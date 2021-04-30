Как профсоюзы борются за индексацию зарплаты уральских металлургов

Завтра – главный праздник в году для всего профсоюзного движения — Международный день солидарности трудящихся. Фото: Валентин Тетерин

Завтра – главный праздник в году для всего профсоюзного движения — Международный день солидарности трудящихся. Это лишний повод вспомнить о том, что удалось сделать в регионе, чтобы уральские труженики чувствовали себя защищёнными. За последние несколько десятков лет профсоюзы выстроили эффективную систему взаимодействия с предприятиями и органами власти, которая позволяет решать многие непростые вопросы.

Союз единомышленников

Одним из последних подписанных документов, который закрепляет такое сотрудничество, стало очередное трёхстороннее соглашение между правительством Свердловской области, Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей и областной Федерацией профсоюзов, подписанное в марте этого года. Впервые двустороннее соглашение между Федерацией профсоюзов области и региональным правительством было заключено 30 лет назад – в 1991 году, спустя год было подписано первое трёхстороннее соглашение – третьей стороной стало созданное объединение работодателей. С тех пор соглашение переподписывается раз в три года. Главная цель документа – регулирование социально-трудовых отношений в регионе на 2021–2023 годы и повышение благосостояния уральцев.

– Традиционно важнейшая составляющая трёхстороннего соглашения – вопросы зарплаты и охраны труда и занятости, – рассказал «ОГ» председатель областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских. – Также проводится работа с кадрами, молодёжью, оздоровление, обеспечиваются социальные гарантии. Индексация на каждом предприятии находится под пристальным контролем профсоюзной организации. Эти вопросы прописаны в Трудовом кодексе.

Как пояснил «ОГ» первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов, моменту подписания соглашения предшествует длительный процесс переговоров, который может длиться более полугода.

– Заключение первого трёхстороннего соглашения в 1993 году стало важным шагом к стабильности. Такие документы позволяют развивать человеческий капитал, поднимать заработную плату, улучшать охрану труда на предприятиях. Что характерно, за основу при подготовке очередного документа мы взяли предыдущее трёхстороннее соглашение, внеся некоторые корректировки, – отметил он.

Контролирует ход выполнения таких соглашений специально созданная Свердловская областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений – она осуществляет свою деятельность с 2005 года.

– Первого апреля состоялось очередное заседание комиссии, в ходе которого участники подвели итоги выполнения в 2020 году трёхстороннего соглашения, утвердили план работы комиссии на 2021 год. Документ о социальном партнёрстве является базовым для регулирования социально-трудовых отношений, закрепляет курс на достойную оплату труда, мотивирует всех работодателей на регулярную индексацию заработной платы, – рассказал Михаил Черепанов.

Фото: Пресс-служба Серовского завода ферросплавов

Реальный результат

Многое зависит и от личного участия первичных профсоюзных организаций. Наглядный пример борьбы профсоюзов за индексацию зарплат – ситуация на Серовском заводе ферросплавов. Благодаря вмешательству профсоюза работодатель (администрация АО «СЗФ») пошёл на уступки и предложил профсоюзу заключить соглашение, в котором обязуется проиндексировать заработную плату работников предприятия за 2019 год. Произошло это буквально через два дня после публикации решения президиума Свердловской областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) о солидарной поддержке действий профсоюзного комитета АО «СЗФ» с требованием проведения индексации заработной платы. Свою лепту внесла и вовремя подключившаяся прокуратура.

Как рассказал в беседе с «Областной газетой» председатель областной организации горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков, впервые спор об индексации зарплаты на предприятии зашёл ещё в 2018 году. На тот момент работодатель не проводил сотрудникам положенную индексацию на протяжении пяти лет. Тогда областной комитет ГМПР по просьбе первичной профсоюзной организации предприятия обратился с заявлением в прокуратуру Свердловской области. Проверка подтвердила факт нарушений со стороны работодателя.

Надежды профсоюзов оправдались – в октябре 2019 года завод провёл индексацию заработной платы за пять лет на 5–15 процентов. Как рассказал «Облгазете» председатель первичной профсоюзной организации предприятия Юрий Лазарев, за 2014–2019 годы (после индексации) индексация зарплаты по заводу составила в среднем 6 процентов.

– По разным профессиям индексация составила от 5 до 15 процентов. В среднем по заводу получилось немногим более 6 процентов – отметил собеседник издания.

В 2020 году администрация завода вновь «забыла» о положенной по закону индексации за прошедший 2019 год. Юрий Лазарев дважды письменно обращался к руководству завода, но внятного ответа так и не дождался. При этом, по данным открытого финансового отчёта, в 2019 году завод получил прибыль более 1 миллиарда рублей. В результате профком вновь был вынужден обратиться за помощью в областную отраслевую профсоюзную организацию, которая развернула информационную кампанию в поддержку требований профкома, и через два дня после начала информационного прессинга от региональных СМИ работодатель сам вышел к профсоюзу с предложением проиндексировать заработную плату за 2019 год на 3 процента с 1 марта. Параллельно с информационным воздействием юридическая служба ГМПР подготовила и направила очередной запрос в областную прокуратуру. И несмотря на то что работодатель и профсоюзная сторона пришли к согласию по вопросу индексации, городская прокуратура (по заданию областной) провела тщательную проверку законности действий работодателя и выявила ряд нарушений, которые работодатель обязан устранить.

В итоге действий профсоюза средняя заработная плата на предприятии (с учётом индексации):

2018 34 236 2019 37 312 2020 (без учёта будущей индексации ) 40 669

Между тем на предприятии уже близится время переговоров об индексации заработной платы за 2020 год, которая по закону должна быть проведена в 2021 году. В этот раз профсоюз надеется, что дело до открытого противостояния с работодателем не дойдёт.

По словам Валерия Кускова, ситуация на «СЗФ» носит скорее единичный характер – в целом на горно-металлургических предприятиях региона обстановка с индексацией заработной платы стабильная – все возникающие вопросы удаётся разрешить в рамках переговоров в рабочем режиме.

Важно Как рассказал «ОГ» председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, на Среднем Урале профсоюзы ведут борьбу за повышение заработной платы во всех территориях и организациях. На всех предприятиях региона индексация ведётся в соответствии с договором, подписанным профсоюзом и работодателем. Борьба за индексацию зарплаты металлургов будет продолжена и на других предприятиях региона. К слову, как рассказал «ОГ» главный специалист департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Свердловской области Валерий Капустян, индексация полагается всем работникам предприятий в соответствии с Трудовым кодексом. Порядок её выплаты должен быть прописан в коллективном договоре.

Первомай на Среднем Урале В этом году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене массовых шествий в честь 1 Мая в связи с эпидобстановкой. «В этом году от шествия в честь Праздника Весны и Труда придётся отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно закрепить и не допустить новой угрозы жизни и здоровью уральцев», – заявил глава региона. Тем не менее совсем отказываться от праздника профсоюзы не планируют. Как и в прошлом году, торжества решено перенести в онлайн. – Мы Первомай и в прошлом году, и в этом году проводим в Интернете: публикуем тысячи роликов, поздравлений, рассказы о людях труда, первомайских требованиях. На сайте Федерации профсоюзов России будет опубликована Первомайская резолюция. Также в регионе пройдёт флешмоб «Первомай на балконе», а рамках которого профсоюзные активисты и простые горожане украшают окна и лоджии шариками и лозунгами, – рассказал Андрей Ветлужских. По словам Валерия Кускова, Свердловская областная организация Горно-металлургического профсоюза России приняла решение провести в этом году интернет-акцию с общим хештегом «Вместе мы – сила». Предлагаем всем, кто любит 1 Мая, сделать своё фото, держа в руках – лист бумаги со словами «Вместе мы – сила» и разместить его на своих страницах в соцсетях с одноимённым хештегом.