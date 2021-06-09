Госдума приняла во втором чтении поправки к законопроекту о бюджетной поддержке регионов

На 1 мая 2021 года государственный долг Свердловской области составил 111 млрд 097 млн 791,8 тыс. руб. Фото: Галина Соловьева

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, который позволит снизить долговую нагрузку на регионы. Поправки в Бюджетный кодекс позволяют предоставить субъектам РФ бюджетные кредиты из федерального бюджета для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам, а также для финансового обеспечения реализации инфраструктурных проектов.

– Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития – инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объём инвестиций составит не менее 500 млрд рублей, – заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По словам председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, меры, предусмотренные законопроектом, позволят субъектам РФ только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей. Эти деньги регионы смогут направить на решение насущных проблем граждан.

Законопроектом также предлагается перенести предельный срок внесения проекта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября и увеличить срок рассмотрения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете с 25 до 30 дней. Это позволит ускорить доведение средств до регионов. Субъекты РФ смогут заранее планировать свои бюджетные расходы. Поправки вступят в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, о том, что задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25 процентов собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, заявил в ходе Послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин.

Добавим, что по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 мая 2021 года государственный долг Свердловской области составил 111 млрд 097 млн 791,8 тысяч рублей (за месяц он снизился на 2 млрд рублей).