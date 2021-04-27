Контрольным органам велено открыться

В цифровом развитии Свердловская область – один из лидирующих регионов России. Фото: Алексей Кунилов.

Постановление регионального правительства о создании интернет-портала с информацией о контрольно-надзорной деятельности (КНД) на территории Свердловской области подписал 23 апреля губернатор Евгений Куйвашев.

В документе, опубликованном на официальном сайте www.pravo.gov.ru, разъясняется, что основная цель портала – обеспечение информационной открытости региональных контрольных органов и работающих на территории Среднего Урала территориальных представительств федеральных органов государственного контроля и надзора. Предполагается, что это даст возможность индивидуальным предпринимателям, юридическим и иным заинтересованным лицам проверять соответствие собственной деятельности и используемых ими производственных объектов обязательным требованиям правил, государственных стандартов и иных документов, чтобы подготовиться к проводимым контрольным мероприятиям.

В приложении к постановлению о новом интернет-портале перечислены сведения, которые будут размещаться на нём. Так, например, ежеквартально всем исполнительным органам областного правительства вменяется в обязанность публиковать там ответы на часто задаваемые им вопросы. И ежеквартально же – обновлять гиперссылки для перехода на официальные сайты, где публикуются перечни нормативных актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля и надзора. А один раз в полугодие на портале будут публиковаться сведения о наиболее часто встречающихся нарушениях таких требований.

Также на портале размещается перечень органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контрольно-надзорные функции на территории Свердловской области, электронные версии проверочных листов для проверки соответствия деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов обязательным требованиям, информация о планировании публичных обсуждений результатов мероприятий, проводимых контрольными и надзорными органами.

Оператором интернет-портала по КНД назначено областное министерство экономики и территориального развития, программно-техническое сопровождение будет осуществлять министерство цифрового развития, а контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя губернатора области Александра Высокинского.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Информационная открытость органов госконтроля облегчит жизнь предпринимателям. Фото: Павел Ворожцов