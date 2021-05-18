Исполнение областного бюджета 2021: итоги первого квартала радуют. Фото: Галина Соловьёва

На прошедшем вчера заседании Законодательного собрания Свердловской области депутаты заслушали информацию министра финансов региона Александра Старкова об исполнении областного бюджета. Он рассказал о поступлениях налоговых и неналоговых доходов в первом квартале 2021 года.

Ранее, 14 мая, как сообщает департамент информполитики региона, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина и первый заместитель губернатора Александр Высокинский провели совещание, на котором шла речь о подготовке законопроекта по внесению изменений в действующий закон о региональном бюджете. Поправки должны учесть поступления в региональную казну федеральных средств и фактическое исполнение доходных и расходных статей в первом квартале. А незадолго до этого комитет по бюджету, финансам и налогам областного парламента рассмотрел вопрос об исполнении действующего закона об областном бюджете в части выполнения прогноза налоговых и неналоговых поступлений в первом квартале 2021 года.

Отмечалось, что основные доходы в областной бюджет принесли налоги на прибыль организаций (28,9 миллиарда рублей) и на доходы физических лиц (19,2 миллиарда). За счёт акцизов региональный бюджет пополнился на 4,5 миллиарда рублей, за счёт налога на имущество организаций – 2,7 миллиарда рублей, а предприниматели, работающие по упрощённой системе налогообложения, принесли в областную казну 2,2 миллиарда рублей.

Всего же в первом квартале, по словам Людмилы Бабушкиной, налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составили 60,6 миллиарда рублей, то есть увеличились по сравнению с первым кварталом 2020 года почти на 9,8 миллиарда. Одни только поступления по налогу на прибыль организаций к уровню первого квартала прошлого года выросли почти на 8,4 миллиарда рублей, что, по мнению председателя Заксобрания, свидетельствует о стабильно работающей экономике нашего региона и её динамичном развитии.

Как сообщил Александр Высокинский, работу над законопроектом о внесении поправок в областной бюджет правительство региона планирует завершить в ближайшие дни с тем, чтобы его рассмотрение состоялось уже на следующем очередном заседании Законодательного собрания, которое планируется провести 15 июня.

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