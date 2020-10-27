Социальные ориентиры: Правительство РФ представило проект бюджета Госдуме

Михаил Мишустин выразил надежду, что бюджетные деньги будут использованы максимально эффективно. Фото: Правительство РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и депутаты Государственной Думы обсудили проект бюджета на 2021–2023 годы. Премьер уже обозначил, что главный финансовый документ в этот раз будет «сложным и дефицитным». Но несмотря на это, акцент в нём будет сделан на социальную составляющую. Так называемое «нулевое чтение» прошло в понедельник.

В этом году вместе сошлись сразу несколько негативных факторов – пандемия коронавируса, очередные санкции, падение цен на нефть.

– В целом можно говорить о поддержке нами бюджета, – обозначил позицию народных избранников председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Мы отдаём себе отчёт, что бюджет дефицитен, что темпы экономики снизились, так же как и во всём мире. При этом наша страна проходит через эти вызовы более эффективно. Снижение темпов роста экономики в России меньше, чем во многих более устойчивых зарубежных экономиках.

Несмотря на экономический кризис, отказываться от решения долгосрочных социальных проблем государство не планирует. Так, пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции (напомним, что сейчас уровень годовой инфляции составляет 3,7 процента). Предполагается финансирование развития городской среды и сёл. Дополнительно из бюджета будут выделены деньги на лечение детей, имеющих редкие сложные заболевания. Любопытно, что средства на это должны появиться благодаря увеличению ставки НДФЛ до 15 процентов для граждан, которые получают больше пяти млн рублей в год. В бюджет эти деньги поступят только в 2022 году. При этом 60 млрд на борьбу с орфанными болезнями будет выделено уже в следующем году.

Не планируется сокращать финансирование задач, обозначенных в указе Президента по национальным целям и направленных на улучшение качества жизни граждан. Министр финансов России Антон Силуанов пояснил, что в следующем году планируется выделить на это 2,2 трлн рублей, в 2022 году – 2,6 трлн рублей, 2023 году – 2,8 трлн рублей.

Вячеслав Володин высказался, что некоторым российским субъектам сложно разбираться с социальными проблемами из-за небольшого бюджета. Депутаты выразили надежду, что поддержка таких регионов будет продолжаться. Михаил Мишустин подчеркнул, что несмотря на сокращение доходов, на бюджетную обеспеченность регионов предусмотрено 718 млрд рублей.

На совещании также заговорили о необходимости выделить деньги на городской транспорт: при дотационном бюджете субъектам сложно находить на него средства самостоятельно. Ещё один вопрос, на который депутаты попросили правительство обратить особое внимание, – это убыль населения. Михаил Мишустин отметил, что для смягчения ситуации существует материнский капитал и выплаты на детей от трёх до семи лет и предположил, что в будущем может быть создана отдельная рабочая группа по этому вопросу.

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