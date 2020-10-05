БАЭС вывезла половину отработавшего топлива с первых энергоблоков

Сейчас на БАЭС работают только 3-й и 4-й энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800. Фото: Павел Ворожцов

В 2025 году Белоярская АЭС продолжит вывоз отработавшего ядерного топлива с энергоблоков № 1 и № 2 с реакторами АМБ-100 и АМБ-200. Как стало известно в ходе презентации отчёта по экологической безопасности станции за 2019 год, к настоящему моменту с территории БАЭС вывезено чуть больше половины топлива – оно поступает на производственное объединение «Маяк» для дальнейшей переработки. Другая его часть пока хранится в приреакторных бассейнах.

Напомним, энергоблоки № 1 и № 2 были закрыты в 1983 и 1990 годах соответственно. Первая партия отработавшего топлива с этих энергоблоков поступила на «Маяк» в 2017 году. Тогда на предприятии объясняли, что во многом сложности с вывозом и дальнейшим обращением с топливом возникли из-за размеров тепловыводящих сборок (изделий с веществом для получения тепловой энергии, которые помещаются в ядерный реактор) – их длина составляет около 14 метров. -

– Действительно, сложность заключалась в том, что в обычных упаковочных контейнерах вывезти сборки было невозможно, – пояснил «Облгазете» инженер отдела ядерной безопасности и надёжности БАЭС Руслан Алнагиев. – Для вывоза топлива были спроектированы специальные транспортно-упаковочные контейнеры с особой защитой. Перевозка сборок осуществляется по железной дороге.

Непосредственно на «Маяке» должно появиться специальное отделение, где 14-метровые сборки будут фрагментировать до нужного размера и отправлять на переработку.

После того, как будет выведено всё отработанное топливо с первых энергоблоков БАЭС, их полностью выведут из эксплуатации.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».