3 1 284,6 1 378,0 1 477,2 Прибыль организаций Млрд руб. 527,7* 342,6 359,0 388,1 418,8 Фонд начисленной заработной платы всех работников Млрд руб. 732,7 715,0 775,8 832,8 900,1 Экспорт товаров Млн дол. США 7 351,8 6 028,1 6 243,1 6 570,0 6 992,6 Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) Тыс. единиц 93,7 82,5 96,7 91,7 98,8 Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия Млрд руб. 1 718,9 1 375,1 1 553,9 1 626,9 1732,6 Денежные доходы населения Млрд руб. 2 019,9 2 021,9 2 098,7 2 189,0 2 294,0

* приведены данные по оценке министерства экономики и территориального развития области

ИСТОЧНИК: проект прогноза социально-экономического развития области на 2021-2023

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