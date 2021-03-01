Свердловчане стали чаще оформлять покупки в Интернете

Чаще всего в Интернете покупали одежду и обувь, цифровую и бытовую технику, продукты и еду из кафе и ресторанов. Фото: Галина Соловьёва

В прошлом году коронавирус нанёс удар почти по всем свердловским организациям, предоставляющим платные услуги населению. Больше всего пострадали турагентства, гостиницы, санатории и учреждения культуры. В целом объём платных услуг за год снизился более чем 20 процентов. Исключение составили только курьерские услуги и услуги почтовой связи. Они, в отличие от остальных, продемонстрировали рост — на 5,2 процента. По данным Свердловскстата, их общий объём составил 1,2 миллиарда рублей.

То, что потребность свердловчан в услугах курьеров в последнее время возросла, вполне объяснимо: чтобы обезопасить себя в условиях пандемии, люди стали активнее прибегать к онлайн-шопингу. Это подтверждают данные о количестве совершённых уральцами покупок в Интернете. Как сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России, только за девять месяцев прошлого года жители региона совершили в интернет-магазинах 309 миллионов покупок на 880 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество таких операций выросло в три раза, а их объём – в шесть.

О росте объёмов продаж заявляют и отдельные ритейлеры. В интернет-магазине Wildberries жители Среднего Урала в 2020 году приобрели товаров на сумму 10,8 миллиарда рублей, что вдвое больше по сравнению с предыдущим. При этом число активных пользователей сайта выросло на 80 процентов, до 618 тысяч человек. Самыми популярными у свердловчан товарами стали одежда, обувь, игрушки и товары для красоты. Наиболее динамично растущей стала категория «Здоровье» – продажи в ней выросли в 16 раз. Самыми востребованными оказались одноразовые маски и антисептики, рассказали «Облгазете» в пресс-службе интернет-магазина.

В другом маркетплейсе – Ozon – тоже отмечают рост интереса свердловчан к покупкам в Интернете. В прошлом году количество оформленных уральцами заказов стало больше в 2,2 раза: чаще всего жители региона покупали на этой площадке продукты, а также товары для мам и детей.

По словам доцента Института государственного управления и предпринимательства УрФУ кандидата экономических наук Сергея Кульпина, рост онлайн-продаж наблюдался и до пандемии: начиная с 2014-го, он ежегодно составлял 15–20 процентов. В свою очередь, коронавирус привёл к более ощутимому увеличению объёмов интернет-продаж, но оно наблюдается не во всех секторах. Сфера услуг показала заметный прогресс в Сети, так как кафе и рестораны несколько месяцев работали на доставку и на вынос. В то же время продажи некоторых премиальных товаров, ювелирной продукции, наоборот, просели на фоне снижения доходов граждан. Поскольку в общей структуре интернет-рынка этот сегмент незначителен, его снижение осталось практически незамеченным.

Как утверждает Сергей Кульпин, делать прогнозы развития продаж в Интернете сейчас сложно: неизвестно, сколько ещё продлится пандемия, как изменится интерес людей к дистанционным покупкам после неё. Одно можно сказать наверняка: снижение объёмов онлайн-продаж после снятия всех ограничений затронет прежде всего сферу услуг.

– При бурном росте интернет-продаж мы не должны скидывать со счетов то, что доходы населения сократились из-за пандемии, – добавил Сергей Кульпин. – Рост интернет-рынка идёт за счет того, что в пандемию произошёл большой переток потребителей из офлайн в онлайн.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Между тем Согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли, Свердловская область является одним из лидеров по затратам на товары в Интернете. В первом полугодии 2020 года доля покупок свердловчан на российских онлайн-площадках составила 2,26 процента (пятое место среди всех регионов). По предварительным оценкам Ассоциации компаний розничной торговли, объём рынка онлайн-торговли в России в прошедшем году должен составить 2,5 триллиона рублей, а его доля в обороте розничной торговли вырастет с 6 процентов в 2019 году до 9 процентов в 2020-м.