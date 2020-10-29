Экранные споры: уральские таксисты не знают, как выполнить указ губернатора

Защитные экраны должны быть смонтированы таким образом, чтобы обеспечить барьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми. Фото: Галина Соловьёва

Минувшие сутки выдались для свердловских таксистов максимально напряжёнными. Напомним, что со вчерашнего дня указом губернатора региона Евгения Куйвашева водителей обязали установить в салонах машин зонирующие перегородки или защитные экраны – в целях защиты от COVID-19.

Отгородить пассажиров от водителей – идея неновая: многие крупные российские агрегаторы такси ещё с весны в добровольном порядке и за свой счёт начали устанавливать защитные экраны в автомобилях. В Екатеринбурге такие такси тоже есть, но их единицы.

– На прошлой неделе я вызвала такси и была удивлена – ко мне приехала брендированная машина как раз с такой перегородкой. Это была мягкая плотная плёнка между водительским и пассажирским сиденьями. Закреплялась она на липучках, – рассказывает екатеринбурженка Ольга Штейн. – Такси этой же компании мне пришлось вызвать и вчера, когда начали действовать нововведения, но ко мне приехала обычная небрендированная машина. Никакого экрана не было.

Таксисты признаются – новый указ губернатора поставил их в тупик. И никаких пояснений к нему не было.

– После указа я не спал до трёх часов ночи, – рассказал представитель Общественного совета по развитию такси в регионах РФ по УрФО Владимир Герасименко. - Звонили как представители таксопарков, так и самозанятые граждане, зарабатывающие на перевозках. Они не понимают, как исполнить этот указ. Как установить защитные экраны или зонированные перегородки, когда нет ни каких-либо стандартов, ни правил установки? Из какого материала они должны быть? Какой толщины? А что делать, если пассажир сядет на переднее сидение?

Герасименко подчеркнул – новые ограничительные меры могут привести к сокращению легальных перевозчиков на рынке такси и росту стоимости проезда:

– Кого будут проверять в первую очередь? Машины с характерными для такси атрибутами! Ведь выделить нелегальных перевозчиков из общей массы невозможно. Также закупка экранов приведёт к удорожанию стоимости услуг.

К слову, цены на такие экраны варьируются от одной до трёх тысяч рублей, но где найти крупным предприятиям столько перегородок, чтобы оснастить весь автопарк? Как сообщили в "Яндекс Go", по данным партнёров-таксопарков в Свердловской области необходимо оснастить порядка 20-30 тысяч автомобилей.

По мнению руководителя Федерации автовладельцев России, екатеринбуржца Максима Едрышова, установка защитного экрана – это внесение изменения в конструкцию транспортного средства:

– Как экран поведёт себя при ДТП – неизвестно. Скорее всего, ничего хорошего не будет. Он может нанести вред как пассажиру, так и водителю, – сказал он. – На Среднем Урале в качестве такси чаще используются небольшие автомобили, такие, как KIA Rio и Hyundai Solaris, поэтому если там поставить ещё и экран, то это скажется на комфорте перевозки – места, которого и так немного, станет ещё меньше.

В тему Во время подготовки материла оперативный штаб Свердловской области по борьбе с распространением коронавируса обнародовал пояснения к указу губернатора: Защитные экраны должны быть смонтированы таким образом, чтобы обеспечить барьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми.

Их выбор зависит от организации пространства внутри автомобиля.

Жёсткого требования к материалу для перегородки нет. Это могут быть, к примеру, пластиковый экран или плёнка.

Контролировать исполнение данной нормы будут межведомственные контрольные группы, работающие в Свердловской области с начала пандемии. «ОГ» всё же попыталась выяснить, кто будет следить за соблюдением требований. В областном Управлении Роспотребнадзора нам сообщили, что этим займутся МВД и министерство общественной безопасности региона. В МВД нас перенаправили в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Получить ответ так и не удалось.

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