Нидерландская торговая сеть откроет гипермаркет в Екатеринбурге

Так выглядел «Веер молл» на момент сдачи номера. Одной из отличительных особенностей торгового центра будет стеклянная крыша Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге появится новый гипермаркет. Магазин будет работать под брендом Spar в торговом центре «Веер молл» на Эльмаше. Сейчас ТЦ находится на стадии строительства.

Строительство «Веер молла» началось в 2018 году, изначально объект должны были сдать осенью 2020 года, но сроки сдвинулись на весну 2021-го. Сейчас здание уже возведено, строители занимаются отделочными работами. «Веер молл» должен стать вторым крупнейшим торговым центром после «Гринвича». В нём будет два этажа, общая площадь объекта составит 167 тысяч квадратных метров.

«Веер молл» располагается на пересечении улицы Шефской и проспекта Космонавтов, недалеко от одноимённой станции метро. Отметим, что будущая трамвайная линия из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму должна пройти недалеко от ТЦ.

Предполагается, что ежедневно комплекс будет принимать от 25 до 50 тысяч человек. Целевой аудиторией «Веер молла» должны стать жители Орджоникидзевского района и городов-спутников – Верхней Пышмы, Среднеуральска, Берёзовского. Кроме Spar в торговом центре разместятся сеть «Мягкие кинотеатры», парк развлечений «Мегалэнд», различные бренды одежды.

О том, что Spar станет первым якорным резидентом торгового центра, сообщили в «Веер молле». Spar начал работать в России в начале 2000-х годов. В Екатеринбург торговая сеть зашла в 2019 году, до сих пор она функционировала только в формате супермаркетов. Сейчас покупателей принимает лишь одна точка на улице Радищева, Spar позиционирует её как премиум-магазин. Другой магазин на улице Победы в данный момент закрыт.

Цифры По данным 2 ГИС, в Екатеринбурге на сегодняшний день функционируют 35 гипермаркетов. Они работают под брендами: «Мегамарт», «О'кей», «Лента», «Гипербола», «Магнит», «Метро», «Ашан», «Сима-ленд», «Восток».

Spar – нидерландская торговая сеть. На территории Урала бренд представляет общество с ограниченной ответственностью «Моллы». Компания работает в Челябинской области, там сеть представлена шире, чем в нашем регионе. Любопытно, что одним из владельцев уральского Spar является бывший депутат челябинской городской думы Дмитрий Бухарин.

«Областная газета» запросила информацию в торговой сети о том, почему для нового гипермаркета выбрана площадка именно в «Веер Молле», но на момент публикации материала ответа не получила. Ранее СМИ писали, что Spar планировал открыть магазин в торговом центре «Алатырь» вместо гипермаркета «Карусель», но в итоге отказался от этого решения. В комментариях в социальных сетях жители города большой радости по поводу открытия нового магазина не выражают: многие опасаются, что цены в магазине будут завышены.