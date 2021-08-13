«Цифровую зрелость» Свердловской области признали низкой. Это сигнал для будущего министра

Под «цифровой зрелостью» понимают степень внедрения цифровых технологий в разные процессы Фото: Алексей Кунилов

В четверг Министерство цифрового развития страны представило на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге рейтинг «цифровой зрелости» субъектов РФ. Неожиданно Свердловская область оказалась в числе 14 отстающих регионов – наряду с Ингушетией, Чукоткой, Калмыкией… Новость вызвала определённое недоумение.

* КАК СЧИТАЛИ? Рейтинг рассчитывался на основе трёх компонентов. Во-первых, аналитики брали во внимание численность специалистов, которые используют IT-технологии. Причём тут речь не только о программистах и аналитиках, но и о других сотрудниках – например, тех, кто отвечает за финансы и администрирование. Во-вторых, оценивались расходы компаний на цифровизацию. В-третьих – насколько далеко продвинулись разные сферы в достижении плановых показателей «цифровой зрелости».

Общую оценку проводили на основе оценки положения дел в пяти секторах – в здравоохранении, образовании, государственном управлении, развитии городской среды, а также в секторе транспорта и логистики. Результаты рейтинга опубликовало издание «Коммерсант», где, к сожалению, не была приведена подробная таблица результатов.

Между тем наш регион мог оказаться в числе лидеров цифрового развития городской среды – в последнем рейтинге «IQ городов», представленном Минстроем РФ в конце 2020 года, Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников. А в рейтинге «цифровой зрелости» субъектов федерации в сфере здравоохранения, который был опубликован в начале года, наш регион, напротив, вошёл в десятку отстающих (рейтинг, в частности, оценивал качество предоставления электронных услуг на портале госуслуг).

* НА СВОЁМ МЕСТЕ? Позиция Свердловской области в рейтинге вызвала недоумение у доцента департамента математики, механики и компьютерных наук УрФУ Магаза Асанова.

– Как мне представляется, она не отражает реального положения дел, – считает Магаз Асанов. – Во-первых, покрытие Интернетом очень широкое по всей области, а не только в Екатеринбурге. Безналичная оплата того же проезда в общественном транспорте давно является нормой. Во-вторых, развито получение услуг, не говоря уже про образование, «в цифре». Кроме того, УрФУ – первый в регионах по количеству и качеству подготовленных IT-специалистов, которые в том числе остаются работать в Свердловской области.

Свердловская область должна была оказаться в середине рейтинга, считает замгендиректора НПО «Сапфир» Илья Крупин (его компания задействована в проектах по созданию информационных систем в сфере финансов, транспорта и др.).

* ЧТО ДЕЛАТЬ?

– Для того чтобы вывести регион в лидеры, необходима постоянная планомерная работа по всем направлениям, – отмечает Илья Крупин. – Необходимо развивать IT-направление в вузах, повышать квалификацию специалистов, объём средств на цифровизацию в бюджете и следить за тем, чтобы эти средства эффективно расходовались. Есть объективное снижение затрат на цифровизацию в связи с пандемией – сейчас в приоритете здравоохранение. Есть нехватка квалифицированных кадров в госсекторе и ряде компаний. Учитывая, что в Екатеринбурге работают представительства таких гигантов, как Сбербанк и Яндекс, айтишники трудоустраиваются туда и получают более высокую зарплату.

Наглядный пример нехватки кадров – тот факт, что до сих пор не был выбран руководитель вновь созданного в марте министерства цифрового развития региона (до этого министерство информационных технологий и связи в области существовало в 2009–2012 годах). В мае комиссия не смогла выбрать министра из 24 конкурсантов. Сейчас проходит отбор 21 человек. Итоги конкурса озвучат в конце августа. И остаётся надеяться, что у руля ведомства окажется человек, который сможет существенно усилить работу региона в направлении цифровизации.

За последнее время ответственным за IT-направление представителям областной власти действительно удалось многое сделать. Например, реально наладить взаимодействие с представителями рынка и поддержать их в создании проектов по подготовке кадров. Ведётся большая работа по переводу услуг в электронный вид. Созданы условия для компаний, которые готовы взяться за проведение Интернета в маленькие сёла и деревни.

Всё это здорово. Но хочется, чтобы граждане реально почувствовали блага цифровизации на себе. Чтобы в Госуслугах можно было без труда оформить документы для получения пенсии. Чтобы без перебоев работал личный кабинет на портале департамента по труду и занятости населения области. Чтобы, получив электронный талон в поликлинике на конкретное время, не приходилось просиживать в очереди весь день. Тогда, наверное, и позиция Свердловской области во всевозможных рейтингах цифровизации будет выше.