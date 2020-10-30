Общепит не понял, где ставить защитные перегородки

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Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе для общепита на этой неделе ввели сразу два ограничения. Это запрет на обслуживание клиентов с 23 часов вечера до 6 часов утра и установка перегородок. Нововведения вызвали много вопросов у предпринимателей.

– Пока мы не получили никаких указаний, какими должны быть перегородки: какого размера, из какого материала. Сейчас мы что-то придумаем, потратим деньги, а потом к ограждениям появятся технические требования, и всё снова придётся переделывать, – рассказывает совладелец бара «Shalom Shanghai» и ресторанов «Гастроли» и «Сойка» Валентин Кузякин. – Но на самом деле, тревожная информационная повестка делает своё дело: люди стали реже ходить в кафе и рестораны. Поэтому, мне кажется, что социальной дистанции было бы вполне достаточно для обеспечения безопасности.

На совещании у заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской бизнес и власти обсудили «скользкие» места в новом указе.

– По мнению представителей общепита выполнить указ в том виде, в котором он существует, сейчас невозможно, – отмечает президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадий Пономарёв. – Нормы очень расплывчатые. Например, в указе сказано оснастить посадочные места защитными экранами. Но за столами обычно – от двух до шести посадочных мест. Мы должны каждое место оградить экраном? Непонятно, что делать со столовыми и фуд-кортами. Мы направили письмо на имя первого заместителя губернатора Алексея Орлова и просьбой о разъяснениях.

Что касается запрета на ночную работу – он заденет не всех. Кафе и рестораны вряд ли серьёзно пострадают: большинство людей всё-таки предпочитает принимать пищу днём. А вот бары и другие ночные заведения могут вновь остаться без выручки. Впрочем, некоторые уже анонсировали, что будут проводить вечеринки в более раннее время. Но при таких условиях вряд ли удастся избежать скопления людей.

Представитель баров «Огонёк» и «Alibi» Евгений Кексин призвал в социальных сетях последовать опыту Москвы и ввести QR-коды на посещение ночных мероприятий (с их помощью фиксируются номера телефонов клиентов, и если выясняется, что кто-то из посетителей был заражён, то всем остальным приходит уведомление с рекомендацией пройти тест). Многие предприниматели его поддержали. Другой вопрос, есть ли у Свердловской области ресурсы, чтобы собирать и обрабатывать такое количество данных?

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