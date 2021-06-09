На купюре в 5000 рублей могут изобразить Оперный театр и Ельцин-Центр

Во вторник в Уральском главном управлении Банка России состоялось заседание экспертной группы по выбору изображений Екатеринбурга для новой пятитысячной купюры Фото: Максим Смагин

Во вторник в Уральском главном управлении Банка России состоялось заседание экспертной группы по выбору изображений Екатеринбурга для новой пятитысячной купюры. В состав федеральной комиссии вошли четыре жителя города — председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, писатель Владимир Блинов и бывший главный архитектор Екатеринбурга Михаил Вяткин. Им показали более 50 разных объектов, которые могут появиться на банкноте. Среди них не только архитектурные памятники Екатеринбурга, но и уникальные природные ландшафты.

Виды города

О том, что Центробанк планирует модернизировать существующие денежные знаки номиналом 10, 50, 100, 1000 и 5000 рублей, стало известно в конце марта. Тогда заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев заявил, что на лицевой стороне пятитысячной купюры вместо Хабаровска появится Екатеринбург, а на обратной — виды Уральского федерального округа. Модернизированная банкнота поступит в обращение в 2023 году.

Для выбора изображений 25 мая в Москве сформировали экспертную группу из десяти специалистов, в которую вошли академик Андрей Хазин и спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Но вскоре выяснилось, что в её состав не включили ни одного представителя от Свердловской области. Ошибку исправили довольно быстро: на следующий день мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился в Банк России, и вскоре комиссию пополнили четыре екатеринбуржца. Со списком достопримечательностей и уникальных явлений, которые Центробанк отобрал для новой купюры, их познакомили на две недели позже, чем экспертов из российской столицы.

В общий перечень вошли более 50 исторических, культурных, научных, промышленных и природных объектов. Знаковых мест Екатеринбурга среди них не так уж и много. Это Оперный театр, Белая башня, гостиница «Исеть» с городком чекистов, Горсовет, цирк, Храм-на-Крови, Ганина Яма, Дом Севастьянова, Городской пруд с плотиной, Ельцин Центр, Екатеринбург-Сити, памятник воинам УДТК. Каждый из уральских экспертов добавил в этот список ещё несколько позиций от себя. Например, председатель региональной Общественной палаты предложил включить в него памятник основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

– Основные критерии, по которым шёл отбор объектов, — значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на банкноте. Я склоняюсь к использованию всех перечисленных зданий, проведённый мною опрос среди членов Общественной палаты Свердловской области говорит о том же, – отметил Александр Левин. – Если постараться, то можно разместить на купюре большинство из них. Ведь есть изображения первого, второго и третьего планов. Тем более, что на купюре будет представлена не реальная фотография объектов, а их художественный образ.

Сергей Каменский предложил для купюры сразу с десяток дополнительных сооружений. В частности, такие важные памятники конструктивизма, как спорткомплекс «Динамо», комплекс зданий Уралмашзавода с центральной проходной, а также исторические постройки XVIII-XIX веков — здание Горного управления, в котором сегодня располагается Уральская государственная консерватория имени Мусоргского, и здание золотосплавочной лаборатории на набережной Городского пруда. Свой выбор эксперт объяснил тем, что Екатеринбург является центром горной промышленности и родиной российского золота — этот драгоценный металл добывали в окрестностях города с 1745 года.

– По моему мнению, на купюре однозначно должна появиться стрелка Городского пруда, всё остальное обсуждаемо, – рассказал «ОГ» Сергей Каменский. – Чтобы на банкноте было видно Плотинку, контур пруда и в идеале – «Динамо». Вытянутые изображения на денежных знаках не допускаются, поэтому Дом Севастьянова и золотосплавочная лаборатория, входящие в эту панораму, вряд ли попадут на банкноту. Но вопрос не только в том, что будет представлено, а как эти объекты будут сочетаться, потому что изображение на купюре — это коллаж. Работать над ним будем уже не мы, а художники и сотрудники Гознака.

Общее звучание

Остальные уральские эксперты Владимир Блинов и Михаил Вяткин сделали акцент не на визуальной подаче изображений, а на их смыслах. Несмотря на то, что лицевая сторона купюры будет посвящена Екатеринбургу, важно отразить на ней сущность уральского характера и местный менталитет, который характерен не только для Свердловской области, но и для наших соседей — Пермского края, Челябинской, Тюменской, Курганской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. О чём написал в своих стихах поэт Александр Твардовский про опорный край державы, что Урал — это добытчик и кузнец нашей страны.

Поэтому наряду с видами Екатеринбурга в список достопримечательностей Центробанк включил уникальные ландшафты и промышленные предприятия, которые планируют расположить на оборотной стороне купюры. К примеру, Белоярскую АЭС. О том, что её изображение предложено для новой купюры, в пресс-службе атомной станции узнали от «ОГ». Если говорить о природных феноменах, то в перечень вошли Уральский хребет, природный парк «Оленьи ручьи», Висимский государственный заповедник, скалы Семь Братьев в окрестностях посёлка Верх-Нейвинский и гора Качканар со скалой Верблюд. В случае утверждения какого-либо из перечисленных видов, их могут прорисовать на первом или втором плане банкноты.

– Изображение Уральского хребта — границы двух частей света – очень величественно. Спереди — реки и леса, а позади них — горы. Помимо производства и природы, объединяющим для Урала мотивом могут быть изделия из камня или уральские орнаменты, – подчеркнул Владимир Блинов. – Мы должны определить, что для нас главное – вряд ли нам представится второй такой шанс. Дом Севастьянова красив, но в архитектурном отношении он не особо отличается от исторических зданий в Перми, Челябинске или других уральских городах.

Однако окончательное решение по изображениям для банкноты всё же останется за советом директоров Центробанка РФ. Ко Дню России уральские и московские эксперты должны определиться со списком наиболее предпочтительных объектов. Эксперты оценят каждый из предложенных объектов на основе балльной системы – от 1 до 5. В конце июня пройдёт очередное заседание федеральной комиссии, где будет представлен перечень из десяти или более изображений, которые получили больше всего баллов — конкретное их число остаётся пока в тайне. Зато уже точно известно (об этом «ОГ» сообщила историк и писатель Наталия Зазулина, ещё один член экспертной группы), что в середине июля Екатеринбург посетит делегация Банка России, которая вживую осмотрит здания для будущей купюры.

Московские эксперты, опрошенные «ОГ», склоняются к тому, чтобы изобразить на купюре в 5000 рублей Оперный театр Екатеринбурга Фото: Павел Ворожцов

Между тем Центробанк РФ уже использовал изображение Дома Севастьянова для создания денежных знаков. В 2008 году он выпустил трёхрублёвую коллекционную монету с видом на этот памятник архитектуры со стороны реки Исеть. Тираж монеты из серебра 925/1000 пробы составил 7500 экземпляров. Её масса – почти 34 грамма, диаметр — 3,9 сантиметра, а стоимость на аукционах — 5,5 тысячи рублей. Фото: Банк России

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