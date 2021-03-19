Малый и средний бизнес за год создал 3 798 новых рабочих мест в регионе

Елена Артюх уверена, что 2021-й станет годом продолжения конструктивного диалога бизнеса и власти. Фото: Алексей Кунилов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх представила губернатору Евгению Куйвашеву и Законодательному собранию региона традиционный доклад по итогам работы в 2020 году. Главный посыл документа — коронавирус оказал негативное влияние на развитие бизнеса, но свердловские предприниматели настроены оптимистично и ждут улучшения ситуации.

Институт бизнес-омбудсмена работает в Свердловской области уже восьмой год. За это время тысячи предпринимателей в регионе получили юридическую помощь при защите своих прав и законных интересов. Как видно из доклада, в период пандемии чиновники разных уровней стали нарушать их чаще: если в 2019 году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 908 обращений, то в прошлом году их количество выросло в 2,7 раза — до 2 484. Больше всего бизнесмены жаловались на федеральные органы власти (53,9 процента от общего числа обращений), органы местного самоуправления (26,3 процента) и иные организации (11,5 процента).

Почти половина всех обращений к бизнес-омбудсмену была посвящена работе предпринимателей в условиях ограничений, установленных для защиты от COVID-19. Примерно две трети из них касались предоставления мер государственной поддержки малым и средним предприятиям (МСП), пострадавшим от введения режима повышенной готовности, а четверть – возможности осуществления деятельности в период пандемии и снятии существующих запретов.

На финансовую поддержку субъектов МСП в 2020 году было направлено более 1 миллиарда рублей из бюджета Свердловской области с привлечением субсидии из федерального бюджета. Но, видимо, предпринимателям этого было мало, раз число жалоб на региональные власти продемонстрировало за год двукратный рост — с 3,7 до 8,3 процента.

«Полагаю, что были приняты не все жизненно необходимые меры поддержки фактически пострадавшего от запретов и ограничений малого и среднего предпринимательства. Установленные критерии отбора пострадавших субъектов предпринимательства также оказались далеко не бесспорны. Вводимые дополнительные запреты, ограничения и обязанности были, по нашему мнению, не всегда обоснованны, а отмена их, возможно, запаздывала. Отдельные «запретительные» решения вызывали множество вопросов добросовестного бизнеса в части исполнения», – отметила в докладе Елена Артюх.

Несмотря на это, свердловский бизнес показал значительный запас прочности. По итогам регионального мониторинга «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки – ноябрь 2020», в котором приняли участие 197 предпринимателей, почти 41 процент опрошенных сохранили или повысили зарплату своим работникам. И хотя по данным бизнес-омбудсмена число субъектов МСП в Свердловской области за год сократилось с 201 981 до 193 394, но количество занятых на них выросло на 3 798 рабочих мест.

В аппарате бизнес-омбудсмена положительно оценивают эту динамику: вкупе с продлением мер господдержки и окончательным снятием противоковидных ограничений такая тенденция позволит достичь приоритетной национальной цели — к 2030 году увеличить до 25 миллионов человек число занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области по итогам деятельности в 2020 году опубликован в полной версии сегодняшнего номера «ОГ» на страницах 1–14.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».