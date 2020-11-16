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Во вторник свердловское Заксобрание рассмотрит в первом чтении проект закона о бюджете области на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Ситуация осложняется затянувшейся пандемией коронавируса, из-за которой власти вынуждены затягивать пояса и задумываться о поисках дополнительных источников доходов. В интервью «Облгазете» замгубернатора – министр финансов Галина Кулаченко рассказала, за счёт чего власти планируют пополнять областную казну и почему отказались от формирования бюджета по «пессимистичному сценарию».

Снижать расходы нельзя

– Галина Максимовна, судя по проекту закона о бюджете, доходы по сравнению с 2020 годом снизились, а расходы, наоборот, выросли. Почему минфин заранее не урезал расходную часть, понимая, что ситуация с пополнением казны непростая?

– Важная задача, стоящая перед правительством Свердловской области – обеспечить рост доходов жителей региона и создать условия для скорейшего восстановления экономики Свердловской области. Бюджетные средства крайне нужны сейчас экономике, они должны работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость экономики. Более существенное сокращение расходов областного бюджета может усугубить кризисную ситуацию. В проекте закона представлен оптимальный вариант балансировки бюджета.

– В прошлом году у правительства уже были определённые планы по расходам на 2021 год – что пришлось оптимизировать?

– Давайте сразу договоримся, что не будем использовать слово «оптимизация». В этом году мы применили другой подход, назвав его «приоритизацией». Его суть в том, что все главные распорядители средств областного бюджета – а это наши министерства, ведомства, муниципалитеты – выделили самое важное, что необходимо профинансировать в первую очередь. Это не значит, что всё, что осталось за бортом, так там и останется. Все проекты, объекты взяты на карандаш и будут профинансированы чуть позже. Основные приоритеты – это социальная поддержка, оплата труда бюджетников, финансовая помощь муниципалитетам, подготовка к Всемирной летней Универсиаде, расходы на здравоохранение. В первую очередь финансово поддерживаются мероприятия по завершению объектов капитального строительства, поручения губернатора Евгения Куйвашева, мероприятия, которые осуществляются на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Вы видите, что расходы областного бюджета на 2021 год в проекте закона предусмотрены практически в том же объёме, который был утверждён на 2021 год в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (300,6 млрд рублей).

– На последней пресс-конференции вы отметили, что проект бюджета на следующий год основан на базовом сценарии прогноза социально-экономического развития региона. Согласно нему экономическая активность в регионе, которая пошла на спад из-за пандемии COVID-19, восстановится уже в следующем году. Почему было принято такое решение? Как мы видим, ситуация с коронавирусом по-прежнему напряжённая.

– Во-первых, бюджет всегда основывается на варианте, предполагающем наиболее вероятный сценарий социально-экономического развития. Сегодня такой сценарий – базовый. Реализуя в бюджете консервативный или пессимистический сценарий, мы не сможем осуществить наши региональные проекты и мероприятия.

Во-вторых, необходимо взвешенно подходить к вопросу формирования бюджета, учитывая постепенную нормализацию экономической ситуации, реализацию национального плана по восстановлению экономики. Учитывая эти факторы, мы уверены, что все сложности временны и преодолимы.

– Вы уже говорили, что бюджет 2021 года будет социально ориентированным, что будут заложены все необходимые средства на выплаты и индексацию мер социальной поддержки. Если сравнить запланированные расходы в бюджете 2021 года с показателями текущего года, видно, что на 1,8 млрд рублей вырастут расходы на образование.

– Увеличение расходов связано с увеличением количества детей, посещающих детские сады и школы, с необходимостью реализации мер по обеспечению целевых показателей средней заработной платы педагогических работников в соответствии с указами Президента РФ, а также с планируемым повышением заработной платы работников образовательных организаций, не отнесённых к «указным» категориям, на 3,7 процента с первого октября следующего года.

– При этом расходы на здравоохранение, по сравнению с текущим годом, в следующем году запланированы в меньшем объёме – 26 вместо 27 млрд рублей. Почему?

– Дело в том, что финансирование здравоохранения у нас – двухканальное. Средства заложены как в областном бюджете, так и в бюджете территориального фонда ОМС. В проекте закона на 2021 год пока предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26,2 млрд рублей, в том числе с учётом федеральных денег. Напомню, что при формировании бюджета текущего года в первом чтении расходы на здравоохранение предусматривались в таком же объёме.

В настоящее время на федеральном уровне рассматриваются вопросы предоставления субсидий, которые будут утверждены ко второму чтению. На текущий момент мы уже видим увеличение расходов на здравоохранение на 2,9 млрд рублей. Это будет учтено в нашем бюджете ко второму чтению. Анализируя проект бюджета, необходимо делать сравнения в сопоставимых показателях во избежание неверных выводов.

– Каким будет размер резервного фонда правительства на 2021 год и может ли он быть потрачен на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, если возникнет такая необходимость?

– Резервный фонд правительства Свердловской области запланирован в объёме один миллиард рублей, эти средства предусматриваются на незапланированные расходы.

«Госдолг – это обычная практика»

– За счёт чего минфин планирует финансировать дефицит бюджета?

– У нас запланирована продажа акций, находящихся в собственности Свердловской области, на сумму 6 млрд рублей. А также государственные заимствования – это размещение государственных облигаций на сумму 21 млрд рублей и привлечение банковских кредитов в размере 14,7 млрд рублей. Использование разнообразных инструментов, с разной срочностью долга позволяют нам снизить риски рефинансирования и избежать пиковых нагрузок на бюджет, связанных с необходимостью единовременного погашения значительной суммы обязательств.

Отмечу, в Свердловской области уже утверждены основные направления долговой политики региона на 2021 год и плановый период. Сейчас наша основная задача – не допустить рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении областного бюджета, поддерживать размер и структуру государственного долга.

– Но уже сейчас госдолг Свердловской области превышает 95 млрд рублей…

– Госдолг – это обычная практика финансирования государственных расходов, наряду с доходами, в том числе налогами. Сегодня Свердловская область относится к числу субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. На протяжении последних лет наш регион последовательно развивается. Реализуются крупные инфраструктурные проекты и программы, строятся дороги, школы, детские сады, обеспечиваются социальные обязательства. Всё это требует значительных вложений, для развития привлекаются заимствования. В 2020 году из-за пандемии бюджет недополучит значительные суммы, которые нужно будет компенсировать.

– Есть ли какая-то другая возможность привлечь дополнительные доходы в казну?

– На системной основе даже в самые успешные с финансовой точки зрения годы мы не оставляли работу по мобилизации доходов в бюджет. Это кропотливый труд, который объединил федеральные, муниципальные и областные органы власти. Вместе мы решаем вопросы легализации заработной платы, вовлечения в налогооблагаемый оборот объектов недвижимости, погашения задолженности по обязательным платежам в бюджет и многим другим мероприятиям дорожной карты по повышению доходного потенциала. Конечно, события текущего года наложили отпечаток на такую работу, многие вопросы пришлось решать удалённо. Но даже в этих условиях за 9 месяцев этого года нам удалось мобилизовать в областной бюджет порядка 4,7 млрд рублей. И в следующем году работа по изысканию резервов по доходам будет продолжена.

врезка

Кто пополняет бюджет? Предполагается, что бюджет Свердловской области в 2021 году пополнится на 231 млрд рублей за счёт налоговых и неналоговых поступлений. 72 процента доходов придёт за счёт налога на прибыль и налога на доходы физических лиц – это 166,4 млрд рублей. Доля остальных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2021 год составит 28 процентов, или 64,6 млрд рублей: это налог на имущество организаций – 21 млрд рублей,

акцизы – 20,2 миллиарда,

налог, уплаченный по «упрощёнке» – 13,8 миллиарда. Прочие налоговые и неналоговые доходные источники: транспортный налог, госпошлина, налог на добычу полезных ископаемых, аренда имущества, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг, доходы от продажи имущества, штрафы и другие – это 9,6 миллиарда рублей.