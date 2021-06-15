«Титановая долина» передумала брать кредит на 620 млн рублей

«Титановая долина» объявила аукцион по поиску банка, который предоставил бы ОЭЗ кредит на 620 млн рублей под процентную ставку 8,6 процента годовых. Фото: Галина Соловьёва

Особая экономическая зона «Титановая долина» объявила аукцион по поиску банка, который предоставил бы ОЭЗ кредит на 620 млн рублей под процентную ставку 8,6 процента годовых. Соответствующая информация на прошлой неделе появилась на сайте Госзакупок и получила широкую огласку в СМИ.

Предполагалось, что заёмные средства будут использованы для проектирования и строительства производственного комплекса на площадке «Уктус» под нужды резидентов «Титановой долины». Платежи в несколько десятков миллионов рублей должны были осуществляться раз в год. Начать рассчитываться за кредит ОЭЗ планировала в третьем квартале текущего года – погасить долг планировали к концу 2030 года.

Однако, как сообщили «Облгазете» в пресс-службе «Титановой долины», закупку в итоге решили отметить. Причину такого решения обещали прокомментировать позднее.

Напомним, за 10 лет в «Титановую долину» из федерального и областного бюджетов было вложено 3,6 млрд рублей. Объём налоговых платежей и таможенных пошлин от резидентов за это время составил 1,3 млрд рублей.