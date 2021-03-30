Новым министром финансов станет Александр Старков

Назначение Александра Старкова одобрили все 40 присутствовавших на заседании парламентариев. Фото: пресс-служба министерства финансов Свердловской области.

Законодательное собрание Свердловской области вчера, 30 марта, одобрило назначение Александра Старкова новым министром финансов региона.

Кандидатуру Александра Старкова на должность главы регионального минфина предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На заседании Заксобрания депутатам его представил его первый замгубернатора, исполняющий обязанности главы региона Александр Высокинский.

– Вы знаете, что работа и экономистов, и финансистов – непростая, – все заявки учесть невозможно. Но опыт работы с Александром Сергеевичем показал, что способность балансировки интересов у него имеется, – сказал Александр Высокинский.

В своём выступлении сам Александр Старков отметил, что пандемия коронавируса сильно подкосила региональный бюджет в прошлом году, в связи с этим основным направлением бюджетной политики останется социальная поддержка свердловчан. Также приоритетной задачей станет снижение госдолга региона, который за последнее время значительно вырос:

– Основной путь, который необходимо пройти – выстроить чёткие приоритеты в расходах и, соответственно, усилить работу по поступлению дополнительных источников доходов в бюджет, – пояснил Александр Старков.

Назначение Александра Старкова одобрили все 40 присутствовавших на заседании парламентариев. Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина выразила надежду на плотное сотрудничество с новым министром в течение всего года.

Досье «ОГ» Александр Старков родился в Екатеринбурге 28 октября 1976 года. В 2001 году окончил УрГЭУ по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года работал на разных должностях в финансово-бюджетном управлении и заместителем председателя комитета по экономике в мэрии Екатеринбурга. С марта 2011 года занимал должность замминистра финансов Свердловской области. С 24 декабря 2020 года Александр Старков назначен исполняющим обязанности министра финансов Свердловской области.

Острые вопросы Во время заседания депутаты задали новому министру несколько вопросов. Депутат Егор Шаламовских поинтересовался у Александра Старкова его приоритетами по новым источникам доходов в казну. – Нам необходимо плотно поработать с дебиторской задолженностью. На сегодняшний день она составляет 6,2 млрд рублей. Сумма достаточно большая — хотелось бы ею воспользоваться в этот сложный период. Также рассматривается вопрос более эффективного использования государственного имущества, – ответил он. Председатель комиссии Заксобрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению Игорь Аксёнов уточнил, что, по его данным, госдолг региона составляет 114 млрд рублей: «Какие шаги вы планируете предпринять, чтобы исправить эту ситуацию?» – Чтобы его снизить, нам необходимо будет предпринять шаги по выстраиванию чётких алгоритмов действий по расходной составляющей. Также будут учтены дополнительные поступления, связанные с мероприятиями по восстановлению экономики. Председатель комиссии по межпарламентской деятельности Вячеслав Вегнер обратил внимание, что в Свердловской области построено много коттеджей и домов, которые не сданы и не зарегистрированы, и, соответственно, за них не платят налог на имущество (по данным депутата, только по Белоярскому району таких домов около пяти тысяч): «Может быть, вам с налоговой инспекцией поработать по введению этих домов в эксплуатацию и поднять тем самым налогооблагаемую базу?» – предложил он. Александр Старков с его позицией согласился и подтвердил, что работа по этому направлению будет усилена. Председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин поинтересовался, ведётся ли поиск других источников пополнения бюджета, помимо взыскания дебиторской задолженности. – Хотелось бы посмотреть направления с льготами, которые мы сегодня выдаём предпринимателям. Если мы создадим более комфортную среду для субъектов малого предпринимательства, то, естественно, у них появится больше возможностей для пополнения бюджета, – ответил Александр Старков. Зампредседателя комитета по социальной политике Евгений Зяблицев высказал пожелание — уделять больше внимания детям, строительству и реконструкции школ и детских садов. – Эта работа выстроена хорошо. Мы не будем снижать темпы развития школ и строительства детских садов и оздоровительных комплексов. Будем уделять этому моменту ещё больше внимания.

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