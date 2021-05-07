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Экономика
7 мая 2021, 15:13

Российские банки повышают ставки по вкладам

деньги

Дальнейший рост ставок по кредитам и депозитам будет во многом зависеть от последующих решений Центробанка по ключевой ставке. Фото: Алексей Кунилов

Вчера Сбербанк повысил ставку по отдельным банковским вкладам. На аналогичный шаг пошли многие кредитные организации – по традиции отреагировав на повышение Банком России ключевой ставки.

Напомним, с начала текущего года Центробанк повышал ключевую ставку дважды: 19 марта она выросла на 25 базисных пунктов (до 4,5 процента), 23 апреля – ещё на 50 (до 5 процентов).

«Принятые решения обусловят рост кредитно-депозитных ставок в будущем. Это позволит повысить привлекательность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования», – объясняли ранее в ЦБ РФ. Так и произошло. Если говорить о десятке крупнейших (по количеству подразделений) кредитных организаций, работающих в Свердловской области, почти все они за последние полтора месяца повысили ставки по депозитам на 0,1–0,7 процента (см. таблицу).

Между тем вместе со ставкой по вкладам Сбербанк со вчерашнего дня повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта – это коснётся выдачи кредитов на покупку и новостроек, и готового жилья, но не затронет ипотеку с господдержкой. Остальные кредитные организации рост ставок по кредитам пока не анонсировали.

Ставки по депозитам в банках на Среднем Урале

БанкМаксимальная ставка по вкладам в рубляхРост ставок после решений ЦБ
Сбербанк5%+0,1–0,5%
УБРиР6%+0,13–0,2%
Банк ВТБ6%+0,5%
Альфа-Банк6%*
СКБ-Банк6,5%
Газпромбанк5,5%+0,2–0,5%
Банк Открытие5,1%+0,1–0,5%
Кольцо Урала5,7%*
Россельхозбанк5,5%+0,2–0,7%
Почта Банк4,75%+0,25–0,35%

* – банк сообщил о повышении ставок по депозитам, но не обозначил, насколько

Источник: сайты банков

Опубликовано в №81 от 08.05.2021 под заголовком «Банки повышают ставки по вкладам»

Областная газета Свердловской области
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