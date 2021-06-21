Открытие Турции спровоцировало 10-процентный рост цен в местных гостиницах

Новость о возобновлении авиасообщения с Турцией побудила некоторых уральцев, забронировавших туры по России, переоформлять путёвки. Фото: Александр Зайцев

С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. Через неделю жителям страны станут доступны и другие востребованные направления. Позволит ли это разгрузить российские курорты и стабилизировать цены на отдых там?

Неоднозначное решение

Два месяца назад авиасообщение с Турцией было сокращено до двух рейсов в неделю. Поводом для этого послужило ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. Ограничения на осуществление полётов были введены с 15 апреля по 1 июня, но потом их продлили до 21 июня включительно. Это нарушило планы многих туристов, собиравшихся провести отпуск на турецких курортах. Им пришлось переносить поездки, выбирать другие направления или вовсе отказываться от путёвки.

В конце прошлой недели федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение восстановить полномасштабное авиасообщение с Турцией. С 28 июня возобновятся регулярные рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Иорданию, Ирландию, Италию, Северную Македонию и на Кипр. Ожидается также увеличение числа полётов в Австрию, Азербайджан, Армению и Грецию.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Одни недоумевают, как можно открывать границы в условиях нового всплеска заболеваемости COVID-19, и опасаются, что расширение программы полётов приведёт к ещё большему ухудшению эпидситуации. Другие радуются возможности бюджетно отдохнуть на море.

Перегрев рынка

Так, например, семья екатеринбурженки Дарьи Гавриловой заплатила за недельный отдых в четырёхзвёздочном отеле в Кемере с программой «Всё включено» на троих 83 тысячи рублей. Изначально уральцы планировали отдых на июнь, но из-за приостановления полётов поездку пришлось перенести на сентябрь.

– Отказываться от поездки в Турцию мы не стали, потому что другие направления были в разы дороже, – объясняет Дарья.

Её слова подтверждают данные с сайтов екатеринбургских турагентств. Согласно этой информации, стоимость отдыха в аналогичных условиях на курортах Крыма и Краснодарского края начинается от 150 тысяч рублей.

В Федеральном агентстве по туризму (Ростуризме) такой скачок цен объяснили недостаточным количеством средств размещения, что особенно стало заметно в условиях ограничения авиасообщения с другими странами.

– Всё Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всём юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен, – рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью газете «Известия».

По мнению президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, возобновление полётов в Турцию, Болгарию и другие страны определённо поможет спасти ситуацию.

– Вне всякого сомнения, открытие целого ряда стран разгрузит российские курорты и отрезвит некоторых участников рынка. Это позволит снизить стоимость не только путёвок и проживания, но и такси, услуг общепита и других сопутствующих услуг. При этом сильного падения цен ждать не приходится, так как многие путёвки были выкуплены гражданами заранее.

Михаил Мальцев отметил, что в минувшие выходные уральские туроператоры зафиксировали рост спроса на зарубежные направления. За этим последовал и подъём цен на номера в гостиницах: в некоторых сетях только за пару дней они увеличились на 10 процентов. Вместе с опасениями, возникающими из-за нестабильности в условиях пандемии, это препятствует образованию ажиотажного спроса на заграничные туры и резкому падению интереса к российским курортам. Даже несмотря на высокие цены и не всегда соответствующее им обслуживание.

После сообщения о возобновлении рейсов в Турцию сразу несколько авиакомпаний заявили о запуске полётов из Москвы. Данных о первых рейсах из Екатеринбурга пока нет. В пресс-службе аэропорта Кольцово «Облгазете» сказали, что ожидают заявки и их подтверждения от перевозчиков.

Справка «ОГ» Для въезда в Турцию россиянам необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 или справку с результатом экспресс-теста на антигены к COVID-19. Кроме того, пассажирам необходимо заполнить анкету за 72 часа до прилёта в Турцию и показать при посадке на борт. Детям до 6 лет справки и анкета не нужны. Особые условия действуют для туристов, вакцинировавшихся или переболевших ковидом. Им не нужно сдавать тесты. Вместо этого они должны предоставить сертификат о полной вакцинации или справку о перенесённом заболевании.

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